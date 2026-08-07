O comunicado oficial do clube confirmou a transferência, afirmando: "O goleiro do Manchester United Altay Bayindir acertou a ida por empréstimo para o Celta de Vigo, da La Liga, durante toda a temporada 2026/27, sujeito a registro.

"O jogador de 28 anos disputou seis partidas pelo United na última temporada, sua terceira desde que chegou vindo do Fenerbahce em 2023. Após sua estreia contra o Newport County em 2024, Altay fez 17 jogos no total pelo clube.

"Bayindir agora vai para a Espanha para se juntar ao Celta de Vigo, que terminou em sexto na La Liga na última temporada sob o comando do técnico Claudio Giraldez e está definido para disputar a UEFA Europa League nesta temporada. Todos no United desejam a Altay a melhor sorte para a campanha que está por vir."