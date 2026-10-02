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Manchester City apresenta oficialmente recurso contra veredito de culpa da Premier League enquanto o clube sustenta ter prova "irrefutável" de inocência
City contesta formalmente veredicto de culpa
O Manchester City cumpriu o prazo de sexta-feira e enviou oficialmente sua documentação às 19h00 BST de quinta-feira. Isso acontece depois de uma comissão independente considerar o clube culpado por graves violações financeiras após uma longa investigação.
Entre as temporadas 2009-10 e 2017-18, foi decidido que o City inflou artificialmente suas receitas em mais de £ 830 milhões. As autoridades concluíram que o clube utilizou esquemas de financiamento disfarçados e contratos "falsos" com parceiros comerciais para burlar regras rígidas de gastos.
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Clube alega ter provas irrefutáveis em resposta oficial
Em comunicado oficial divulgado na sexta-feira, o City negou veementemente qualquer irregularidade. O clube expressou total confiança em limpar seu nome, argumentando que a decisão inicial foi fundamentalmente falha.
"O Manchester City Football Club pode confirmar que, às 19h de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, o clube apresentou seu recurso abrangente contra a opinião da Comissão da Premier League, em relação ao processo disciplinar da Premier League", declarou o clube. "A posição firme do clube é que, em múltiplos aspectos, a opinião contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é segura."
O comunicado prosseguiu: "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso. Continuaremos a respeitar o devido processo e estamos necessariamente limitados no que podemos dizer além disso até que todos os procedimentos sejam concluídos."
Altas apostas em uma batalha judicial sem precedentes
A equipe jurídica do Manchester City deve argumentar que patrocínios importantes foram legitimamente financiados pelo governo de Abu Dhabi, e não pelo grupo de propriedade direta do clube. O resultado deste recurso terá enormes implicações para o cenário futuro do futebol inglês.
Segundo os regulamentos atuais, o painel judicial recém-formado analisará apenas a decisão inicial. Não haverá um novo julgamento completo do caso original, o que significa que o Manchester City precisa provar erros fundamentais na decisão inicial da comissão para conseguir reverter as sanções.
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Um cronograma rigoroso para a resolução final
Uma resolução rápida é exigida pelo regulamento da entidade dirigente, de acordo com o The Athletic. A audiência de apelação deve ocorrer em até 12 semanas após a apresentação formal.
Assim que o processo for concluído, o painel é obrigado a emitir um veredito final em até 30 dias. Até lá, o time de Enzo Maresca precisa manter o foco nos compromissos nacionais e europeus enquanto a batalha sem precedentes nos bastidores se desenrola ao fundo.
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