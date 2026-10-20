Phillips disputa atualmente esse nível de competição depois de voltar a Bramall Lane. Ele passou por um período difícil no Sheffield United na temporada passada, com apenas três partidas, além de sofrer com uma expulsão e uma lesão no joelho.

Chris Wilder levou o jogador de 30 anos de volta às suas raízes em Yorkshire durante o verão, enquanto as portas do time principal continuavam fechadas para ele em Manchester. Não parecia haver caminho de volta para o jogador formado nas categorias de base do Leeds no City.

Ele passou a ser considerado um fracasso de 42 milhões de libras (56 milhões de dólares) após a transferência de 2022. O jogador que um dia brilhou pela seleção inglesa na Eurocopa 2020 perdeu muito do seu brilho nas últimas campanhas.

Phillips tem medalhas de campeão da Premier League e da Champions League, mas rapidamente perdeu espaço sob o comando de Pep Guardiola no Etihad. As idas a Sheffield buscam devolver o sorriso ao seu rosto após um período especialmente difícil.