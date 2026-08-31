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Manchester City anuncia a contratação da sensação brasileira Allan Elias, do Palmeiras, por £ 32 milhões
City garante futuro de longo prazo para talento brasileiro
O Manchester City anunciou oficialmente a contratação de Allan, reforçando ainda mais as opções ofensivas de Enzo Maresca. O clube não divulgou o valor da transferência do jogador, mas foi informado que o ponta, ainda sem convocações, chega em um acordo no valor inicial de £ 32 milhões, com a possibilidade de mais £ 2 milhões em bônus relacionados a desempenho. O jogador de 22 anos assinou contrato de cinco anos no Etihad Stadium, o que o vincula ao clube até o verão de 2031, e se torna a mais recente adição de destaque em um verão transformador para os campeões ingleses.
Falando sobre a mudança, o jovem brasileiro não conseguiu esconder a alegria por se juntar ao Manchester City. "Este é um momento surreal para mim", disse Allan à mídia oficial do clube. "O Manchester City, com tudo o que conquistou nos últimos 15 anos, é um dos clubes mais atraentes do mundo para os jogadores. Poder estar sentado aqui hoje e dizer que me juntei a eles é o momento de maior orgulho da minha vida. Eu amo o Palmeiras e sempre vou amar, mas a decisão de vir para o City foi fácil. Quero ser o melhor futebolista que posso ser, e as conversas que tive com as pessoas no City até agora me convenceram de que não há lugar melhor para eu realizar minhas ambições."
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A jornada de Florianópolis a Manchester
Natural da cidade litorânea de Florianópolis, o jogador conhecido pelo nome completo de Pablo Allan Andrade Elias começou sua trajetória no futsal antes de se juntar ao Figueirense aos 14 anos. Seu talento acabou sendo notado pelo Palmeiras, onde recebeu a prestigiada camisa 10 nas categorias de base. Sua ascensão foi rápida, com 17 gols pelo time sub-20 antes de deixar sua marca no profissional.
Ao falar sobre suas ambições na Inglaterra, Allan mostrou entusiasmo para começar com seus novos companheiros e provar seu valor à comissão técnica. "Quero prometer aos torcedores do Manchester City que vou dar absolutamente tudo para aproveitar ao máximo esta oportunidade. Agora o trabalho duro começa. Vou dar 100% nos treinamentos e mostrar da melhor forma possível ao técnico que devo estar jogando. Minha intenção é ajudar o City a continuar conquistando títulos. Se eu conseguir fazer isso, será um sonho realizado", disse Allan.
Parte da revolução de Maresca
A contratação de Allan faz parte de uma reestruturação mais ampla do elenco sob o comando do novo técnico Enzo Maresca. O brasileiro segue os passos de chegadas recentes como Elliot Anderson, Jeremy Monga, Geronimo Rulli e Ayyoub Bouaddi, enquanto o clube renova o grupo principal.
O diretor de futebol Hugo Viana destacou o potencial do jogador e disse: "Allan é um jogador realmente empolgante, e achamos que ele será um grande reforço para o elenco. Ele mostrou ao longo de sua curta carreira até agora que vai lutar para ser o melhor que puder. Vir para Manchester e assumir o desafio de ser um jogador do City é mais um exemplo disso."
"Acompanhamos sua evolução no Brasil e vimos um jogador que cresce nos grandes momentos e trabalha duro pela equipe com uma atitude excelente. Todos estão muito felizes por ele ter se juntado a nós e estamos ansiosos para vê-lo evoluir com o City."
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Flexibilidade tática e impacto estatístico
Allan chega com uma reputação crescente como um dos atacantes mais versáteis do Campeonato Brasileiro. Embora atue principalmente como ponta-direita, ele demonstrou inteligência tática para jogar pelo meio como segundo atacante ou até recuar mais para o meio-campo e funções de lateral quando necessário. Durante sua passagem pelo Palmeiras, Allan se mostrou uma fonte confiável tanto de gols quanto de criatividade. Ao longo da temporada 2024-25, ele fez 54 partidas, deu oito assistências e marcou três gols. No ano seguinte, melhorou sua eficiência nas finalizações, balançando as redes seis vezes em 42 jogos.
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