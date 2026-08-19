O Manchester City adicionou Kone à sua lista de possíveis reforços antes do iminente prazo final da janela de transferências, segundo o The Guardian. Sob o comando do novo técnico Enzo Maresca e do diretor esportivo Hugo Viana, o clube passa atualmente por uma reestruturação significativa no meio-campo.

Neste verão, o City já viu as saídas de grande destaque de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders, deixando uma lacuna considerável no meio de campo.

Embora tenha garantido recentemente Elliot Anderson em um acordo de £116 milhões junto ao Nottingham Forest, o clube de Manchester segue ativo no mercado em busca de mais qualidade para garantir que esteja totalmente preparado para defender seu título nacional nesta temporada.