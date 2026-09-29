Getty Images
Traduzido por
Manchester City divulga comunicado oficial desafiante após ser considerado culpado de 115 violações financeiras da Premier League
City reage a veredicto histórico de culpa
O Manchester City quebrou o silêncio após a decisão histórica que provocou ondas de choque no mundo do futebol. Depois de uma longa investigação sobre a conduta financeira do clube entre 2009 e 2018, uma comissão independente determinou que a equipe do Etihad contornou sistematicamente as regras de Lucro e Sustentabilidade da divisão.
O veredito é, sem dúvida, o momento mais significativo da história da competição e ameaça ofuscar o sucesso sem precedentes que o clube desfrutou sob a propriedade do City Football Group. Em uma resposta rápida e dura, o clube afirmou estar desapontado e surpreso com a opinião da Comissão da Premier League e sustentou sua completa inocência durante todo o processo.
A dimensão das infrações é impressionante, com a liga estabelecendo que o clube esteve envolvido em um "esquema de financiamento disfarçado" para burlar as restrições de gastos. De acordo com as conclusões, o City utilizou parcerias comerciais fictícias e apresentou demonstrativos financeiros com informações incorretas para inflar artificialmente suas receitas, ao mesmo tempo em que escondia o verdadeiro custo de suas operações.
Essas ações supostamente permitiram que o clube gastasse muito além de seus meios legítimos durante um período em que ascendeu ao domínio no futebol inglês. As provas da Premier League sugeriram que esses acordos comerciais fictícios faziam parte de um esquema de financiamento disfarçado na escala de £ 830,69 milhões, um valor que destaca a gravidade da falha regulatória identificada pela comissão.
- Getty Images
Desafio ao Etihad
Apesar do teor condenatório do relatório da comissão, o Manchester City sinalizou sua intenção de contestar o veredito por todos os canais legais possíveis. O clube tem argumentado de forma consistente que possui um conjunto de "provas irrefutáveis" que demonstra que suas transações financeiras estavam em conformidade e que toda a receita de patrocínio era legítima.
O comunicado oficial do clube dizia: "O Clube será, portanto, implacável e, quando necessário, proativo em todos e quaisquer fóruns regulatórios e legais apropriados. O processo da Premier League segue em andamento, com elementos significativos ainda não concluídos. O Manchester City FC agora buscará as vias de recurso disponíveis, com base no entendimento de que a opinião contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é segura."
"O Clube respeitou diligentemente o devido processo por oito anos, com base no entendimento de que a diretoria e o corpo executivo da Premier League se comportariam como um regulador independente, imparcial e justo, livre de influência partidária. O Clube está obviamente limitado no que pode dizer além disso até que todos os procedimentos futuros sejam concluídos."
Masters elogia conclusões da comissão
O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, comemorou a decisão, sugerindo que ela valida a escolha do órgão dirigente de enfrentar um de seus membros mais poderosos. A investigação ficou marcada por sua complexidade e pelo tempo que levou para chegar a uma conclusão, com a liga frequentemente sendo alvo de críticas pela suposta lentidão do processo legal.
Em um comunicado detalhado, Richard Masters disse: "A decisão central estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante esse período. Ela detalha como o clube quebrou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década. Também confirma a decisão da Premier League de levar esse caso adiante contra o Manchester City."
Ele acrescentou: "Embora o processo até aqui tenha sido longo e difícil, a liga permaneceu determinada a fazer com que os fatos fossem estabelecidos de forma independente. É uma responsabilidade fundamental da Premier League garantir que as regras, aprovadas pelos próprios clubes, sejam cumpridas para proteger a integridade da competição. É fundamental que a liga permaneça competitiva e justa para todos os clubes e para os torcedores. Levamos esse papel extremamente a sério. Este caso disciplinar, e esta decisão, são os mais significativos da história da Premier League."
- Getty Images Sport
Possíveis sanções e o caminho a seguir
Enquanto o clube prepara seu recurso, a sombra de uma possível punição paira pesadamente sobre o elenco de Enzo Maresca e o futuro de longo prazo do clube. A dimensão das acusações significa que a comissão independente tem o poder de recomendar praticamente qualquer sanção prevista pelas regras da Premier League. Elas vão de pesadas penalidades financeiras a enormes deduções de pontos e, no cenário mais extremo, o clube pode até enfrentar a expulsão da primeira divisão.
Por enquanto, o foco segue no tribunal, e não no campo. A Premier League sustenta que sua investigação foi necessária para proteger a integridade da competição e garantir que todos os clubes operem dentro da estrutura financeira acordada. No entanto, a promessa do Manchester City de ser "incansável" sugere que essa saga está longe do fim. Os processos judiciais podem se arrastar potencialmente por meses, se não anos, enquanto ambos os lados se preparam para novos argumentos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.