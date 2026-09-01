O Manchester City chegou a um acordo com o Everton para contratar Ndiaye. ESPNinforma que o clube pagará um valor inicial de £60 milhões pelo atacante de 26 anos, com mais £5 milhões estruturados em possíveis bônus por desempenho.

O internacional senegalês já recebeu permissão da diretoria de Goodison Park para viajar e passar por exames médicos completos. A transferência para o Etihad Stadium tem tudo para ser finalizada na terça-feira, dando um enorme reforço ao elenco de Maresca.