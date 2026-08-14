Uma mini-revolução para o meio-campo de Enzo Maresca. O Manchester City muda a cara do seu elenco com a saída do holandês TijjaniReijnders rumo à Arábia Saudita e com a oferta imediata por seu substituto, identificado há tempos em Enzo Fernandez. O argentino está no mercado e o Chelsea aguardava propostas com um prazo final fixado para hoje, e justamente no apagar das luzes deve ser apresentada uma proposta monstruosa por parte do Manchester City.
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Manchester City: 120 milhões ao Chelsea por Enzo Fernández
REIJNDERS NA ARÁBIA
Na noite de ontem, chegou o sinal verde de Reijnders para a transferência ao Al-Qadsiah (clube em que atua outro ex-Serie A, como Mateo Retegui). Negócio de 61 milhões de euros mais bônus, que permitirá ao Milan receber do Manchester City nada menos que 14 milhões de euros.
PRAZO PARA ENZO FERNANDEZ
Há tempos o Manchester City, por iniciativa de Maresca, havia identificado em Enzo Fernández o perfil ideal para sua ideia de jogo, mas o Chelsea, incomodado, havia respondido estabelecendo um prazo para a apresentação de uma proposta por sua contratação. E esse prazo termina hoje, sexta-feira, 14 de agosto, ao longo desta tarde.
120 milhões
O Manchester City teve de esperar ter a certeza da saída de Reijnders, mas agora, como informado pela Sky Sport Uk, está pronto para apresentar uma oferta concreta e de cifras monstruosas aos Blues pelo ex-Benfica. Uma proposta financeira que ficará em torno de 120 milhões de euros e que permitirá ao Chelsea também obter uma mais-valia com sua saída, já que ele foi pago cerca de 125 milhões de euros para levá-lo a Londres há vários anos.
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