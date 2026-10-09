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Man City BARRA perguntas sobre Erling Haaland enquanto o clube intervém durante entrevista por causa das 114 acusações da Premier League
Emissora é impedida de investigar acusações financeiras
Segundo informações, a Viaplay foi impedida de entrevistar Haaland sobre as violações das regras financeiras do Manchester City antes do próximo jogo contra o Liverpool. O internacional norueguês estava programado para uma rara aparição na mídia após a pausa para os jogos de seleções para projetar a partida de alto nível, mas perguntas sobre a polêmica fora de campo foram estritamente proibidas.
De acordo com o diretor de esportes da Viaplay, Kristian Oma, em declarações ao veículo norueguês VG, a emissora informou com antecedência tanto os estúdios da Premier League quanto o gigante de Manchester, do Etihad, sobre a intenção de discutir o veredicto. No entanto, o pedido foi recusado, com Oma observando que nenhum clube da Premier League permitiu perguntas sobre o assunto antes dos jogos do fim de semana.
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Haaland e Maresca pedem união em meio à batalha judicial
Em uma conversa separada, Haaland voltou seu foco para os torcedores que viajarão, pedindo que elenco e torcida permaneçam unidos apesar das distrações externas. Dirigindo-se aos fãs que vão a Anfield, o atacante afirmou: "Acho que eles vão se divertir. Temos que ficar juntos, temos que permanecer uns com os outros e temos que seguir positivos."
Enfatizando uma mentalidade construtiva antes da partida, o atacante acrescentou: "Não importa o que aconteça na vida, sempre temos que ter um sorriso. Temos que seguir positivos, olhar para frente e tentar ganhar jogos de futebol, tentar aproveitar a situação e vencer o jogo. Temos que ficar juntos e temos que espalhar amor uns aos outros. Então é isso, fiquem juntos, aproveitem a jornada e sorriam."
Enquanto isso, o técnico do City, Enzo Maresca, abordou a situação durante sua coletiva de imprensa de sexta-feira, expressando total confiança na hierarquia enquanto o clube prepara seu recurso. Falando à imprensa, Maresca disse: "Entendo o motivo de a maioria de vocês estar aqui. A única coisa que posso dizer é que há um processo em andamento e, neste momento, confio completamente no clube."
Refletindo sobre seu compromisso com o projeto, o treinador acrescentou: "Confio no clube porque confio nas pessoas. É o motivo pelo qual me juntei ao clube. Não há outro clube no mundo em que eu gostaria de estar. Estou feliz e orgulhoso de estar aqui."
Veredito da comissão independente e recurso em andamento
A restrição à mídia ocorre após uma comissão independente considerar o Manchester City culpado por 114 violações das regras financeiras da Premier League. O clube entrou com recurso contra a decisão, mantendo o desfecho jurídico em aberto.
Os procedimentos legais em andamento aumentaram ainda mais o atrito em uma rivalidade já intensa entre Manchester City e Liverpool. Enquanto o escrutínio fora de campo segue pesado, dirigentes e jogadores continuam a demonstrar publicamente confiança no processo de recurso.
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Confronto de alto risco em Anfield aguarda
O Manchester City agora volta a atenção para o campo enquanto se prepara para um confronto crucial da Premier League em Anfield, contra o Liverpool. Com restrições da imprensa em vigor em torno da disputa judicial, o elenco busca manter a positividade e conquistar três pontos fora de casa.
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