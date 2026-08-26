Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL

Traduzido por

Manchester City conclui a contratação do meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi, do Lille, em contrato de cinco anos

Mercado da bola
A. Bouaddi
Manchester City
Marrocos
Premier League

O Manchester City concluiu a contratação do muito bem avaliado internacional marroquino Ayyoub Bouaddi, do Lille, em um contrato de cinco anos. O meio-campista de 18 anos chega ao Etihad Stadium como um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol mundial.

  • Garantindo um grande talento

    Manchester City concluiu a contratação do internacional marroquino Ayyoub Bouaddi em um contrato de cinco anos junto ao clube francês Lille. O meio-campista de 18 anos assinou um acordo que o mantém no Etihad Stadium até 2031, sujeito à liberação internacional. Bouaddi chega à Premier League como um dos jovens jogadores mais promissores do futebol mundial, já tendo acumulado 96 partidas pelo time principal do Lille e oito jogos pela seleção.



    • Publicidade
  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Expressando um sonho de transferência

    Ao falar sobre sua chegada, Bouaddi expressou seu imenso orgulho e alegria por se juntar a um clube que ele acredita ser o melhor do mundo. Ele destacou a cultura vencedora no Etihad Stadium e sua vontade de evoluir sob o comando do técnico Enzo Maresca.

    "Este é um dia muito especial para mim e para minha família", disse Bouaddi. "O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui e poder me chamar de jogador do City. Assisto ao City há muitos anos e adoro seu estilo de jogo. O elenco é de classe mundial e Enzo é um grande técnico."

  • Histórico comprovado no grande palco

    A reputação de Bouaddi cresceu ainda mais durante a recente Copa do Mundo, na qual ele brilhou no meio-campo de Marrocos e chamou a atenção com uma atuação de gala contra o Brasil. O diretor de futebol Hugo Viana elogiou a excepcional inteligência futebolística e o potencial do adolescente, confirmando que o clube acompanhou de perto seu rápido desenvolvimento.

    "Viana acrescentou: "O potencial de Ayyoub é extremamente alto, um jogador com tudo de que um grande meio-campista precisa. Com apenas 18 anos, ele já tem uma inteligência futebolística excepcional, e isso só vai melhorar sob a orientação de Enzo."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pronto para o capítulo da Premier League

    Depois de se firmar como peça central no Lille e ajudá-lo a garantir o retorno à Liga dos Campeões na última temporada, Bouaddi está pronto para seu próximo desafio. Sob o olhar atento de Maresca e sua comissão técnica, o elegante meio-campista com qualidade na saída de bola buscará elevar seu jogo a um novo patamar. Os torcedores do City estarão ansiosos para ver sua nova contratação em ação, enquanto o clube segue em busca de títulos em todas as competições.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI