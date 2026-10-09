Em uma conversa separada, Haaland voltou seu foco para os torcedores que viajarão, pedindo que elenco e torcida permaneçam unidos apesar das distrações externas. Dirigindo-se aos fãs que vão a Anfield, o atacante afirmou: "Acho que eles vão se divertir. Temos que ficar juntos, temos que permanecer uns com os outros e temos que seguir positivos."

Enfatizando uma mentalidade construtiva antes da partida, o atacante acrescentou: "Não importa o que aconteça na vida, sempre temos que ter um sorriso. Temos que seguir positivos, olhar para frente e tentar ganhar jogos de futebol, tentar aproveitar a situação e vencer o jogo. Temos que ficar juntos e temos que espalhar amor uns aos outros. Então é isso, fiquem juntos, aproveitem a jornada e sorriam."

Enquanto isso, o técnico do City, Enzo Maresca, abordou a situação durante sua coletiva de imprensa de sexta-feira, expressando total confiança na hierarquia enquanto o clube prepara seu recurso. Falando à imprensa, Maresca disse: "Entendo o motivo de a maioria de vocês estar aqui. A única coisa que posso dizer é que há um processo em andamento e, neste momento, confio completamente no clube."

Refletindo sobre seu compromisso com o projeto, o treinador acrescentou: "Confio no clube porque confio nas pessoas. É o motivo pelo qual me juntei ao clube. Não há outro clube no mundo em que eu gostaria de estar. Estou feliz e orgulhoso de estar aqui."



