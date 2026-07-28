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Man Utd recebe interesse na transferência de Joshua Zirkzee de DOIS rivais da Premier League, enquanto o Ajax também faz consulta pelo atacante holandês
Interessados se alinham por Zirkzee
Zirkzee surgiu como um grande alvo no mercado de transferências deste verão, com vários clubes avaliando um acordo, segundo o The Athletic. O atacante holandês, que o Manchester United está disposto a vender, avalia suas opções após uma passagem difícil pelo futebol inglês. Dois rivais não identificados da Premier League consultaram sua situação, enquanto o Ajax também perguntou qual é a posição do United. No entanto, não se espera que o clube da Eredivisie avance por um acordo após as chegadas de Marcos Leonardo e Tolu Arokodare.
Enquanto isso, a Juventus pressiona forte para garantir sua contratação. O gigante italiano trabalha em um acordo por empréstimo, com relatos de que Zirkzee deu sinal verde para um retorno à Serie A.
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Juventus busca reforços para o ataque
A Juventus mira um reforço ofensivo ambicioso para o técnico Luciano Spalletti e espera formar dupla com Zirkzee e Randal Kolo Muani, do Paris Saint-Germain. Essa investida agressiva no mercado acontece após uma lesão do jovem atacante italiano Jeff Ekhator. A cúpula da Juventus acredita que o refinamento técnico de Zirkzee vai complementar perfeitamente a velocidade de Kolo Muani. O interesse é liderado pelo diretor de futebol Ricky Massara, que anteriormente tentou contratar o holandês para a Roma.
Dificuldades na Premier League
Zirkzee chegou a Old Trafford vindo do Bologna em 2024 por £ 36,5 milhões, cercado de altas expectativas após uma campanha brilhante na Serie A de 2023-24. No entanto, o atacante tecnicamente talentoso tem enfrentado dificuldades para se adaptar às exigências rigorosas da Premier League. O centroavante foi titular em apenas 19 das 56 partidas pela liga nas últimas duas temporadas, marcando somente cinco gols na Premier League. Apesar dessas dificuldades no cenário doméstico, Zirkzee mostrou recentemente sua qualidade ao marcar um excelente gol em uma boa atuação na pré-temporada contra o Rosenborg.
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O que vem a seguir para Zirkzee?
Enquanto o técnico do United, Michael Carrick, busca montar uma campanha pelo título da Premier League na temporada 2026-27, o clube avaliará cuidadosamente suas opções para o ataque. A saída de Zirkzee pode abrir o espaço necessário no elenco para colocar em prática esses ambiciosos planos de transferências. Com o futuro de Zirkzee incerto, os interessados seguirão tentando convencê-lo a deixar Old Trafford neste verão.
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