O Manchester City anunciou oficialmente a contratação de Allan, reforçando ainda mais as opções ofensivas de Enzo Maresca. O clube não divulgou o valor da transferência do jogador, mas foi informado que o ponta, ainda sem convocações, chega em um acordo no valor inicial de £ 32 milhões, com a possibilidade de mais £ 2 milhões em bônus relacionados a desempenho. O jogador de 22 anos assinou contrato de cinco anos no Etihad Stadium, o que o vincula ao clube até o verão de 2031, e se torna a mais recente adição de destaque em um verão transformador para os campeões ingleses.

Falando sobre a mudança, o jovem brasileiro não conseguiu esconder a alegria por se juntar ao Manchester City. "Este é um momento surreal para mim", disse Allan à mídia oficial do clube. "O Manchester City, com tudo o que conquistou nos últimos 15 anos, é um dos clubes mais atraentes do mundo para os jogadores. Poder estar sentado aqui hoje e dizer que me juntei a eles é o momento de maior orgulho da minha vida. Eu amo o Palmeiras e sempre vou amar, mas a decisão de vir para o City foi fácil. Quero ser o melhor futebolista que posso ser, e as conversas que tive com as pessoas no City até agora me convenceram de que não há lugar melhor para eu realizar minhas ambições."







