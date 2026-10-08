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Man Utd recebe enorme impulso no mercado de transferências, já que Igor Matanovic, estrela de £ 50 milhões do Freiburg, está "pronto para agarrar" uma mudança para Old Trafford
United intensifica busca por atacante
O United recebeu um enorme impulso em sua busca por um novo centroavante. FootballInsidersugere que o destaque do Freiburg, Matanovic, está ansioso para se juntar ao Manchester United e deixar sua marca na Premier League.
Michael Carrick está determinado a reforçar suas opções de ataque em Old Trafford. Benjamin Sesko é atualmente o único centroavante de ofício do elenco principal, mas o atacante tem enfrentado problemas de lesão na canela nesta temporada.
Embora Matheus Cunha e Joshua Zirkzee possam atuar como camisa 9, nenhum dos dois é um homem de referência tradicional. Essa falta de profundidade levou o United a vasculhar o mercado em busca de um artilheiro confiável e de ofício.
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Matanovic pronto para se transferir
Matanovic chamou a atenção de vários grandes clubes após uma passagem impressionante pela Alemanha. De acordo com a mesma reportagem, o jogador de 23 anos "pularia" na oportunidade de assinar com o Manchester United.
A chance de se testar na elite do futebol inglês é extremamente atraente para o internacional croata. No entanto, o United não é o único peso-pesado monitorando seu rápido progresso na Bundesliga.
Tanto Arsenal quanto Chelsea também acompanham de perto o promissor atacante. Matanovic se juntou ao Freiburg no verão de 2025 e, desde então, soma expressivos 21 gols e seis assistências em 57 partidas em todas as competições.
Freiburg define preço pedido altíssimo
Apesar do crescente interesse vindo da Inglaterra, o Freiburg segue em uma posição de negociação muito favorável. O FootballInsider afirma que o clube alemão vai se recusar categoricamente a vender seu atacante estrela no meio da atual temporada.
O Freiburg não está sob pressão financeira para fazer caixa na próxima janela de transferências de janeiro. Como resultado, o clube deve exigir uma taxa elevada de £ 50 milhões para se desfazer do jogador de 23 anos.
Matanovic começou a atual temporada em forma arrasadora, balançando as redes seis vezes e dando duas assistências em apenas sete partidas. Essa produção constante explica por que o Freiburg está confiante para pedir o valor máximo.
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Hora da decisão para a diretoria
Com uma saída no meio da temporada praticamente descartada, o United provavelmente terá de esperar até o verão de 2027 para garantir a contratação de Matanovic. O clube agora precisa decidir se atenderá à exigente avaliação de £ 50 milhões do Freiburg.
Carrick e a hierarquia do United continuarão monitorando as atuações do atacante na Bundesliga nos próximos meses. Se Matanovic mantiver seu atual ritmo de gols, sua lista de pretendentes de peso pode facilmente aumentar.
Enquanto isso, o Manchester United precisa conduzir o restante da campanha com suas opções atuais para o ataque. Carrick espera que Sesko consiga superar seus problemas de lesão para liderar o setor ofensivo de forma eficaz, enquanto o United disputa várias frentes.
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