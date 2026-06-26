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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Malik Tillman, Sebastian Berhalter e Folarin Balogun se destacam enquanto as preocupações defensivas persistem - quem subiu e quem caiu na seleção dos EUA

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Turquia x Estados Unidos da América
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Copa do Mundo
S. Berhalter
M. Tillman
F. Balogun

O GOAL analisa quais jogadores ajudaram e quais prejudicaram suas chances de contribuir nas fases eliminatórias

IRVINE, Califórnia — A fase de grupos da Seleção Masculina dos EUA teve de tudo um pouco: duas vitórias convincentes, uma derrota frustrante e um debate nacional surpreendentemente intenso sobre o significado de “Country Roads”. Em termos de números, foi a melhor campanha na fase de grupos da história do programa. Na manhã de sexta-feira, porém, nada disso importava mais.

É assim que esse torneio funciona. A Seleção Masculina dos EUA fez o que precisava fazer, venceu o grupo e garantiu sua vaga nas oitavas de final. Agora vem a Bósnia e Herzegovina, e agora vem a parte que realmente definirá essa campanha. As atuações nas últimas semanas foram importantes, mas apenas porque ajudaram a preparar o terreno para o que vem a seguir.

Então, quem provou que pode ajudar a seleção dos EUA a manter essa trajetória? Quem conseguiu se impor nos planos de Mauricio Pochettino? Quem reforçou seu papel e quem perdeu a chance de se destacar durante a fase de grupos? O GOAL analisa quem está em alta e quem sofreu uma queda...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aposte nele: Malik Tillman

    Após os dois primeiros jogos da Copa do Mundo, a Gradient Sports atribuiu uma nota a cada jogador do torneio. A nota de Tillman foi a mais alta de todas. Esse pode não ser um parâmetro perfeito, mas ajuda a mostrar o quão bem ele tem jogado.

    Contra o Paraguai, Tillman criou o maior número de chances (empatado em primeiro lugar), deu o maior número de chutes a gol (empatado em primeiro lugar), deu uma assistência e sofreu quatro faltas. Contra a Austrália, ele somou três desarmes, três interceptações e mais duas chances criadas. Tem sido uma atuação completa do meio-campista americano, que tem se destacado em uma função mais recuada do que muitos esperavam, influenciando o jogo tanto no ataque quanto na defesa.

    É por isso que Tillman se sente mais importante do que nunca como número 8, mesmo depois de passar grande parte de sua carreira sendo rotulado como número 10.

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Imagem: Mark McKenzie/Miles Robinson

    Vamos agrupar esses dois, pois provavelmente se encontram na mesma situação. Com Tim Ream e Chris Richards bastante consolidados como a dupla titular de zagueiros centrais, McKenzie e Robinson foram escalados como titulares contra a Turquia, o que, é verdade, foi um desafio difícil. A Turquia mostrou a eles o porquê.

    Por duas vezes no primeiro tempo, o talentoso ataque da Turquia rompeu a defesa da seleção americana. McKenzie foi pego de surpresa no primeiro gol, enquanto Robinson demorou a reagir no segundo. Esses momentos são decisivos. Ambos os zagueiros centrais tiveram a chance de exercer pressão real sobre os titulares, mas nenhum dos dois fez o suficiente para mudar o rumo da discussão. Na verdade, a derrota reforçou o motivo pelo qual Ream e Richards continuam sendo a dupla preferida rumo às fases eliminatórias.

    Enquanto isso, Auston Trusty aparentemente consolidou sua posição como o primeiro zagueiro a sair do banco com seu gol na quinta-feira. Além disso, ele também teve um desempenho decente como lateral-esquerdo improvisado, depois de ter desempenhado a mesma função contra a Austrália. Se ele for o jogador a substituir Ream ou Richards, isso significa que é improvável que McKenzie e Robinson tenham minutos significativos nas fases eliminatórias.

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    Não deixe de comprar: Folarin Balogun

    Com a chegada do verão, parecia claro que Balogun era o melhor atacante do elenco da Seleção Masculina dos EUA. Se ele continuar jogando como fez nos dois primeiros jogos, poderá chegar bem perto de se considerar um dos melhores atacantes do mundo.

    É uma tarefa difícil, sim, mas Balogun demonstrou esse nível nos dois primeiros jogos. Ele foi fantástico contra o Paraguai, marcando dois gols naquela vitória. Depois, contra a Austrália, ele começou o jogo com tudo, provocando um gol contra. Nesses dois jogos, ele mostrou tudo o que é necessário para ser um grande atacante moderno, e a seleção dos EUA se beneficiou disso.

    Balogun ainda tem espaço para crescer, o que é uma perspectiva empolgante para os EUA, que entram nas oitavas de final com um atacante em grande forma, pronto para liderar o ataque.

  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    Em baixa: Ricardo Pepi

    Isso diz respeito tanto a Balogun quanto a Pepi, mas o resultado final é o mesmo: a disputa pelo título de artilheiro já não parece mais uma verdadeira disputa.

    Nos últimos anos, Pepi fez sua parte para manter essa disputa acirrada. Ele marcou gols na Eredivisie, protagonizou momentos importantes pela seleção dos EUA e mostrou que é confiável em momentos decisivos. Neste verão, porém, Balogun se destacou. O atacante do Mônaco tem se mostrado mais afiado, mais perigoso e mais envolvido, e agora é claramente o número 9 titular rumo às oitavas de final.

    Pepi ainda teve bons momentos. Ele foi excelente contra o Senegal e correu muito contra a Austrália. Mas quando foi escalado como titular contra a Turquia, ficou muito discreto. Os EUA tiveram dificuldade para colocá-lo no jogo, sim, mas Pepi também não fez o suficiente para forçar sua entrada na partida.

    Isso não faz dele uma má opção. Apenas o torna a segunda opção. No momento, Balogun está contribuindo mais, oferecendo mais e dando a Mauricio Pochettino poucos motivos para reabrir o debate.

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    Aproveite para estocar: Sebastian Berhalter

    Não dá para superar Tillman, Weston McKennie e Tyler Adams, mas, quando a seleção dos EUA precisa de reforços no meio-campo vindos do banco, Berhalter já provou que é mais do que capaz.

    Ele foi um reserva fundamental nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo e, quando foi escalado como titular no terceiro, foi o melhor jogador da seleção americana. Berhalter deu a assistência para o primeiro gol contra a Turquia com um escanteio fantástico e, em seguida, marcou no segundo tempo com um chute forte de fora da área. É verdade que ele andou na corda bamba com as faltas, mas conseguiu se safar daquela partida apesar de um cartão amarelo logo no início, o que o mantém pronto para as oitavas de final.

    Se os EUA estiverem precisando marcar um gol, Berhalter pode fazer a diferença em jogadas ensaiadas. Se estiverem defendendo uma vantagem, ele tem a mentalidade e a energia necessárias para ir atrás da bola. Isso significa que Berhalter tem um lugar nesta equipe, o que é vital considerando a falta de opções no meio-campo central.

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