Erling Haaland foi substituído aos 67 minutos da derrota da Noruega por 2 a 1 para Portugal na Liga das Nações. O atacante pediu para sair após sofrer uma suspeita de fadiga muscular.

Os temores de uma lesão grave foram rapidamente descartados. O técnico da Noruega, Stale Solbakken, confirmou que a saída antecipada foi uma decisão planejada previamente para administrar a carga exaustiva de trabalho do jogador de 26 anos.

O artilheiro, que já soma cinco gols em cinco partidas da liga nesta temporada, recebeu um curto período de folga do Manchester City, de acordo com The Sun. Ele está programado para retornar ao Etihad Campus na quinta-feira para finalizar a preparação para a viagem vital de domingo a Anfield.



