De acordo com uma reportagem do Mirror, o Manchester United sofreu um grande revés depois de Gavi recusar uma possível transferência para a Premier League. O técnico do United, Michael Carrick, havia definido o jogador de 22 anos como alvo para reforçar suas opções no meio-campo antes da nova temporada, com o clube supostamente disposto a atender ao preço pedido de £ 35 milhões.

No entanto, Gavi deixou claro que não tem absolutamente nenhuma intenção de deixar o Barcelona. A recusa aumenta a frustração dos torcedores do United, que viram seu clube gastar um total de £ 85 milhões com Youri Tielemans e Andrey Santos. O clube inglês agora precisa procurar em outro lugar por um terceiro meio-campista antes do fechamento da janela.