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Manchester City é considerado culpado em 114 das 115 acusações financeiras da Premier League, e clube enfrenta sanções severas, com punição ainda a ser decidida
Vereditos proferidos em investigação financeira
Em uma decisão que provocou ondas de choque na comunidade global do futebol, o Manchester City foi considerado culpado de quase todas as acusações apresentadas contra o clube pela Premier League. Fontes familiarizadas com o caso, falando sob condição de anonimato, indicam que uma comissão independente manteve 114 das 115 acusações originalmente apresentadas no início de 2023.
Essas acusações decorrem de uma exaustiva investigação de quatro anos, iniciada após a publicação de documentos vazados pelo veículo alemão Der Spiegel no fim de 2018. O caso da liga se concentrou em um período entre 2009 e 2018, acusando o clube de não fornecer informações financeiras precisas e detalhes sobre pagamentos a funcionários e jogadores.
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Manchester City rejeita as acusações
Respondendo às reportagens, um porta-voz do Manchester City disse ao The Athletic: "O processo da Premier League segue em andamento, com elementos significativos ainda a serem concluídos, e está sujeito a rígida confidencialidade. Assim, a posição do Manchester City FC permanece consistente com o comunicado do clube de fevereiro de 2023. O clube respeitou diligentemente o devido processo por oito anos, com base no fato de que o conselho e a diretoria executiva da Premier League agiriam como um órgão regulador independente, imparcial e justo, livre de influência partidária."
Essa posição reflete a reação original ao encaminhamento de 2023, quando o clube afirmou estar "surpreso" com as alegações e declarou que "acolheria a análise deste caso por uma comissão independente, para considerar de forma imparcial o conjunto abrangente de provas irrefutáveis que existe em apoio à sua posição".
Histórico das alegações
As raízes desta batalha judicial remontam à aquisição de 2008 pelo Abu Dhabi United Group, de Sheikh Mansour, uma operação que transformou o City em uma força dominante. Durante a década específica sob investigação, o clube conquistou três títulos da Premier League e múltiplas copas nacionais.
No entanto, a Premier League alegou que o clube violou as Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSR), assim como os regulamentos de Fair Play Financeiro (FFP) da Uefa. Esta não é a primeira vez que o City enfrenta um litígio de alto risco; em 2020, a Uefa aplicou uma proibição de dois anos em competições europeias e uma multa de £26,8 milhões após alegações semelhantes.
Embora essa proibição específica tenha sido posteriormente anulada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) devido à natureza "prescrita" de certas provas, as regras da Premier League não têm o mesmo prazo de prescrição.
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Punições em potencial
Ao discutir as possíveis consequências em 2023, James Hill, diretor jurídico da Onside Law, observou: "Eu esperaria que, se houver uma dedução de pontos, ela fosse aplicada daqui para frente. Em geral, os painéis não gostam de decidir títulos em um processo judicial. Fazer isso dessa forma não impõe uma punição real e tangível ao clube."
A regra W.51.7 permite especificamente que o painel combine várias punições ou crie novas que considere apropriadas para a situação. A única grande restrição é que qualquer sanção deve ser proporcional às infrações específicas, caso contrário o clube teria fortes fundamentos para que a decisão fosse anulada durante o inevitável processo de recurso que se espera que siga este veredito.
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