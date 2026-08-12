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Manchester City anuncia a contratação de Geronimo Rulli, do Marseille, após a ida de James Trafford para o Leeds United
City garante sucessor de Trafford
O City se movimentou rapidamente no mercado de transferências para reforçar suas opções no gol, concluindo um acordo por Rulli. O jogador de 34 anos chega ao campeão da Premier League vindo do Marseille por uma taxa informada de £ 1,7 milhão, retornando ao clube onde passou a temporada 2016-17. A chegada do argentino é uma resposta direta à saída de Trafford.
Durante sua primeira passagem por Manchester, Rulli não fez uma única aparição pelo time principal, mas agora retorna como um veterano vitorioso, com ampla experiência nas principais ligas da Europa e no cenário internacional. O clube confirmou que Rulli assinou um contrato válido até o verão de 2028.
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Rulli curte retorno ao Etihad
Rulli expressou sua satisfação por retornar ao lado azul de Manchester. O goleiro claramente estava ansioso para se testar mais uma vez em um dos ambientes mais exigentes do futebol mundial. Ele observou que a reputação do clube tornou a decisão fácil, destacando a excelência sustentada que se tornou a marca registrada da era do Etihad. "Esta é uma oportunidade incrível para mim e uma que eu tinha de aproveitar. Quando surge a chance de se juntar ao Manchester City, você tem de ir em frente", disse Rulli.
"Todo mundo sabe como este clube é impressionante. O sucesso do City ao longo de muito tempo tem sido impressionante. Todos com quem falei sobre o City disseram que eu tinha de me juntar a eles porque são um clube com padrões incrivelmente altos. Todo profissional quer estar em um ambiente de alto desempenho e mal posso esperar para começar, porque sei que vou melhorar e aprender, o que é sempre minha principal prioridade."
Hierarquia do clube recebe com satisfação a presença de um veterano
O diretor de futebol do City, Hugo Viana, também destacou a empolgação do jogador, observando que os padrões profissionais de Rulli foram um fator-chave no processo de contratação. Viana enfatizou que o setor de goleiros agora está em uma posição muito forte.
"A experiência que ele traz é óbvia, ele jogou no mais alto nível por muitos anos. Fiquei realmente impressionado com ele durante nossas conversas, com um forte desejo de se juntar a nós. Está claro que estamos contratando um profissional brilhante, além de um goleiro de alto nível", disse Viana.
"Todos no City estão ansiosos para recebê-lo de volta ao clube. As qualidades que ele trará são as que precisamos e, junto com Gigio e Marcus [Bettinelli], formam uma grande equipe. Nossos treinadores de goleiros estão realmente muito satisfeitos com o grupo."
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Tradição e sucesso europeu
Rulli traz ao vestiário do City uma vasta experiência vencedora, principalmente pelos tempos de Villarreal. Ele foi o herói da final da Liga Europa de 2021, uma ocasião da qual os torcedores do Manchester United vão se lembrar pelos motivos errados. Em uma longa disputa de pênaltis, Rulli apareceu para converter a sua cobrança antes de defender a batida de David de Gea e garantir o troféu para o Villarreal.
Sua carreira internacional é igualmente impressionante, tendo sido uma presença confiável para a Argentina. Rulli disputou oito partidas por seu país e fez parte dos elencos que conquistaram a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024. Além disso, integrou o grupo que chegou à final da Copa do Mundo de 2026. Sua trajetória pelo futebol europeu o levou a Real Sociedad, Montpellier e Ajax, onde demonstrou de forma consistente sua capacidade de fazer defesas.
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