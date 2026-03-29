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Malo Gusto defende o "técnico de ponta" Liam Rosenior em meio à crise do Chelsea
Gusto apoia Rosenior na disputa por uma vaga no time titular do Chelsea
O zagueiro francês manifestou publicamente seu firme apoio a Rosenior, admitindo que não compreende o intenso escrutínio a que o técnico de 41 anos tem sido submetido desde sua nomeação em Stamford Bridge. Rosenior assumiu o comando em janeiro, após a demissão inesperada de Enzo Maresca, mas sua chegada foi inicialmente recebida com ceticismo e zombarias nas redes sociais por parte dos torcedores rivais.
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O lateral promete lutar pelo treinador apaixonado
Gusto disse à ESPN: “Acho que ele [Rosenior] é um excelente treinador; vi que muitas pessoas o criticaram. Acho que ele é, antes de tudo, uma excelente pessoa, além de ser um excelente treinador e, como você disse, é jovem. Ele tem muito a oferecer para o futuro, mas se é o treinador do Chelsea é porque tem talento para isso. Para nós, como equipe, temos que acreditar nele, acreditar na nossa maneira de jogar, seguir nosso plano e ver no que dá.
“Ele é uma boa pessoa, é muito honesto, muito simples, dá para ver que é realmente apaixonado. Ele quer compartilhar conosco sua paixão pelo futebol e sinto que quero jogar por ele, quero mostrar o meu melhor quando ele me colocar em campo.”
Dificuldades após o choque de Maresca
A transição da era Maresca tem se mostrado difícil para o gigante londrino. O italiano foi surpreendentemente demitido, apesar de ter conquistado o Mundial de Clubes e a Liga Conferência em sua primeira temporada. Gusto revelou que o vestiário ficou chocado com a decisão e sugere que a queda de rendimento subsequente é resultado direto dessa grande turbulência no meio da temporada.
“Foi um pouco complicado para nós no meio da temporada, quando Enzo Maresca foi demitido”, explicou Gusto. “Então, a chegada de um novo técnico agora foi uma grande mudança para a equipe, acho; todos ficaram surpresos, para ser sincero. É um pouco difícil [mudar de sistema], quando você começa a entender um e logo em seguida tem que mudar para outro; talvez seja um pouco mais [difícil] para nós porque temos um pouco menos de experiência.”
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A diretoria mantém-se firme apesar da série de derrotas
Embora os resultados tenham sido desanimadores, incluindo uma eliminação por um placar agregado de 8 a 2 da Liga dos Campeões às mãos do Paris Saint-Germain, a diretoria do Chelsea estaria mantendo uma postura paciente. Ao contrário das gestões anteriores em Stamford Bridge, a atual liderança está priorizando a estabilidade a longo prazo em detrimento de mudanças precipitadas durante um período difícil para o jovem elenco. Apesar de uma sequência em que a equipe sofreu quatro derrotas consecutivas e sofreu 12 gols nesse período, espera-se que Rosenior receba tempo para implementar sua filosofia. Fontes internas sugerem que o técnico será avaliado ao longo de anos, e não de meses, com a diretoria considerando a atual campanha como uma fase de transição agravada pela saída de Maresca.