Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
USWNT Roster GFXGOAL

Traduzido por

Mallory Swanson voltará a jogar enquanto as americanas buscam uma resposta neste importante jogo de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo? Cinco pontos-chave para a revanche da Seleção Feminina dos EUA contra o Brasil

Especiais e Opinião
Futebol feminino
Estados Unidos
S. Wilson
T. Rodman

A seleção feminina dos EUA enfrenta o Brasil pela segunda vez em junho, com a equipe de Emma Hayes buscando uma reação após a derrota por 2 a 1 no sábado. O GOAL analisa os principais destaques antes do início da partida.

Nunca se esperou que fosse fácil ou confortável para a seleção feminina dos EUA no Brasil. Esse era justamente o objetivo.

Contra suas rivais olímpicas, diante de uma torcida barulhenta de mais de 31 mil torcedores em São Paulo, a seleção feminina dos EUA passou pelo tipo de teste que Emma Hayes esperava desta viagem em junho. Só que o resultado não foi o que sua equipe esperava. Sophia Wilson deu às americanas um início de sonho, marcando aos dois minutos e se tornando a nona mãe a marcar pela seleção feminina dos EUA, mas o Brasil respondeu quase imediatamente. Gols aos 11 e 14 minutos deram às anfitriãs uma vantagem de 2 a 1 que elas não abririam mão, selando sua segunda vitória consecutiva sobre os EUA e a quinta na história.

Para a seleção feminina dos EUA, houve pontos positivos. A pressão inicial foi encorajadora, Wilson mostrou-se afiada em sua primeira partida internacional desde que voltou da licença-maternidade, e Trinity Rodman também foi titular, enquanto Hayes continuava a reintegrar peças-chave do ataque ao grupo. Mas também houve problemas evidentes. O meio-campo parecia desarticulado, e a zaga formada por Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox e Gisele Thompson teve dificuldades para lidar com o implacável ataque brasileiro.

A reunião completa do “Triple Espresso” também terá que esperar. Enquanto Wilson e Rodman foram titulares, Mallory Swanson não jogou, já que Hayes continua gerenciando seu retorno após a licença maternidade. Swanson foi convocada para o elenco depois de não jogar pela seleção feminina dos EUA desde as Olimpíadas de Paris de 2024, e Hayes disse antes da viagem que a comissão técnica vinha trabalhando em estreita colaboração tanto com Swanson quanto com o Chicago Stars em seu plano de retorno aos gramados.

Há também incerteza em torno de Rodman, que saiu logo após se lesionar após receber um cartão amarelo. Hayes não deu detalhes sobre a situação e, quando questionada sobre quais mudanças poderiam ocorrer na segunda partida, na terça-feira, ela se manteve vaga.

“Não vou falar sobre as mudanças para amanhã, mas o que posso dizer é que não importa o quanto você se prepare para certas coisas, você simplesmente não sabe até estar na hora”, disse Hayes.

As condições do campo representaram mais um desafio, com jogadoras escorregando durante toda a partida, embora Hayes tenha se recusado a usar isso como desculpa.

“Não quero me concentrar em coisas que não posso controlar”, disse Hayes. “Se vi muitos jogadores escorregando? Sim, vi, mas, para mim, não vou me concentrar nisso porque não posso controlar isso.”

Em vez disso, Hayes encarou a partida como uma lição.

“Acho que, quando se joga contra o Brasil, é preciso aceitar que é um jogo de joias”, disse Hayes. “Acho que o Brasil aproveitou muito bem suas chances e, no início, dificultou muito as coisas para nós, e isso é um grande aprendizado para minha equipe; e é por isso que estamos aqui, para vivenciar isso.”

Agora vem a resposta. As duas equipes se enfrentam novamente na terça-feira na Neo Química Arena, em São Paulo, onde Hayes pode optar por uma dupla diferente de zagueiras centrais, reorganizar o meio-campo ou escalar uma nova goleira. A grande questão é se a seleção feminina dos EUA conseguirá lidar melhor com a pressão do Brasil na segunda partida — e se o retorno de Swanson poderá finalmente reunir o famoso trio “Triple Espresso” em campo.

O GOAL apresenta cinco pontos-chave para o segundo confronto contra o Brasil na terça-feira...

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Aperfeiçoar as combinações no meio-campo

    Hayes escalou um trio no meio-campo formado por Claire Hutton, do Bay FC, e pela dupla do OL Lyon, Lindsey Heaps e Lily Yohannes, uma escolha que fazia sentido dada a ausência de Sam Coffey nesta concentração.

    Houve bons momentos das três. Elas se adaptaram ao ritmo e à pressão do jogo e mostraram lampejos da qualidade técnica que Hayes busca no meio-campo. Mas o jogo começou a se abrir mais após as substituições, mesmo que essas mudanças não tenham ocorrido todas no meio-campo.

    As entradas de Michelle Cooper e Avery Patterson deram à seleção americana uma presença mais física no ataque e nas laterais, o que se mostrou útil contra o Brasil. Ambas conseguiram disputar duelos individuais, abrir o campo e criar mais tempo e espaço para o meio-campo receber a bola.

    Rose Lavelle e Jaedyn Shaw também entraram no meio-campo no final do segundo tempo. Nenhuma das duas teve muito tempo para mudar o jogo, mas ambas ajudaram a manter o ritmo alto e garantiram que o nível não caísse.

    Esse equilíbrio será importante na revanche. Contra o Brasil, a seleção feminina dos EUA não pode se dar ao luxo de ser arrastada para duelos constantes sem encontrar os momentos certos para jogar sob pressão.

    “Se você está sempre lutando sem soltar a bola, está jogando a favor do ponto forte do Brasil”, disse Hayes. “Como meu pai teria me dito: limpe a boca, siga em frente e se prepare para a próxima.”

    • Publicidade
  • Claudia Dickey USWNTGetty Images

    O momento de qualquer um na baliza

    A situação da goleira de Hayes continua indefinida, mas a concentração da seleção brasileira deu mais uma pista sobre como estão as coisas.

    Claudia Dickey, Mandy McGlynn e Phallon Tullis-Joyce foram as três goleiras originalmente convocadas para o estágio, antes de Tullis-Joyce ser descartada devido a uma lesão e substituída por Jane Campbell. Esse grupo tem estado entre os mais consistentes nos recentes estágios da Seleção Feminina dos EUA, mas a vaga de titular ainda parece em aberto.

    McGlynn foi titular no primeiro confronto com o Brasil, com Campbell no banco e Dickey fora da lista de convocadas. Se estiver disponível, Dickey parece ser a candidata lógica para ter uma chance no segundo confronto, na terça-feira.

    As estatísticas de McGlynn mostram dois gols sofridos nos primeiros 14 minutos, mas nenhum deles foi culpa dela. A pressão inicial do Brasil colocou a seleção americana sob estresse imediato, e McGlynn teve que lidar com uma partida que se tornou desequilibrada e caótica quase desde o início. Ela ainda terminou com quatro defesas nos seis chutes a gol do Brasil.

    “É exatamente isso que queremos treinar”, disse McGlynn após a partida. “Estar nesses ambientes — é barulhento e caótico, mas queremos nos sentir desconfortáveis, para que, no ano que vem, nesta mesma época, estejamos confortáveis.”

    Esse é o panorama geral para Hayes. McGlynn mostrou-se bastante segura com a bola nos pés em um jogo de transição e teve que organizar uma linha defensiva que nunca havia jogado junta antes. Não foi uma noite perfeita para a seleção feminina dos EUA na defesa, mas, considerando a pressão, a torcida e o grupo desconhecido à sua frente, McGlynn lidou com o caos razoavelmente bem.

    Agora a questão é se Hayes dará uma chance a Dickey ou Campbell na revanche, ou se manterá com McGlynn enquanto a disputa pela vaga de goleira continua a tomar forma.

  • Sophia Wilson, USWNTGetty

    É preciso ser mais objetivo

    A seleção feminina dos EUA teve chances de voltar ao jogo contra o Brasil. O problema foi transformar esses momentos em algo mais.

    Após o gol de abertura de Wilson aos dois minutos, as americanas tiveram dificuldades para recuperar o controle depois que o Brasil reagiu com dois gols rápidos. A seleção americana melhorou após o intervalo e criou oportunidades, mas o passe final, o toque de finalização e os pequenos detalhes na posse de bola não foram precisos o suficiente para forçar o empate.

    “Acho que, se você olhar para este jogo como um todo, no segundo tempo saímos e criamos oportunidades, [mas] poderíamos ter marcado”, disse a capitã da seleção feminina dos EUA, Lindsey Heaps. “Acho que há partes do primeiro tempo, talvez os primeiros 15 minutos, [em que] demoramos um pouco para entrar no jogo.”

    Hayes viu da mesma forma. A seleção americana começou bem, mas o Brasil foi mais preciso quando o jogo se abriu.

    “A realidade é que começamos o jogo e marcamos um gol”, disse Hayes. “Mas é preciso competir e permanecer no jogo, e acho que o Brasil aproveitou muito bem suas chances no início e dificultou muito para nós, e isso é um grande aprendizado para minha equipe.”

    É aí que a revanche de terça-feira se torna importante. A seleção feminina dos EUA não precisa apenas criar chances; precisa ser mais eficiente com elas. Também precisa cuidar melhor da bola, vencer mais duelos e administrar os pequenos momentos que a impediram de empatar no primeiro encontro.

    “Ainda tenho muitas jogadoras jovens em campo, para quem essa foi a primeira experiência”, disse Hayes. “Então, vamos estar muito melhores para isso.”

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    Superando a pressão e o caos do Brasil

    A pressão do Brasil já é difícil por si só. Acrescente-se a isso a atmosfera do jogo, e a partida de sábado se tornou exatamente o tipo de ambiente desconfortável que Hayes queria que sua equipe vivenciasse.

    Esse mesmo desafio estará à espera novamente na terça-feira. O Brasil vai pressionar, a torcida vai fazer barulho e a seleção feminina dos EUA terá que lidar com o caos melhor do que fez no primeiro encontro. A vantagem, porém, é que as americanas já passaram por isso uma vez. Elas sabem como é a pressão, como é o ritmo e com que rapidez o Brasil pode punir os erros.

    Após a partida, Heaps apontou a combinação do estilo do Brasil com a atmosfera como o maior desafio a ser superado.

    “É o caos que essa seleção brasileira traz”, disse Heaps. “O jogo físico e a forma como elas conduzem a partida, mas também a atmosfera em que acabamos de jogar, que experiência incrível.”

    Ela acrescentou: “É isso que vocês vão vivenciar: ter torcedores contra vocês daquele jeito, os assobios e não conseguir ouvir nada.”

    Hayes também reconheceu que o ambiente era diferente de tudo que algumas de suas jogadoras já haviam vivenciado.

    “Tenho certeza de que, para muitas das minhas jogadoras, esta é a primeira vez que vivenciam uma intensidade da torcida”, disse Hayes. “Acho que o Brasil aproveitou muito bem as oportunidades no início e dificultou muito para nós, e isso é um grande aprendizado para a minha equipe, e a atmosfera com certeza contribuiu para isso.”

    Isso torna a revanche um bom termômetro. A seleção feminina dos EUA não precisa que a terça-feira seja confortável. Elas precisam mostrar que conseguem lidar melhor com o desconforto.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    O retorno de Sophia Wilson é fundamental

    Wilson não demorou muito para deixar sua marca.

    Apenas 96 segundos após o início da partida de sábado, Rodman forçou uma perda de bola no terço defensivo do Brasil, e Wilson fez o resto. Ela pegou a bola perdida, avançou para dentro da área e chutou com efeito no canto inferior, marcando seu primeiro gol pela seleção feminina dos EUA desde outubro de 2024.

    Foi o tipo de momento que mostrou exatamente o que Wilson ainda oferece a esta equipe. O Brasil jogou com força física durante toda a partida e deu a ela pouco espaço para atuar, mas ela se manteve firme no ataque e ainda encontrou uma maneira de punir um erro.

    “É sempre bom marcar gols por esta equipe e contribuir da maneira que puder”, disse Wilson após a partida. “Obviamente, depois que o gol saiu, precisávamos fazer um trabalho um pouco melhor controlando o jogo e mantendo a vantagem, mas este foi um teste realmente bom para nós.”

    Heaps ficou entusiasmada ao ver Wilson de volta ao placar, especialmente considerando o quanto o Brasil dificultou o jogo para ela.

    “Acho que é isso que ela faz de melhor”, disse Heaps. “Acho que foi um jogo realmente difícil para ela, justamente pela maneira como elas jogaram contra ela, mas acho que quando você consegue colocar a Sof em situações como essa, quando ela está driblando na linha de fundo, não há como pará-la.”

    Essa é a lição que a seleção feminina dos EUA pode levar para a partida de terça-feira. Mesmo quando o jogo é físico, caótico e desconfortável, Wilson precisa apenas de uma oportunidade para mudar tudo.

Amistosos Femininos
Brasil crest
Brasil
BRA
Estados Unidos crest
Estados Unidos
USA