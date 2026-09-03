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Anna Moorhouse England Women 2025Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Manchester City acerta a contratação por empréstimo da goleira da Inglaterra Anna Moorhouse, do Orlando Pride

Mercado da bola
A. Moorhouse
Orlando Pride
Manchester City Women
WSL

O Manchester City oficializou a contratação por empréstimo de curto prazo da goleira da seleção inglesa Anna Moorhouse, vinda do Orlando Pride, da National Women’s Soccer League (NWSL). A experiente arqueira retorna à Women’s Super League para oferecer uma cobertura crucial às campeãs inglesas até janeiro, após a saída de Khiara Keating para o Liverpool.

  • City reforça o setor de goleiros

    O Manchester City conseguiu trazer Moorhouse de volta à Inglaterra por empréstimo até janeiro de 2027. A transferência acontece enquanto o City busca reforçar seu elenco após a ida de Keating para o Liverpool, deixando o técnico Andree Jeglertz com opções experientes de reserva limitadas atrás da goleira titular Ayaka Yamashita.

    Moorhouse chega após estabelecer o recorde de jogos sem sofrer gols em uma única temporada da NWSL, com 13 partidas sem ser vazada durante a conquista do Shield e do Championship de 2024 pelo Orlando Pride. Apesar de enfrentar dificuldades em sua atual campanha nos Estados Unidos, a mudança oferece a Moorhouse uma chance de recomeçar em território familiar, ao mesmo tempo em que ajuda o City na defesa do título e na próxima campanha europeia.

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  • England Women Open Training SessionGetty Images Sport

    Moorhouse saboreia o novo desafio

    Falando diretamente à mídia do clube, Moorhouse expressou sua empolgação por retornar à Inglaterra para se juntar às atuais campeãs. Ela detalhou sua motivação para a transferência, afirmando: "É um novo desafio e um estilo de jogo diferente. Estou feliz por estar aqui e por começar. Do início ao fim, a última temporada foi incrível para o City, e estou feliz por estar aqui com as campeãs da Inglaterra. Quando um clube como o Manchester City liga, você tem que atender."

    Moorhouse traz um currículo valioso, tendo vencido a Euro 2025 com o time de Sarina Wiegman. Atualmente, ela soma duas partidas pela seleção, sem sofrer gols em nenhuma das duas aparições.

  • Sjögran elogia adição valiosa

    A diretora de futebol do Manchester City Women, Therese Sjögran, destacou a importância de garantir uma jogadora com esse currículo para o restante da temporada doméstica.

    Sjögran disse ao site do clube: "Anna é uma goleira de experiência excepcional e com um histórico comprovado de atuações no mais alto nível. Ela conquistou títulos importantes na WSL, com o Orlando Pride e com a Inglaterra, e sua consistência, personalidade e qualidade serão um acréscimo valioso ao nosso elenco. Estamos muito felizes em receber Anna no Manchester City e ansiosos para trabalhar com ela durante sua passagem conosco."

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  • Spain v England - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Moorhouse?

    Moorhouse vai se integrar imediatamente ao elenco do Manchester City, que se prepara para defender seu título da Women's Super League neste domingo. Embora Yamashita deva manter a posição de titular, Moorhouse precisará estar pronta para entrar em ação em meio a uma tabela congestionada, que inclui compromissos europeus. Ela buscará garantir minutos regulares antes da Copa do Mundo de 2027.

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