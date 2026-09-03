O Manchester City conseguiu trazer Moorhouse de volta à Inglaterra por empréstimo até janeiro de 2027. A transferência acontece enquanto o City busca reforçar seu elenco após a ida de Keating para o Liverpool, deixando o técnico Andree Jeglertz com opções experientes de reserva limitadas atrás da goleira titular Ayaka Yamashita.

Moorhouse chega após estabelecer o recorde de jogos sem sofrer gols em uma única temporada da NWSL, com 13 partidas sem ser vazada durante a conquista do Shield e do Championship de 2024 pelo Orlando Pride. Apesar de enfrentar dificuldades em sua atual campanha nos Estados Unidos, a mudança oferece a Moorhouse uma chance de recomeçar em território familiar, ao mesmo tempo em que ajuda o City na defesa do título e na próxima campanha europeia.