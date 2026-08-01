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Zirkzee Manchester UnitedGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Man Utd mira o ponta da Juventus Francisco Conceicao em acordo de troca por Joshua Zirkzee

Mercado da bola
Manchester United
J. Zirkzee
Juventus
C. Conceicao
Premier League
Campeonato Italiano

O Manchester United está explorando ativamente uma troca de grande impacto envolvendo jogador mais dinheiro para contratar o ponta da Juventus Francisco Conceicao neste verão. O clube da Premier League estaria disposto a oferecer € 30 milhões, além do atacante holandês Joshua Zirkzee, fora de prestígio, para garantir a contratação do muito bem avaliado internacional português.

  • Manchester United mira o ponta da Juventus, Conceicao

    Conceicao pode deixar a Juventus após apenas duas temporadas, com o United liderando ativamente a corrida por sua contratação, segundo o Sportmediaset. O clube da Premier League quer reforçar suas opções de ataque sob o comando do técnico Michael Carrick. O ponta português chegou inicialmente a Turim por empréstimo do Porto no verão de 2024. A Juventus então o contratou em definitivo por € 30 milhões depois que ele se tornou uma peça fundamental do projeto sob o comando de Igor Tudor e, posteriormente, Luciano Spalletti.

    As atuações impressionantes de Conceicao despertaram grande interesse da Inglaterra. Embora o Liverpool esteja monitorando a situação, o Manchester United é atualmente o pretendente mais determinado.



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  • Francisco Conceicao JuventusGetty Images

    Zirkzee é peça-chave para um possível acordo de troca

    A Juventus atualmente avalia Conceicao entre € 50 milhões e € 60 milhões. No entanto, o valor total em dinheiro pode ser reduzido de forma significativa se o United incluir um jogador adequado na transação. Segundo a mesma reportagem, o clube inglês estaria preparado para oferecer € 30 milhões, além de Zirkzee, para garantir o ponta. O atacante holandês já não é considerado uma figura central em Manchester, e aceitaria de bom grado um retorno ao futebol italiano.

    A Juventus está ativamente em busca de um novo atacante neste verão europeu. Spalletti aprecia o perfil de Zirkzee, o que torna uma possível troca bastante atraente para o gigante da Serie A.

  • Jorge Mendes orquestrando a transferência bombástica

    O superagente Jorge Mendes está fortemente envolvido na mediação das negociações em andamento entre as duas potências europeias. Ele trabalha diligentemente para encontrar uma solução que beneficie financeiramente e taticamente todas as partes. A expectativa é que Mendes apresente uma oferta formal à diretoria da Juventus na Continassa nos próximos dias.

    A estrutura de troca proposta é vista como um arranjo perfeito que satisfaria ambos os clubes. Garantir Conceicao daria a Carrick o jogador dinâmico de lado de campo de que ele tanto precisa, enquanto a Juventus ficaria com um atacante já comprovado na Serie A, além de uma bem-vinda injeção de dinheiro.

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  • Joshua ZirkzeeGetty

    Saída de David deve criar espaço no ataque

    Se Zirkzee chegar a Turim, a Juventus precisará imediatamente abrir espaço no seu setor ofensivo. Jonathan David é o principal candidato a sair para acomodar o holandês. Com Lois Openda se transferindo para o Lyon e a chegada esperada de Randal Kolo Muani, o clube já não considera David intocável.

    Embora o atacante canadense queira ficar, a diretoria vai sancionar uma venda por € 30 milhões. Vários clubes já estão estudando uma investida pelo atacante de saída. Crystal Palace e Aston Villa fizeram consultas preliminares, enquanto os franceses Rennes e Paris FC também demonstram interesse concreto.

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