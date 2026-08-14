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Man Utd recebe o “melhor” conselho sobre a transferência de Victor Osimhen na busca por um atacante, enquanto Patrice Evra aposta que os torcedores do Manchester United vão “perdoar” o herói revelado em casa Marcus Rashford
Osimhen, internacional da Nigéria, ostenta impressionante marca de gols
Diz-se que Osimhen entrou no radar de recrutamento do United no passado recente, com suas atuações no terço final se mostrando impossíveis de ignorar. O título da Serie A foi conquistado enquanto ele marcou 76 gols ao longo de quatro temporadas no Napoli.
Níveis individuais notáveis foram mantidos na Turquia, com 59 gols marcados pelo Gala em 74 partidas. Ele tem contrato em Istambul até 2029, o que significa que seria necessária uma oferta enorme para que negociações fossem iniciadas.
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O que o Manchester United precisa antes do prazo final da janela de transferências de verão
Evra acredita que o United deve estar disposto a abrir os cofres pelo atacante de 27 anos, com Benjamin Sesko sendo o único centroavante de ofício no elenco de Michael Carrick. Em entrevista à GOAL em associação com a Stake, o ex-internacional francês disse sobre o que o Manchester United precisa antes que mais um prazo se encerre: “Um atacante, alguém que faça gol. Acho que é isso que estou observando. É por isso que, para mim, Osimhen é o melhor. Ele é um exemplo perfeito.
“Vamos sentir falta de Casemiro, mas eu acredito em [Andrey] Santos e, pelo que vi na pré-temporada, ele pode fazer algo bom ali. E Bruno [Fernandes], ele continua sendo Bruno. [Patrick] Dorgu e [Bryan] Mbeumo estão jogando, temos Amad Diallo. Então, temos algo no setor ofensivo.
“Defensivamente, eles talvez precisem encontrar uma boa alternativa para a lateral esquerda. Talvez mais um zagueiro. Harry Maguire, para mim, está fazendo o trabalho dele e, sabe, ele é muito criticado, mas mostra sua resiliência. Acho que talvez precisemos encontrar um bom lateral-direito, um bom lateral-direito que ataque e defenda bem.”
Por que Rashford parecerá uma nova contratação para o Manchester United
Alguém que vai parecer uma nova contratação para o Manchester United, apesar de estar no clube desde os sete anos, é Marcus Rashford. O internacional inglês está sendo reintegrado ao grupo após passagens por empréstimo por Aston Villa e Barcelona.
O jogador de 28 anos vinha buscando uma transferência em definitivo para outro lugar, mas, com 426 jogos e 138 gols pelo United, é apontado como alguém capaz de causar impacto positivo em um ambiente familiar.
Evra, campeão da Premier League e da Champions League, acrescentou sobre Rashford ter uma página em branco no Manchester: “Acho que os torcedores do United perdoam. Eles perdoam. Mas depois, sabe, há toda a pressão nas redes sociais e coisas assim, acho que [Matheus] Cunha está indo muito bem.
“Cabe ao Marcus aceitar que talvez ele não seja a primeira opção. Eu não sou a primeira opção, mas vou provar a vocês que, quando eu estiver naquele campo, vou sangrar e morrer pelo Man United.
“Então ele só precisa ser honesto consigo mesmo. Mas a torcida perdoa. Alguns deles, sim, nas redes sociais, vão fazer barulho, mas os verdadeiros torcedores do United realmente querem que Marcus Rashford tenha sucesso no United.”
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Jogos do Manchester United em 2026-27: pré-temporada e estreia na Premier League
Rashford assistiu do banco de reservas enquanto o United venceu o Leeds nos pênaltis em seu amistoso mais recente. Ele pode ganhar minutos quando o Manchester United enfrentar o AC Milan de Christian Pulisic no sábado.
Carrick então levará sua equipe em busca de pontos na Premier League pela primeira vez na campanha de 2026-27, quando visitar o recém-promovido Hull City em 22 de agosto, com a pressão para conquistar títulos de peso enquanto disputa competições nacionais e europeias.
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