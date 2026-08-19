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AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Man City volta atenções para o meio-campista da Roma Manu Kone depois que o United abandona a investida

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M. Kone
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Segundo informações, o Manchester City identificou o meio-campista da Roma Manu Kone como um alvo prioritário para transferência nas duas últimas semanas da janela de verão. Enzo Maresca está ansioso para reforçar suas opções no meio-campo após várias saídas de destaque, e o impressionante internacional francês surgiu como o candidato ideal para levar o dinamismo tão necessário aos campeões da Premier League.

  • City busca reforços para o meio-campo

    O Manchester City adicionou Kone à sua lista de possíveis reforços antes do iminente prazo final da janela de transferências, segundo o The Guardian. Sob o comando do novo técnico Enzo Maresca e do diretor esportivo Hugo Viana, o clube passa atualmente por uma reestruturação significativa no meio-campo.

    Neste verão, o City já viu as saídas de grande destaque de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders, deixando uma lacuna considerável no meio de campo.

    Embora tenha garantido recentemente Elliot Anderson em um acordo de £116 milhões junto ao Nottingham Forest, o clube de Manchester segue ativo no mercado em busca de mais qualidade para garantir que esteja totalmente preparado para defender seu título nacional nesta temporada.

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  • Estrela da Copa do Mundo atrai interesse

    Kone reforçou sua reputação global após uma série de atuações de destaque pela França na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 25 anos participou de cinco das oito partidas de sua seleção durante o torneio na América do Norte, com a França vencendo todos os quatro jogos em que ele foi titular.

    Suas atuações excepcionais no cenário internacional levaram a Roma a aumentar seu preço pedido para cerca de £ 51 milhões, uma avaliação que aparentemente desestimulou o Manchester United de avançar em seu interesse inicial.

    No entanto, o City agora está bem posicionado para atender a essas exigências financeiras, especialmente após gerar recursos substanciais com as vendas recentes de Reijnders para o Al-Qadsiah e de Rodri para o Barcelona.

  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    Bouaddi e Fernandez na lista de alvos para o meio-campo

    Além da busca por Kone, o City está perto de acertar a contratação do meio-campista do Lille Ayyoub Bouaddi por £ 85 milhões. O jogador de 18 anos é visto como uma grande promessa, mas Maresca deseja a experiência de elite que Kone ofereceria imediatamente. O City também mantém interesse no meio-campista do Chelsea Enzo Fernandez, mas um prazo interno relacionado à sua cláusula de rescisão expirou sem uma proposta formal.

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    O que vem a seguir para o Manchester City?

    Maresca e seu elenco estão se preparando para iniciar sua nova campanha na Premier League contra o Bournemouth, no Etihad Stadium. Fora de campo, Viana enfrenta duas últimas semanas frenéticas da janela de transferências. O City precisa finalizar rapidamente suas negociações de saída pendentes e apresentar uma proposta formal à Roma se quiser integrar Kone ao elenco antes do prazo de setembro.