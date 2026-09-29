Manchester City "descobriu veredito de culpa" antes de iniciar gastança de £ 440 milhões na janela de transferências de verão

A decisão bombástica contra o Manchester City teria sido comunicada ao clube meses antes de se tornar de conhecimento público, com a ESPN citando fontes internas que afirmam que figuras importantes foram notificadas pela primeira vez sobre a decisão do painel independente ainda em julho.

Embora o veredicto de culpa referente a 114 das 115 supostas violações das regras financeiras da Premier League só tenha sido anunciado na sexta-feira, dirigentes do clube supostamente já sabiam de seu destino muito antes de iniciarem uma grande onda de gastos.

O City adotou uma postura agressiva no mercado de transferências, garantindo sete contratações para o elenco principal a um custo de mais de £ 440 milhões antes do anúncio oficial.