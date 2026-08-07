AFP
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Man Utd confirma saída de Altay Bayindir, já que empréstimo ao Celta de Vigo inclui cláusula de transferência em definitivo
Opção permanente incluída na mudança para o espanhol
O Manchester United sancionou oficialmente a saída temporária do goleiro de 28 anos, mas a transferência pode rapidamente se tornar definitiva. De acordo com o Manchester Evening News, o Celta de Vigo garantiu uma opção de compra para tornar a transferência definitiva por £ 3,5 milhões no próximo verão. O United protegeu seus interesses de longo prazo no acordo ao negociar vários bônus relacionados a desempenho e uma cláusula de revenda com alto percentual caso o Celta eventualmente venda o goleiro com lucro.
- Getty
Comunicado oficial do clube divulgado
O comunicado oficial do clube confirmou a transferência, afirmando: "O goleiro do Manchester United Altay Bayindir acertou a ida por empréstimo para o Celta de Vigo, da La Liga, durante toda a temporada 2026/27, sujeito a registro.
"O jogador de 28 anos disputou seis partidas pelo United na última temporada, sua terceira desde que chegou vindo do Fenerbahce em 2023. Após sua estreia contra o Newport County em 2024, Altay fez 17 jogos no total pelo clube.
"Bayindir agora vai para a Espanha para se juntar ao Celta de Vigo, que terminou em sexto na La Liga na última temporada sob o comando do técnico Claudio Giraldez e está definido para disputar a UEFA Europa League nesta temporada. Todos no United desejam a Altay a melhor sorte para a campanha que está por vir."
A difícil passagem de Bayindir por Old Trafford
Bayindir chegou a Manchester vindo do Fenerbahce há três anos, em um acordo de £ 4,3 milhões, com a reputação de ser um dos talentos mais promissores da Turquia debaixo das traves. No entanto, encontrou dificuldades para desbancar os titulares já estabelecidos e somou apenas 17 jogos ao todo durante sua passagem.
Apesar de ter sido brevemente a principal opção quando o ex-treinador Ruben Amorim inicialmente tirou Andre Onana de seus planos, Bayindir não conseguiu se firmar como titular. Ele acabou perdendo seu lugar para Senne Lammens após uma queda de rendimento e, na prática, foi escanteado do time titular pelo restante da campanha.
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Carrick supervisiona reformulação dos goleiros
A saída de Bayindir faz parte de uma reestruturação mais ampla do departamento de goleiros sob o comando de Michael Carrick. Com Onana também saindo por empréstimo para o Trabzonspor, o clube se movimentou para trazer experiência ao contratar Karl Darlow em uma transferência sem custos junto ao Leeds United. O jovem goleiro tcheco Radek Vitek também está perto de uma saída em definitivo, com o Middlesbrough em negociações avançadas para garantir a contratação do jogador de 22 anos.
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