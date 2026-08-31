Manchester City busca alternativas após o Liverpool rejeitar proposta de £ 80 milhões por Cody Gakpo

O Manchester City está oficialmente explorando alternativas no mercado de transferências depois que o Liverpool rejeitou sua proposta substancial por Gakpo, de acordo com a Sky Sports.

O clube do Etihad havia identificado o internacional holandês como alvo principal para reforçar seu setor ofensivo, mas suas tentativas de tirá-lo de Anfield encontraram um obstáculo significativo.

Fontes indicam que o City entrou em contato com o clube de Merseyside no fim de semana, após receber sinais positivos de que o jogador poderia estar aberto a uma mudança de peso dentro do Noroeste. Apesar do poder financeiro demonstrado pelo time de Enzo Maresca, o Liverpool permaneceu firme em sua avaliação e em suas necessidades de elenco.