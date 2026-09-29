Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Manchester City "descobriu veredito de culpa" antes de iniciar gastança de £ 440 milhões na janela de transferências de verão

Manchester City
Premier League

O Manchester City teria sido informado de seu veredito de culpa por violações das regras financeiras da Premier League meses antes de isso se tornar público. O clube gastou pesadamente durante a janela de transferências de verão, quebrando seu recorde de transferência duas vezes por jogadores de alto perfil antes de a decisão do painel independente ser anunciada oficialmente.

  • Conclusões secretas reveladas

    A decisão bombástica contra o Manchester City teria sido comunicada ao clube meses antes de se tornar de conhecimento público, com a ESPN citando fontes internas que afirmam que figuras importantes foram notificadas pela primeira vez sobre a decisão do painel independente ainda em julho.

    Embora o veredicto de culpa referente a 114 das 115 supostas violações das regras financeiras da Premier League só tenha sido anunciado na sexta-feira, dirigentes do clube supostamente já sabiam de seu destino muito antes de iniciarem uma grande onda de gastos.

    O City adotou uma postura agressiva no mercado de transferências, garantindo sete contratações para o elenco principal a um custo de mais de £ 440 milhões antes do anúncio oficial.

  • FBL-ENG-PR-FULHAM-CHELSEAAFP

    Janela de transferências recorde

    O City quebrou o próprio recorde de transferências duas vezes durante a janela. O clube acertou um acordo por Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por £116 milhões em 2 de julho, oficializando a contratação em 23 de julho. Na sequência, veio a chegada de Enzo Fernandez, do Chelsea, por £125 milhões, igualando o recorde britânico. As contratações de Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Allan, Jeremy Monga e Geronimo Rulli elevaram o gasto total no verão para cerca de £440 milhões. O clube se recusou a comentar a cronologia dos acontecimentos quando foi procurado na terça-feira.

  • Mantendo a inocência do clube

    O clube tem mantido consistentemente sua inocência desde que as acusações foram anunciadas pela primeira vez, em fevereiro de 2023, e pretende recorrer. Um comunicado divulgado na sexta-feira dizia: "O processo da Premier League segue em andamento, com elementos significativos ainda a serem concluídos, e está sujeito a estrita confidencialidade. Assim, a posição do Manchester City FC permanece consistente com o comunicado do clube de fevereiro de 2023. O clube respeitou diligentemente o devido processo por oito anos, com base no entendimento de que a diretoria e a executiva da Premier League agiriam como um órgão regulador independente, imparcial e justo, livre de influência partidária."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que acontece a seguir?

    Os fãs da Premier League agora enfrentam uma longa espera para descobrir quais sanções exatas serão impostas ao City. O diretor-executivo Ferran Soriano indicou um longo processo de recursos durante uma reunião recente em Copenhague. Com punições potenciais que vão de multas significativas e embargos de transferências a perda de pontos ou até rebaixamento, a batalha judicial sem precedentes está longe de acabar.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI