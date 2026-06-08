Mallory Swanson voltará a jogar enquanto as americanas buscam uma resposta neste importante jogo de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo? Cinco pontos-chave para a revanche da Seleção Feminina dos EUA contra o Brasil

Nunca se esperou que fosse fácil ou confortável para a seleção feminina dos EUA no Brasil. Esse era justamente o objetivo.

Contra suas rivais olímpicas, diante de uma torcida barulhenta de mais de 31 mil torcedores em São Paulo, a seleção feminina dos EUA passou pelo tipo de teste que Emma Hayes esperava desta viagem em junho. Só que o resultado não foi o que sua equipe esperava. Sophia Wilson deu às americanas um início de sonho, marcando aos dois minutos e se tornando a nona mãe a marcar pela seleção feminina dos EUA, mas o Brasil respondeu quase imediatamente. Gols aos 11 e 14 minutos deram às anfitriãs uma vantagem de 2 a 1 que elas não abririam mão, selando sua segunda vitória consecutiva sobre os EUA e a quinta na história.

Para a seleção feminina dos EUA, houve pontos positivos. A pressão inicial foi encorajadora, Wilson mostrou-se afiada em sua primeira partida internacional desde que voltou da licença-maternidade, e Trinity Rodman também foi titular, enquanto Hayes continuava a reintegrar peças-chave do ataque ao grupo. Mas também houve problemas evidentes. O meio-campo parecia desarticulado, e a zaga formada por Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox e Gisele Thompson teve dificuldades para lidar com o implacável ataque brasileiro.

A reunião completa do “Triple Espresso” também terá que esperar. Enquanto Wilson e Rodman foram titulares, Mallory Swanson não jogou, já que Hayes continua gerenciando seu retorno após a licença maternidade. Swanson foi convocada para o elenco depois de não jogar pela seleção feminina dos EUA desde as Olimpíadas de Paris de 2024, e Hayes disse antes da viagem que a comissão técnica vinha trabalhando em estreita colaboração tanto com Swanson quanto com o Chicago Stars em seu plano de retorno aos gramados.

Há também incerteza em torno de Rodman, que saiu logo após se lesionar após receber um cartão amarelo. Hayes não deu detalhes sobre a situação e, quando questionada sobre quais mudanças poderiam ocorrer na segunda partida, na terça-feira, ela se manteve vaga.

“Não vou falar sobre as mudanças para amanhã, mas o que posso dizer é que não importa o quanto você se prepare para certas coisas, você simplesmente não sabe até estar na hora”, disse Hayes.

As condições do campo representaram mais um desafio, com jogadoras escorregando durante toda a partida, embora Hayes tenha se recusado a usar isso como desculpa.

“Não quero me concentrar em coisas que não posso controlar”, disse Hayes. “Se vi muitos jogadores escorregando? Sim, vi, mas, para mim, não vou me concentrar nisso porque não posso controlar isso.”

Em vez disso, Hayes encarou a partida como uma lição.

“Acho que, quando se joga contra o Brasil, é preciso aceitar que é um jogo de joias”, disse Hayes. “Acho que o Brasil aproveitou muito bem suas chances e, no início, dificultou muito as coisas para nós, e isso é um grande aprendizado para minha equipe; e é por isso que estamos aqui, para vivenciar isso.”

Agora vem a resposta. As duas equipes se enfrentam novamente na terça-feira na Neo Química Arena, em São Paulo, onde Hayes pode optar por uma dupla diferente de zagueiras centrais, reorganizar o meio-campo ou escalar uma nova goleira. A grande questão é se a seleção feminina dos EUA conseguirá lidar melhor com a pressão do Brasil na segunda partida — e se o retorno de Swanson poderá finalmente reunir o famoso trio “Triple Espresso” em campo.

O GOAL apresenta cinco pontos-chave para o segundo confronto contra o Brasil na terça-feira...