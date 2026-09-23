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Man Utd oferece aos torcedores a chance de possuir um pedaço da história ao vender partes do gramado de Old Trafford por £ 125
Ter um pedaço de Old Trafford
O Manchester United está oficialmente oferecendo a seus fiéis torcedores a rara chance de possuir uma parte física de Old Trafford. Por uma taxa considerável de £ 125 (US$ 165), os fãs podem comprar pedaços reais do famoso gramado do clube, que foram perfeitamente preservados e cuidadosamente apresentados dentro de cubos de vidro.
Essa iniciativa recém-anunciada representa uma oportunidade realmente única de garantir uma parte física da história do futebol. O estádio histórico testemunhou inúmeros momentos icônicos ao longo dos anos, e agora uma fatia literal desse famoso palco está oficialmente à venda para o público em geral.
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Melhorando o famoso gramado de Old Trafford
A decisão de vender o gramado histórico vem logo após uma grande reforma no campo do estádio. De acordo com os canais oficiais do clube, o gramado icônico foi completamente removido e cuidadosamente levado até a sua base em junho.
Esse trabalho de base, extremamente amplo, foi realizado pela primeira vez em 14 anos. O United confirmou oficialmente em seu site que a monumental escavação foi concluída pelo responsável pelo gramado do clube, Tony Sinclair.
O processo foi realizado especificamente para refazer a superfície, a fim de "melhorar o bem-estar dos jogadores e a drenagem da água". Em vez de simplesmente descartar o gramado antigo, partes foram cuidadosamente preservadas em cubos de vidro para os torcedores colecionarem.
Um campo repleto de memórias históricas
A grama removida recentemente guarda décadas de memórias incríveis e definidoras da história do clube de Manchester. Durante a lendária era de Sir Alex Ferguson, o estádio foi palco de incontáveis vitórias, incluindo 13 títulos da Premier League, dois troféus da Champions League e inúmeros triunfos na FA Cup.
No entanto, o famoso palco também testemunhou alguns dos piores momentos do United na memória recente. Foi naquele exato gramado que aconteceu a humilhante derrota por 5 a 0 para o arquirrival Liverpool, além da arrasadora derrota por 6 a 1 para o Tottenham.
Mais recentemente, ele viu um colapso chocante na Carabao Cup contra o Brighton. O Manchester United deixou escapar de forma dramática uma vantagem de 2 a 0 e acabou derrotado por 3 a 2, marcando a primeira vez em 42 anos que o United perdeu uma partida em casa após ir para o intervalo em vantagem.
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Na expectativa de um futuro mais promissor pela frente
Com o gramado novinho agora totalmente instalado e pronto para uso, o United estará absolutamente desesperado para criar lembranças muito melhores daqui para frente. A nova superfície foi projetada especificamente para favorecer um futebol de alta qualidade, e o clube buscará aproveitá-la ao máximo.
Os torcedores do Manchester United, sem dúvida, estarão esperando que a temporada da equipe como um todo melhore junto com a grama recém-recuperada. Depois de uma série de resultados extremamente difíceis em casa, transformar Old Trafford novamente em uma verdadeira fortaleza continua sendo uma prioridade máxima.
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