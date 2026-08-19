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Man City volta atenções para o meio-campista da Roma Manu Kone depois que o United abandona a investida
City busca reforços para o meio-campo
O Manchester City adicionou Kone à sua lista de possíveis reforços antes do iminente prazo final da janela de transferências, segundo o The Guardian. Sob o comando do novo técnico Enzo Maresca e do diretor esportivo Hugo Viana, o clube passa atualmente por uma reestruturação significativa no meio-campo.
Neste verão, o City já viu as saídas de grande destaque de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders, deixando uma lacuna considerável no meio de campo.
Embora tenha garantido recentemente Elliot Anderson em um acordo de £116 milhões junto ao Nottingham Forest, o clube de Manchester segue ativo no mercado em busca de mais qualidade para garantir que esteja totalmente preparado para defender seu título nacional nesta temporada.
Estrela da Copa do Mundo atrai interesse
Kone reforçou sua reputação global após uma série de atuações de destaque pela França na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 25 anos participou de cinco das oito partidas de sua seleção durante o torneio na América do Norte, com a França vencendo todos os quatro jogos em que ele foi titular.
Suas atuações excepcionais no cenário internacional levaram a Roma a aumentar seu preço pedido para cerca de £ 51 milhões, uma avaliação que aparentemente desestimulou o Manchester United de avançar em seu interesse inicial.
No entanto, o City agora está bem posicionado para atender a essas exigências financeiras, especialmente após gerar recursos substanciais com as vendas recentes de Reijnders para o Al-Qadsiah e de Rodri para o Barcelona.
- (C)Getty Images
Bouaddi e Fernandez na lista de alvos para o meio-campo
Além da busca por Kone, o City está perto de acertar a contratação do meio-campista do Lille Ayyoub Bouaddi por £ 85 milhões. O jogador de 18 anos é visto como uma grande promessa, mas Maresca deseja a experiência de elite que Kone ofereceria imediatamente. O City também mantém interesse no meio-campista do Chelsea Enzo Fernandez, mas um prazo interno relacionado à sua cláusula de rescisão expirou sem uma proposta formal.
- AFP
O que vem a seguir para o Manchester City?
Maresca e seu elenco estão se preparando para iniciar sua nova campanha na Premier League contra o Bournemouth, no Etihad Stadium. Fora de campo, Viana enfrenta duas últimas semanas frenéticas da janela de transferências. O City precisa finalizar rapidamente suas negociações de saída pendentes e apresentar uma proposta formal à Roma se quiser integrar Kone ao elenco antes do prazo de setembro.
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