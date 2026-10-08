O United recebeu um enorme impulso em sua busca por um novo centroavante. FootballInsidersugere que o destaque do Freiburg, Matanovic, está ansioso para se juntar ao Manchester United e deixar sua marca na Premier League.

Michael Carrick está determinado a reforçar suas opções de ataque em Old Trafford. Benjamin Sesko é atualmente o único centroavante de ofício do elenco principal, mas o atacante tem enfrentado problemas de lesão na canela nesta temporada.

Embora Matheus Cunha e Joshua Zirkzee possam atuar como camisa 9, nenhum dos dois é um homem de referência tradicional. Essa falta de profundidade levou o United a vasculhar o mercado em busca de um artilheiro confiável e de ofício.