Manchester City conclui a contratação do meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi, do Lille, em contrato de cinco anos

Ao falar sobre sua chegada, Bouaddi expressou seu imenso orgulho e alegria por se juntar a um clube que ele acredita ser o melhor do mundo. Ele destacou a cultura vencedora no Etihad Stadium e sua vontade de evoluir sob o comando do técnico Enzo Maresca.

"Este é um dia muito especial para mim e para minha família", disse Bouaddi. "O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui e poder me chamar de jogador do City. Assisto ao City há muitos anos e adoro seu estilo de jogo. O elenco é de classe mundial e Enzo é um grande técnico."