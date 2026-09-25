Em uma decisão que provocou ondas de choque na comunidade global do futebol, o Manchester City foi considerado culpado de quase todas as acusações apresentadas contra o clube pela Premier League. Fontes familiarizadas com o caso, falando sob condição de anonimato, indicam que uma comissão independente manteve 114 das 115 acusações originalmente apresentadas no início de 2023.

Essas acusações decorrem de uma exaustiva investigação de quatro anos, iniciada após a publicação de documentos vazados pelo veículo alemão Der Spiegel no fim de 2018. O caso da liga se concentrou em um período entre 2009 e 2018, acusando o clube de não fornecer informações financeiras precisas e detalhes sobre pagamentos a funcionários e jogadores.