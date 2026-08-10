O Manchester City teve um avanço significativo na sua busca por Bouaddi, com o jogador agora já tendo acertado os termos pessoais para se transferir para o Etihad Stadium. O atleta de 18 anos se tornou prioridade para o Manchester City após uma série de atuações de destaque por clube e seleção. Entende-se que o acordo está em seus estágios finais, enquanto o City busca concluir seus negócios antes do início da temporada da Premier League em menos de duas semanas.

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o jogador está extremamente interessado em fazer a mudança para a Inglaterra o mais rápido possível. Romano afirmou via X: “Ayyoub Bouaddi e seu estafe agora chegaram a um acordo sobre os termos pessoais com o Manchester City. Espera-se que o #MCFC feche o negócio com o Lille como próximo passo, algo que já está avançado, já que a preferência de Bouaddi seria se juntar ao City AGORA, em vez de em 2027.”