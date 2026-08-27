A urgência em torno do futuro de Ndiaye aumentou por causa de sua recusa recente em se comprometer com o Goodison Park no longo prazo. Entende-se que o atacante recusou uma nova oferta de contrato do Everton no início deste verão, um movimento que sinalizou sua disposição para um novo desafio no mais alto nível do futebol europeu. Essa postura naturalmente chamou a atenção de equipes como Manchester City e Arsenal, que estão sempre em busca de talentos que procuram dar o próximo passo.

Não é a primeira vez que Ndiaye é ligado a uma saída do lado azul de Liverpool. No início deste verão, ele esteve perto de se transferir para o Al Hilal, da Saudi Pro League, em um acordo que o teria levado a seguir o caminho de várias outras estrelas europeias para o Oriente Médio. No fim, a transferência não se concretizou, mas o interesse do gigante saudita provou que a reputação de Ndiaye vai muito além da Inglaterra.