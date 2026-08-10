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Manchester City acerta termos pessoais com o destaque do Lille Ayyoub Bouaddi, enquanto Enzo Maresca se prepara para a vida após Rodri
Manchester City age rápido por estrela do Marrocos
O Manchester City teve um avanço significativo na sua busca por Bouaddi, com o jogador agora já tendo acertado os termos pessoais para se transferir para o Etihad Stadium. O atleta de 18 anos se tornou prioridade para o Manchester City após uma série de atuações de destaque por clube e seleção. Entende-se que o acordo está em seus estágios finais, enquanto o City busca concluir seus negócios antes do início da temporada da Premier League em menos de duas semanas.
De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o jogador está extremamente interessado em fazer a mudança para a Inglaterra o mais rápido possível. Romano afirmou via X: “Ayyoub Bouaddi e seu estafe agora chegaram a um acordo sobre os termos pessoais com o Manchester City. Espera-se que o #MCFC feche o negócio com o Lille como próximo passo, algo que já está avançado, já que a preferência de Bouaddi seria se juntar ao City AGORA, em vez de em 2027.”
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A valorização de Bouaddi
A ascensão de Bouaddi ao destaque foi nada menos que meteórica ao longo do último ano. Durante a campanha de 2025-26, o adolescente se firmou como presença constante na equipe titular do Lille, somando 35 partidas como titular e cinco saídas do banco nas competições da Ligue 1 e da Liga Europa. Sua capacidade de ditar o jogo desde trás e sua maturidade física renderam comparações com alguns dos melhores meio-campistas do futebol.
Além disso, suas atuações no cenário internacional só aumentaram seu valor, já tendo somado cinco partidas como titular por Marrocos na Copa do Mundo com apenas 18 anos.
A reconstrução do meio-campo de Maresca
A contratação de Bouaddi representaria mais um grande compromisso financeiro do City, podendo levar seus gastos na janela de verão à marca de £ 200 milhões. Isso acontece após a aquisição de destaque de Elliott Anderson, por £ 116 milhões, junto ao Nottingham Forest, no início desta janela.
As negociações entre os dois clubes se intensificaram significativamente ao longo da última semana. Embora o Lille inicialmente estivesse pedindo uma quantia na casa dos € 100 milhões (£ 86 mi) por seu jogador mais valioso, relatos sugerem que o City conseguiu negociar esse valor para baixo. Acredita-se que um pacote entre € 70 milhões e € 80 milhões possa ser suficiente para finalizar a transferência.
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A vida sem Rodri começa
A investida por Bouaddi acontece em um momento de grande transição para o clube de Manchester, particularmente no meio-campo. Após a saída de Rodri para o Barcelona, que deve ser oficialmente confirmada no fim desta semana, Maresca identificou o internacional marroquino como uma peça-chave de seu time reformulado. Substituir Rodri é talvez o desafio mais difícil que Maresca enfrentou desde que chegou ao clube. Com os termos pessoais já acertados, o último obstáculo segue sendo o acordo formal entre o City e o Lille sobre a estrutura de pagamento e os bônus. Dada a preferência declarada do jogador de se juntar ao clube imediatamente, há otimismo de todas as partes de que a transferência será concluída nos próximos dias.
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