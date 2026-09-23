A decisão de vender o gramado histórico vem logo após uma grande reforma no campo do estádio. De acordo com os canais oficiais do clube, o gramado icônico foi completamente removido e cuidadosamente levado até a sua base em junho.

Esse trabalho de base, extremamente amplo, foi realizado pela primeira vez em 14 anos. O United confirmou oficialmente em seu site que a monumental escavação foi concluída pelo responsável pelo gramado do clube, Tony Sinclair.

O processo foi realizado especificamente para refazer a superfície, a fim de "melhorar o bem-estar dos jogadores e a drenagem da água". Em vez de simplesmente descartar o gramado antigo, partes foram cuidadosamente preservadas em cubos de vidro para os torcedores colecionarem.