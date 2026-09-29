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Manchester City "descobriu veredito de culpa" antes de iniciar gastança de £ 440 milhões na janela de transferências de verão
Conclusões secretas reveladas
A decisão bombástica contra o Manchester City teria sido comunicada ao clube meses antes de se tornar de conhecimento público, com a ESPN citando fontes internas que afirmam que figuras importantes foram notificadas pela primeira vez sobre a decisão do painel independente ainda em julho.
Embora o veredicto de culpa referente a 114 das 115 supostas violações das regras financeiras da Premier League só tenha sido anunciado na sexta-feira, dirigentes do clube supostamente já sabiam de seu destino muito antes de iniciarem uma grande onda de gastos.
O City adotou uma postura agressiva no mercado de transferências, garantindo sete contratações para o elenco principal a um custo de mais de £ 440 milhões antes do anúncio oficial.
- AFP
Janela de transferências recorde
O City quebrou o próprio recorde de transferências duas vezes durante a janela. O clube acertou um acordo por Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por £116 milhões em 2 de julho, oficializando a contratação em 23 de julho. Na sequência, veio a chegada de Enzo Fernandez, do Chelsea, por £125 milhões, igualando o recorde britânico. As contratações de Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Allan, Jeremy Monga e Geronimo Rulli elevaram o gasto total no verão para cerca de £440 milhões. O clube se recusou a comentar a cronologia dos acontecimentos quando foi procurado na terça-feira.
Mantendo a inocência do clube
O clube tem mantido consistentemente sua inocência desde que as acusações foram anunciadas pela primeira vez, em fevereiro de 2023, e pretende recorrer. Um comunicado divulgado na sexta-feira dizia: "O processo da Premier League segue em andamento, com elementos significativos ainda a serem concluídos, e está sujeito a estrita confidencialidade. Assim, a posição do Manchester City FC permanece consistente com o comunicado do clube de fevereiro de 2023. O clube respeitou diligentemente o devido processo por oito anos, com base no entendimento de que a diretoria e a executiva da Premier League agiriam como um órgão regulador independente, imparcial e justo, livre de influência partidária."
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O que acontece a seguir?
Os fãs da Premier League agora enfrentam uma longa espera para descobrir quais sanções exatas serão impostas ao City. O diretor-executivo Ferran Soriano indicou um longo processo de recursos durante uma reunião recente em Copenhague. Com punições potenciais que vão de multas significativas e embargos de transferências a perda de pontos ou até rebaixamento, a batalha judicial sem precedentes está longe de acabar.
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