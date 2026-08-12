Rulli expressou sua satisfação por retornar ao lado azul de Manchester. O goleiro claramente estava ansioso para se testar mais uma vez em um dos ambientes mais exigentes do futebol mundial. Ele observou que a reputação do clube tornou a decisão fácil, destacando a excelência sustentada que se tornou a marca registrada da era do Etihad. "Esta é uma oportunidade incrível para mim e uma que eu tinha de aproveitar. Quando surge a chance de se juntar ao Manchester City, você tem de ir em frente", disse Rulli.

"Todo mundo sabe como este clube é impressionante. O sucesso do City ao longo de muito tempo tem sido impressionante. Todos com quem falei sobre o City disseram que eu tinha de me juntar a eles porque são um clube com padrões incrivelmente altos. Todo profissional quer estar em um ambiente de alto desempenho e mal posso esperar para começar, porque sei que vou melhorar e aprender, o que é sempre minha principal prioridade."