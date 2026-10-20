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Man City na Championship! Kalvin Phillips pode ter outra chance enquanto o ex-jogador da seleção inglesa, que custou 42 milhões de libras e caiu no esquecimento, tenta reencontrar o “sorriso” durante empréstimo ao Sheffield United?
Philipps conquistou medalhas pelo City, mas teve pouco tempo de jogo
Phillips disputa atualmente esse nível de competição depois de voltar a Bramall Lane. Ele passou por um período difícil no Sheffield United na temporada passada, com apenas três partidas, além de sofrer com uma expulsão e uma lesão no joelho.
Chris Wilder levou o jogador de 30 anos de volta às suas raízes em Yorkshire durante o verão, enquanto as portas do time principal continuavam fechadas para ele em Manchester. Não parecia haver caminho de volta para o jogador formado nas categorias de base do Leeds no City.
Ele passou a ser considerado um fracasso de 42 milhões de libras (56 milhões de dólares) após a transferência de 2022. O jogador que um dia brilhou pela seleção inglesa na Eurocopa 2020 perdeu muito do seu brilho nas últimas campanhas.
Phillips tem medalhas de campeão da Premier League e da Champions League, mas rapidamente perdeu espaço sob o comando de Pep Guardiola no Etihad. As idas a Sheffield buscam devolver o sorriso ao seu rosto após um período especialmente difícil.
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Empréstimo ao Sheffield United visa ajudar meio-campista a recuperar o brilho
Kilgallon, que defendeu o Leeds e o Sheffield United como jogador e falou em parceria com as moedas do FC 27, disse à GOAL, ao ser perguntado sobre a mais recente tentativa de Phillips de se reerguer: “Ele era muito querido no Leeds United. A transferência para o Manchester City foi a decisão certa para ele?
“Talvez você ganhe títulos e encha os bolsos, mas, quando ele estava se transferindo para lá, precisava olhar para os outros meio-campistas daquele elenco e pensar: quanto vou jogar aqui, de fato? [Kevin] De Bruyne, Rodri e [Bernardo] Silva à sua frente.
“Foi a transferência errada para ele. Ótimo, você ganha muito dinheiro e talvez algumas medalhas, mas ele não tem participado. Provavelmente é o pior momento de toda a carreira dele, e ele está ganhando uma fortuna!
“Dá para ver no rosto dele que não está feliz. Espero que, no Sheffield United, alguém como Chris Wilder consiga fazê-lo voltar a jogar. Wilder tem personalidade e provavelmente vê como uma espécie de experiência ou desafio fazer Kalvin Phillips voltar ao nível que tinha quando jogava pelo Leeds United.
“É outro clube enorme. No Sheffield United, você joga diante de 24, 25 mil torcedores toda semana. Espero que ele volte a sorrir e a disputar 25, 30 jogos por temporada. Isso não acontece há muito tempo.”
Rebaixamento do Manchester City da Premier League é cogitado
Uma improvável nova chance ainda pode surgir no Manchester City, que tem 114 acusações de violação das regras de fair play financeiro pendentes. Há quem sugira que uma punição com perda de pontos está a caminho e tiraria o time de Enzo Maresca da Premier League.
Se isso acontecesse, Phillips, que tem contrato em Manchester até o verão de 2028, poderia ter um papel no clube ao qual pertence? Ao ser questionado sobre isso, Kilgallon disse: “Quem sabe? Ouvi dizer que, quando ele foi para o Sheffield United no ano passado, ganhava 120 mil libras por semana, e eu dizia que agora ele não chegaria nem perto disso. Aí você me disse que ele ainda tem dois anos de contrato com o Man City. Eu falei: ‘O quê?’ Não consegui acreditar.
“Eu sei que essa situação do Man City é um desastre, não é? Desandou completamente. Há muitas opiniões sobre isso. Mas realmente não é uma boa notícia para a liga e para os clubes. Várias questões continuam surgindo, todas essas acusações, e é um desastre.”
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O que o futuro reserva para Phillips, ex-destaque da seleção inglesa?
Phillips, que também passou por West Ham e Ipswich após ser considerado dispensável pelo Manchester City, tem atuado regularmente pelo Sheffield United no início da temporada 2026/27.
Ele pode acabar permanecendo no clube, já que existe a possibilidade de seu contrato em Manchester ser rescindido e de ele ficar livre no mercado. Por enquanto, porém, persistem as dúvidas sobre seu futuro, em uma discussão que se arrasta por muito mais tempo do que o meio-campista com 31 partidas pela seleção poderia ter imaginado.
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