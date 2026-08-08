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Adhe Makayasa

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Manchester City acerta contratação de Geronimo Rulli por € 2 milhões para substituir James Trafford

Mercado da bola
G. Rulli
Manchester City
Premier League
Olympique de Marseille
Campeonato Francês
J. Trafford

O Manchester City acertou com o Marseille um negócio de € 2 milhões para contratar o goleiro Geronimo Rulli como substituto direto de James Trafford. O goleiro argentino de 34 anos retorna ao Etihad Stadium uma década após sua primeira passagem pelo clube, oferecendo uma opção experiente após a saída de Trafford para o rival da Premier League Leeds por £ 45 milhões.

  • City garante goleiro a preço de barganha

    Segundo o The Athletic, o Manchester City acertou uma taxa de €2 milhões com o Marseille para contratar o goleiro Rulli. O internacional argentino de 34 anos chega como substituto de Trafford, que recentemente concluiu uma transferência de £45 milhões para o Leeds United. Rulli assinou originalmente com o City em 2016, vindo do Deportivo Maldonado, antes de ser vendido em definitivo para a Real Sociedad sem fazer uma aparição pela equipe principal do Manchester City.

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  • Rulli volta para ser reserva

    A decisão do City de contratar Rulli acontece após a saída de Trafford, que optou por se juntar ao Leeds em busca de minutos regulares na Premier League. O inglês viu suas perspectivas no time principal ficarem limitadas após a chegada de Gianluigi Donnarumma no verão passado, apesar de ter ajudado o City a vencer a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa. A diretoria do City vê Rulli como uma opção experiente e de baixo custo para a reserva, que tem as qualidades de saída de bola exigidas pelo sistema do clube.

  • Saídas provocam reformulação do elenco

    Rulli, que fez 73 jogos pelo Marseille nas últimas duas temporadas e fez parte do elenco da Argentina na Copa do Mundo de 2026, trabalhará sob o comando do ex-goleiro do City Willy Caballero, agora na comissão técnica de Enzo Maresca. A movimentação acontece após a renovação da contratação de Pierce Charles junto ao Sheffield Wednesday antes de seu empréstimo ao QPR. The Athletic acrescenta que o City agora se prepara para possíveis saídas, com Rodri ligado ao Barcelona e interesse em torno de Savinho e Tijjani Reijnders.

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    Maresca aguarda estrelas internacionais

    Rulli está programado para se juntar ao elenco do City assim que eles retornarem da turnê de pré-temporada por Hong Kong e Coreia do Sul na próxima semana. Os jogadores envolvidos nas fases finais da Copa do Mundo devem se apresentar para o primeiro treino sob o comando de Maresca na quarta-feira, seguido por um treino aberto na quinta-feira. Essa fase de preparação será vital para o técnico ajustar a coesão tática e definir seu elenco antes da nova temporada.

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