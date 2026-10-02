Em comunicado oficial divulgado na sexta-feira, o City negou veementemente qualquer irregularidade. O clube expressou total confiança em limpar seu nome, argumentando que a decisão inicial foi fundamentalmente falha.

"O Manchester City Football Club pode confirmar que, às 19h de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, o clube apresentou seu recurso abrangente contra a opinião da Comissão da Premier League, em relação ao processo disciplinar da Premier League", declarou o clube. "A posição firme do clube é que, em múltiplos aspectos, a opinião contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é segura."

O comunicado prosseguiu: "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso. Continuaremos a respeitar o devido processo e estamos necessariamente limitados no que podemos dizer além disso até que todos os procedimentos sejam concluídos."



