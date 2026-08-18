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Moataz Elgammal

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Man Utd sofre revés no mercado, já que o meio-campista do Barcelona Gavi recusa transferência para a Premier League

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O Manchester United sofreu um golpe significativo na janela de transferências de verão depois que o meio-campista do Barcelona Gavi rejeitou de forma categórica as investidas do clube. O técnico Michael Carrick havia identificado o internacional espanhol como um alvo prioritário para reforçar seu meio-campo, mas o jovem está totalmente comprometido com o Barcelona e agora deve receber um novo contrato no Camp Nou.

  • United sofre grande revés no meio-campo

    De acordo com uma reportagem do Mirror, o Manchester United sofreu um grande revés depois de Gavi recusar uma possível transferência para a Premier League. O técnico do United, Michael Carrick, havia definido o jogador de 22 anos como alvo para reforçar suas opções no meio-campo antes da nova temporada, com o clube supostamente disposto a atender ao preço pedido de £ 35 milhões.

    No entanto, Gavi deixou claro que não tem absolutamente nenhuma intenção de deixar o Barcelona. A recusa aumenta a frustração dos torcedores do United, que viram seu clube gastar um total de £ 85 milhões com Youri Tielemans e Andrey Santos. O clube inglês agora precisa procurar em outro lugar por um terceiro meio-campista antes do fechamento da janela.

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  • gavi(C)Getty images

    Confiança de Flick é fundamental para permanência no Barcelona

    Gavi se sente completamente em casa na Espanha, tendo chegado ao Barcelona aos 11 anos antes de somar 119 partidas na liga desde sua estreia em 2021. O meio-campista recentemente conquistou a Copa do Mundo com a Espanha, vendo do banco, sem entrar em campo, a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final em Nova York.

    Apesar da recente chegada de Rodri ao Camp Nou, o Barcelona vê Gavi como uma peça fundamental de seu projeto esportivo sob o comando de Hansi Flick. O treinador alemão tem sido fundamental para ajudar o meio-campista a recuperar a confiança após uma grave lesão no joelho tê-lo deixado fora por cinco meses na última temporada, e o jogador está ansioso para, no futuro, assumir a braçadeira de capitão.

  • Gavi fala sobre dificuldades com lesão

    Ao falar sobre sua recuperação e seu forte vínculo com Flick, Gavi destacou a resiliência mental necessária para voltar ao mais alto nível. "Sofri muito, infelizmente, nestes últimos dois anos. É futebol", explicou Gavi. "Foram lesões graves e você precisa ser mentalmente forte, e eu fui. Esse é um ponto forte meu. Estou neste nível por causa da mentalidade que tenho. Não é fácil jogar nesse ritmo, vindo de duas lesões graves. Eu consegui e estou orgulhoso. Felizmente, o treinador confia muito em mim. Ele é como um pai para mim. Sou muito grato a ele. Não é fácil voltar a jogar depois desta lesão. Ele conhece meu talento e minha mentalidade e sabe que isso é importante para a equipe. Ele confia cegamente em mim."

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    Qual o próximo passo para Gavi e o United?

    Olhando para a frente, o Barcelona planeja abrir negociações nos próximos meses para um novo contrato de Gavi, a fim de consolidar seu status, apesar de seu vínculo atual ir até 2030.

    Enquanto isso, United e Carrick precisam rapidamente voltar suas atenções para alvos alternativos para o meio-campo à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima. O time inglês também deve priorizar a contratação de um novo lateral-esquerdo para concluir seus negócios de verão.

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