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Manchester City e Arsenal travam duelo explosivo de £ 80 milhões pela contratação de Iliman Ndiaye, do Everton
A disputa pelo ativo cobiçado do Everton
Manchester City e Arsenal estão envolvidos em uma importante disputa de transferências por Ndiaye, enquanto as duas forças dominantes da Premier League buscam reforçar seus respectivos ataques, de acordo com a talkSPORT. Ndiaye, que subiu rapidamente na hierarquia dos atacantes mais perigosos da divisão, agora é alvo de intensa análise dos departamentos de observação tanto do Etihad Stadium quanto do Emirates.
No entanto, o Everton não está disposto a deixar sua estrela sair por um valor baixo. Entende-se que o clube fixou uma impressionante avaliação de £ 80 milhões para a estrela senegalesa, valor que reflete tanto sua importância para o esquema tático de David Moyes quanto seu potencial de longo prazo. Como Ndiaye atualmente tem contrato em Merseyside até o verão de 2029, o Everton tem a faca e o queijo na mão nas negociações.
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Tensões contratuais e transferências fracassadas
A urgência em torno do futuro de Ndiaye aumentou por causa de sua recusa recente em se comprometer com o Goodison Park no longo prazo. Entende-se que o atacante recusou uma nova oferta de contrato do Everton no início deste verão, um movimento que sinalizou sua disposição para um novo desafio no mais alto nível do futebol europeu. Essa postura naturalmente chamou a atenção de equipes como Manchester City e Arsenal, que estão sempre em busca de talentos que procuram dar o próximo passo.
Não é a primeira vez que Ndiaye é ligado a uma saída do lado azul de Liverpool. No início deste verão, ele esteve perto de se transferir para o Al Hilal, da Saudi Pro League, em um acordo que o teria levado a seguir o caminho de várias outras estrelas europeias para o Oriente Médio. No fim, a transferência não se concretizou, mas o interesse do gigante saudita provou que a reputação de Ndiaye vai muito além da Inglaterra.
O efeito dominó de Julian Alvarez
O interesse do Arsenal em Ndiaye é particularmente intrigante, dado que o clube segue em busca de um atacante de classe mundial para completar o quebra-cabeça tático de Mikel Arteta. Embora o principal alvo dos Gunners continue sendo a estrela do Atletico Madrid Julian Alvarez, a preferência do argentino por uma transferência para o Barcelona complicou significativamente a situação. Sabe-se que o jogador favorece uma difícil mudança para o Barcelona, o que forçou o Arsenal a analisar opções alternativas. Ndiaye representa uma solução versátil, capaz de atuar em qualquer posição do trio de ataque ou como um camisa 10 criativo, o que o torna um reserva ideal caso a busca por Alvarez termine em frustração.
Enquanto isso, o Man City observa o mercado com sua habitual precisão clínica. Depois de acompanhar o desenvolvimento de Ndiaye desde que ele voltou à Inglaterra vindo da Ligue 1, a equipe de recrutamento de Enzo Maresca o vê como um jogador que se encaixa no perfil de um atacante do City: tecnicamente talentoso, trabalhador e capaz de atuar em espaços curtos.
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Uma estrela em ascensão no cenário mundial
Ndiaye tem sido uma revelação desde que chegou ao Everton vindo do Marseille em 2024, adaptando-se rapidamente às exigências físicas da Premier League. Suas estatísticas da campanha passada destacam seu valor: ele marcou seis gols e deu três assistências em 32 partidas da liga pelo Everton na última temporada. Embora esses números possam parecer modestos em comparação com os dos principais artilheiros da liga, sua contribuição geral para a construção de jogadas do Everton e sua capacidade de fazer a transição da equipe da defesa para o ataque o tornaram indispensável para Moyes.
Além da forma pelo clube, Ndiaye também já se provou no cenário internacional com Senegal. O atacante também fez parte do elenco de Senegal na Copa do Mundo, marcando uma vez e dando duas assistências enquanto a equipe chegou aos 32 finalistas do torneio.
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