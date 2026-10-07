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Manchester City atende a pedido especial de Erling Haaland à medida que crescem as preocupações após veredito de culpa em 114 acusações
Haaland ganha descanso crucial
Erling Haaland foi substituído aos 67 minutos da derrota da Noruega por 2 a 1 para Portugal na Liga das Nações. O atacante pediu para sair após sofrer uma suspeita de fadiga muscular.
Os temores de uma lesão grave foram rapidamente descartados. O técnico da Noruega, Stale Solbakken, confirmou que a saída antecipada foi uma decisão planejada previamente para administrar a carga exaustiva de trabalho do jogador de 26 anos.
O artilheiro, que já soma cinco gols em cinco partidas da liga nesta temporada, recebeu um curto período de folga do Manchester City, de acordo com The Sun. Ele está programado para retornar ao Etihad Campus na quinta-feira para finalizar a preparação para a viagem vital de domingo a Anfield.
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Solbakken explica esforço extremo
Solbakken deu detalhes sobre o desgaste físico que o calendário do futebol causou ao seu elenco. Ele explicou por que vários jogadores da seleção, incluindo Haaland, fretaram um jato particular para garantir folga imediata.
"Erling estava simplesmente completamente esgotado", revelou Solbakken. "Alguns dos meus jogadores tiveram apenas seis ou sete dias de férias. E, em um trabalho normal, você não vive da sua condição física. Então já é direto para o início da temporada, seguido por um mini-torneio, então é uma carga extrema."
O técnico da Noruega observou que iniciar com Haaland no banco foi considerado, mas o jogador recusou. Solbakken admitiu que Haaland teve "más vibrações e sensações" em relação à ideia após experiências negativas como substituto na Copa da Liga.
"Ele está no grupo que carrega a carga de trabalho mais pesada, justamente porque seu time disputa todos os torneios e ele é o principal jogador", acrescentou Solbakken.
Veredito financeiro lança sombra
A viagem do City a Merseyside representa sua primeira partida desde que uma comissão independente considerou o clube culpado em 114 acusações de violações financeiras. A Premier League havia originalmente acusado o gigante do Etihad de 115 infrações ao longo de nove temporadas, entre 2009-10 e 2017-18.
O City negou as acusações de forma categórica, mas a longa batalha judicial terminou com um veredicto de culpa impressionante. O clube apresentou recurso, embora os pedidos por uma punição esportiva significativa continuem crescendo.
Todos os olhos estarão voltados para Anfield neste fim de semana. Dirigentes e funcionários do clube devem enfrentar questionamentos intensos sobre as consequências legais, aumentando a forte pressão externa sobre um elenco que encara um calendário difícil.
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Confronto em Anfield se aproxima
O City enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir que Haaland esteja em plena forma para o duelo de domingo. Os visitantes também vão avaliar a condição de Nico O'Reilly e Antoine Semenyo, enquanto eles se recuperam de lesões leves.
O Liverpool lida com seus próprios problemas de escalação após a pausa internacional. Cody Gakpo e Alexander Isak sofreram lesões em compromissos de seleções, enquanto Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley e Giovanni Leoni devem ficar de fora.
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