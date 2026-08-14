O Manchester City enviou uma mensagem clara aos rivais ao convencer o prodígio do meio-campo Parker a assinar um novo contrato de longo prazo no Etihad Stadium, segundo o The Athletic. O jogador de 16 anos era amplamente considerado um dos jovens talentos mais disputados do futebol mundial neste verão, particularmente depois que seus termos anteriores com o clube expiraram.

A disputa por sua assinatura esteve longe de ser simples, já que United e Liverpool estavam entre uma série de grandes clubes desesperados para tirar o adolescente do Etihad. Apesar da perspectiva tentadora de um recomeço em outro lugar, Parker optou por continuar seu desenvolvimento sob a orientação da comissão técnica do City. Inicialmente, ele assinará um vínculo de bolsa antes de passar automaticamente para um contrato profissional completo quando comemorar seu 17º aniversário.



