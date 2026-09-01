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Yosua Arya

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Manchester City acerta acordo de £ 60 milhões por estrela do Everton enquanto Enzo Maresca encontra seu substituto para dupla a caminho do Tottenham

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Manchester City
I. Ndiaye
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Everton
E. Maresca

O Manchester City fechou um acordo de £ 60 milhões com o Everton para contratar Iliman Ndiaye. O internacional senegalês de 26 anos deve realizar exames médicos na terça-feira, enquanto Enzo Maresca reformula rapidamente suas opções de ataque após saídas de destaque no verão.

  • Manchester City fecha grande acordo por Ndiaye

    O Manchester City chegou a um acordo com o Everton para contratar Ndiaye. ESPNinforma que o clube pagará um valor inicial de £60 milhões pelo atacante de 26 anos, com mais £5 milhões estruturados em possíveis bônus por desempenho.

    O internacional senegalês já recebeu permissão da diretoria de Goodison Park para viajar e passar por exames médicos completos. A transferência para o Etihad Stadium tem tudo para ser finalizada na terça-feira, dando um enorme reforço ao elenco de Maresca.

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  • Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca muda o foco após proposta por Gakpo ser rejeitada

    O City rapidamente reacendeu seu interesse concreto em Ndiaye após enfrentar frustração em outros alvos no mercado de transferências de verão. O Liverpool rejeitou recentemente uma investida surpreendente do time de Maresca pelo atacante holandês Cody Gakpo, forçando a equipe de recrutamento a explorar alvos alternativos para o ataque.

    Em vez de ficar remoendo esse revés, o clube do Etihad agiu de forma decisiva para garantir seu plano B. Com isso, conseguiu superar o rival de Premier League Tottenham pela contratação de Ndiaye. O Tottenham também monitorava de perto o atacante antes de o City acelerar agressivamente sua investida e chegar a um acordo sobre a taxa.

  • Reforçando o desfalcado setor ofensivo do Etihad

    A chegada iminente de Ndiaye dará uma injeção de qualidade muito necessária à linha de ataque de Maresca após uma janela difícil, marcada por saídas inesperadas. O City perdeu recentemente a dupla importante de ataque Savinho e Omar Marmoush, com ambos os jogadores acertando transferências em definitivo para o Tottenham.

    Consequentemente, o ponta do Everton não será o único rosto novo a chegar ao vestiário do City nesta semana para suprir essas lacunas. O clube anunciou oficialmente a contratação do promissor ponta brasileiro Allan Elias na segunda-feira, garantindo com sucesso a joia do Palmeiras em um acordo separado de £ 32 milhões.

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  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Encerrando uma passagem de três anos em Merseyside

    Ndiaye se prepara para deixar o Everton após passar dois anos produtivos em Merseyside, onde se firmou como um dos favoritos da torcida. O versátil atacante somou 17 gols em 74 partidas oficiais pelo Everton durante sua passagem movimentada pelo clube.

    Apesar das intensas especulações sobre transferência, ele havia permanecido como uma peça-chave do Everton nas primeiras semanas da atual temporada. O ponta foi titular nas duas primeiras partidas da equipe na Premier League, ajudando o time a conquistar uma vitória sobre o Crystal Palace e um empate suado contra o Bournemouth. Agora, ele se prepara para se juntar ao elenco de Maresca antes dos próximos desafios domésticos.

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