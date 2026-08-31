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Cody Gakpo Liverpool 2025-26Getty
Mohamed Saeed

Traduzido por

Manchester City busca alternativas após o Liverpool rejeitar proposta de £ 80 milhões por Cody Gakpo

C. Gakpo
Liverpool
Premier League
Manchester City

O Manchester City foi forçado a buscar alternativas nos momentos finais da janela de transferências depois que o Liverpool adotou uma postura firme sobre o futuro de Cody Gakpo. O campeão da Premier League fez uma investida significativa pelo internacional neerlandês, mas o Liverpool não está disposto a se desfazer de seu atacante versátil sem ter um substituto garantido já definido.

  • Investida do Manchester City por Gakpo é rejeitada

    O Manchester City está oficialmente explorando alternativas no mercado de transferências depois que o Liverpool rejeitou sua proposta substancial por Gakpo, de acordo com a Sky Sports.

    O clube do Etihad havia identificado o internacional holandês como alvo principal para reforçar seu setor ofensivo, mas suas tentativas de tirá-lo de Anfield encontraram um obstáculo significativo.

    Fontes indicam que o City entrou em contato com o clube de Merseyside no fim de semana, após receber sinais positivos de que o jogador poderia estar aberto a uma mudança de peso dentro do Noroeste. Apesar do poder financeiro demonstrado pelo time de Enzo Maresca, o Liverpool permaneceu firme em sua avaliação e em suas necessidades de elenco.

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    Manchester City recorre a alternativas após rejeição de oferta por Gakpo

    A oferta, que totalizava impressionantes £80 milhões, incluindo adicionais, foi formalmente recusada pelo Liverpool na segunda-feira, à medida que o prazo final da janela de transferências se aproximava. Embora a perspectiva de receber esse valor pelo jogador de 27 anos fosse tentadora, os responsáveis em Anfield priorizaram a estabilidade do elenco em vez da entrada imediata de caixa.

    Entende-se que o Manchester City está avaliando alternativas depois que o Liverpool rejeitou sua oferta de £80 milhões por Gakpo, sinalizando que o campeão agora pode voltar sua atenção para outros alvos a fim de garantir profundidade suficiente em seu elenco para a defesa do título.

  • O dilema do substituto do Liverpool

    O principal motivo por trás da recusa do Liverpool em sancionar a venda está na incapacidade de garantir um substituto de primeira linha em um espaço de tempo tão curto. O clube vinha atuando para sondar várias opções pela Europa e pela Premier League, a fim de garantir que o setor ofensivo não ficasse desfalcado.

    Entre os nomes considerados estavam a estrela em ascensão do Brighton, Yankuba Minteh, e o ponta do Crystal Palace, Ismaïla Sarr. No entanto, as negociações por ambos os jogadores não avançaram, já que seus respectivos clubes não estavam dispostos a vender no fim da janela ou exigiam valores que o Liverpool não estava preparado para pagar nas circunstâncias.

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  • Bradley Barcola Liverpoolsocial gfx

    O papel em evolução de Gakpo em Anfield

    A incerteza em torno do futuro de Gakpo aumentou com a recente chegada de Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. O ponta francês se juntou ao Liverpool em uma negociação gigantesca no valor de £106 milhões, mais possíveis bônus que podem fazer o pacote total subir mais £17 milhões.

    A chegada de Barcola aumenta fortemente a concorrência pelo lado esquerdo, que é a posição preferida de Gakpo, o que gerou especulações de que o holandês poderia ser considerado excedente no elenco.

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