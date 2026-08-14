Getty Images Sport
Traduzido por
Man City vence a disputa! Jovem promessa do meio-campo rejeita Manchester United e Liverpool para assinar novo contrato de longo prazo
City supera rivais para contratar sensação adolescente
O Manchester City enviou uma mensagem clara aos rivais ao convencer o prodígio do meio-campo Parker a assinar um novo contrato de longo prazo no Etihad Stadium, segundo o The Athletic. O jogador de 16 anos era amplamente considerado um dos jovens talentos mais disputados do futebol mundial neste verão, particularmente depois que seus termos anteriores com o clube expiraram.
A disputa por sua assinatura esteve longe de ser simples, já que United e Liverpool estavam entre uma série de grandes clubes desesperados para tirar o adolescente do Etihad. Apesar da perspectiva tentadora de um recomeço em outro lugar, Parker optou por continuar seu desenvolvimento sob a orientação da comissão técnica do City. Inicialmente, ele assinará um vínculo de bolsa antes de passar automaticamente para um contrato profissional completo quando comemorar seu 17º aniversário.
- Getty Images Sport
O toque pessoal de Maresca sela o acordo
Um fator significativo na decisão de Parker de permanecer foi o envolvimento direto do recém-nomeado técnico Enzo Maresca. O estrategista italiano não perdeu tempo para deixar sua marca no elenco principal, e sua intervenção pessoal se mostrou decisiva. Parker teria ficado impressionado não apenas com o amplo conhecimento de Maresca sobre seu perfil específico de jogo, mas também com uma apresentação individual personalizada, elaborada para mostrar com clareza seu caminho até a equipe principal do City.
Maresca ficou muito impressionado com o desempenho de Parker durante a turnê de pré-temporada da equipe principal pela Ásia, na qual o meio-campista era, notavelmente, o integrante mais jovem da delegação. Desde o retorno da excursão, Parker tem seguido treinando regularmente com o elenco principal, consolidando ainda mais seu status como um jogador prestes a alcançar uma grande ascensão.
Uma notável campanha na base
A ascensão de Parker pelas categorias tem sido simplesmente meteórica desde que ele se juntou ao Manchester City vindo do West Ham, em 2024. Durante a última temporada, ele foi uma peça-chave na dominante estrutura de base do clube, ajudando a equipe a manter o título da Under-18 Premier League North.
Em termos estatísticos, o jovem meio-campista foi um dos jogadores mais produtivos do sistema de base na última temporada. Ele registrou impressionantes seis gols e sete assistências em 21 partidas, mostrando sua versatilidade tanto como criador quanto como finalizador.
- Getty Images Sport
Caminho para o time principal confirmado
Com o futuro agora garantido, a temporada 2026-27 deve ser um marco para a jovem estrela. Embora atue predominantemente pelo Elite Development Squad na Premier League Sub-21, há uma forte expectativa dentro do clube de que ele faça sua estreia pela equipe principal nesta temporada.
A extensão contratual segue uma tendência do Manchester City de assegurar seus principais ativos, com o clube tendo recentemente renovado com estrelas do time principal como Phil Foden e Josko Gvardiol. Ao manter Parker, o City garantiu que a próxima geração de talentos continue tão formidável quanto o atual time principal.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.