Malo Gusto defende o "técnico de ponta" Liam Rosenior em meio à crise do Chelsea

Gusto disse à ESPN: “Acho que ele [Rosenior] é um excelente treinador; vi que muitas pessoas o criticaram. Acho que ele é, antes de tudo, uma excelente pessoa, além de ser um excelente treinador e, como você disse, é jovem. Ele tem muito a oferecer para o futuro, mas se é o treinador do Chelsea é porque tem talento para isso. Para nós, como equipe, temos que acreditar nele, acreditar na nossa maneira de jogar, seguir nosso plano e ver no que dá.

“Ele é uma boa pessoa, é muito honesto, muito simples, dá para ver que é realmente apaixonado. Ele quer compartilhar conosco sua paixão pelo futebol e sinto que quero jogar por ele, quero mostrar o meu melhor quando ele me colocar em campo.”