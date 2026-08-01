Conceicao pode deixar a Juventus após apenas duas temporadas, com o United liderando ativamente a corrida por sua contratação, segundo o Sportmediaset. O clube da Premier League quer reforçar suas opções de ataque sob o comando do técnico Michael Carrick. O ponta português chegou inicialmente a Turim por empréstimo do Porto no verão de 2024. A Juventus então o contratou em definitivo por € 30 milhões depois que ele se tornou uma peça fundamental do projeto sob o comando de Igor Tudor e, posteriormente, Luciano Spalletti.

As atuações impressionantes de Conceicao despertaram grande interesse da Inglaterra. Embora o Liverpool esteja monitorando a situação, o Manchester United é atualmente o pretendente mais determinado.







