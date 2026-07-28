Zirkzee surgiu como um grande alvo no mercado de transferências deste verão, com vários clubes avaliando um acordo, segundo o The Athletic. O atacante holandês, que o Manchester United está disposto a vender, avalia suas opções após uma passagem difícil pelo futebol inglês. Dois rivais não identificados da Premier League consultaram sua situação, enquanto o Ajax também perguntou qual é a posição do United. No entanto, não se espera que o clube da Eredivisie avance por um acordo após as chegadas de Marcos Leonardo e Tolu Arokodare.

Enquanto isso, a Juventus pressiona forte para garantir sua contratação. O gigante italiano trabalha em um acordo por empréstimo, com relatos de que Zirkzee deu sinal verde para um retorno à Serie A.







