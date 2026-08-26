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Manchester City conclui a contratação do meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi, do Lille, em contrato de cinco anos
Garantindo um grande talento
Manchester City concluiu a contratação do internacional marroquino Ayyoub Bouaddi em um contrato de cinco anos junto ao clube francês Lille. O meio-campista de 18 anos assinou um acordo que o mantém no Etihad Stadium até 2031, sujeito à liberação internacional. Bouaddi chega à Premier League como um dos jovens jogadores mais promissores do futebol mundial, já tendo acumulado 96 partidas pelo time principal do Lille e oito jogos pela seleção.
- Getty Images Sport
Expressando um sonho de transferência
Ao falar sobre sua chegada, Bouaddi expressou seu imenso orgulho e alegria por se juntar a um clube que ele acredita ser o melhor do mundo. Ele destacou a cultura vencedora no Etihad Stadium e sua vontade de evoluir sob o comando do técnico Enzo Maresca.
"Este é um dia muito especial para mim e para minha família", disse Bouaddi. "O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui e poder me chamar de jogador do City. Assisto ao City há muitos anos e adoro seu estilo de jogo. O elenco é de classe mundial e Enzo é um grande técnico."
Histórico comprovado no grande palco
A reputação de Bouaddi cresceu ainda mais durante a recente Copa do Mundo, na qual ele brilhou no meio-campo de Marrocos e chamou a atenção com uma atuação de gala contra o Brasil. O diretor de futebol Hugo Viana elogiou a excepcional inteligência futebolística e o potencial do adolescente, confirmando que o clube acompanhou de perto seu rápido desenvolvimento.
"Viana acrescentou: "O potencial de Ayyoub é extremamente alto, um jogador com tudo de que um grande meio-campista precisa. Com apenas 18 anos, ele já tem uma inteligência futebolística excepcional, e isso só vai melhorar sob a orientação de Enzo."
- Getty Images Sport
Pronto para o capítulo da Premier League
Depois de se firmar como peça central no Lille e ajudá-lo a garantir o retorno à Liga dos Campeões na última temporada, Bouaddi está pronto para seu próximo desafio. Sob o olhar atento de Maresca e sua comissão técnica, o elegante meio-campista com qualidade na saída de bola buscará elevar seu jogo a um novo patamar. Os torcedores do City estarão ansiosos para ver sua nova contratação em ação, enquanto o clube segue em busca de títulos em todas as competições.
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