Alguém que vai parecer uma nova contratação para o Manchester United, apesar de estar no clube desde os sete anos, é Marcus Rashford. O internacional inglês está sendo reintegrado ao grupo após passagens por empréstimo por Aston Villa e Barcelona.

O jogador de 28 anos vinha buscando uma transferência em definitivo para outro lugar, mas, com 426 jogos e 138 gols pelo United, é apontado como alguém capaz de causar impacto positivo em um ambiente familiar.

Evra, campeão da Premier League e da Champions League, acrescentou sobre Rashford ter uma página em branco no Manchester: “Acho que os torcedores do United perdoam. Eles perdoam. Mas depois, sabe, há toda a pressão nas redes sociais e coisas assim, acho que [Matheus] Cunha está indo muito bem.

“Cabe ao Marcus aceitar que talvez ele não seja a primeira opção. Eu não sou a primeira opção, mas vou provar a vocês que, quando eu estiver naquele campo, vou sangrar e morrer pelo Man United.

“Então ele só precisa ser honesto consigo mesmo. Mas a torcida perdoa. Alguns deles, sim, nas redes sociais, vão fazer barulho, mas os verdadeiros torcedores do United realmente querem que Marcus Rashford tenha sucesso no United.”