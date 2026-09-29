O Manchester City quebrou o silêncio após a decisão histórica que provocou ondas de choque no mundo do futebol. Depois de uma longa investigação sobre a conduta financeira do clube entre 2009 e 2018, uma comissão independente determinou que a equipe do Etihad contornou sistematicamente as regras de Lucro e Sustentabilidade da divisão.

O veredito é, sem dúvida, o momento mais significativo da história da competição e ameaça ofuscar o sucesso sem precedentes que o clube desfrutou sob a propriedade do City Football Group. Em uma resposta rápida e dura, o clube afirmou estar desapontado e surpreso com a opinião da Comissão da Premier League e sustentou sua completa inocência durante todo o processo.

A dimensão das infrações é impressionante, com a liga estabelecendo que o clube esteve envolvido em um "esquema de financiamento disfarçado" para burlar as restrições de gastos. De acordo com as conclusões, o City utilizou parcerias comerciais fictícias e apresentou demonstrativos financeiros com informações incorretas para inflar artificialmente suas receitas, ao mesmo tempo em que escondia o verdadeiro custo de suas operações.

Essas ações supostamente permitiram que o clube gastasse muito além de seus meios legítimos durante um período em que ascendeu ao domínio no futebol inglês. As provas da Premier League sugeriram que esses acordos comerciais fictícios faziam parte de um esquema de financiamento disfarçado na escala de £ 830,69 milhões, um valor que destaca a gravidade da falha regulatória identificada pela comissão.