Malik Tillman, Sebastian Berhalter e Folarin Balogun se destacam enquanto as preocupações defensivas persistem - quem subiu e quem caiu na seleção dos EUA

IRVINE, Califórnia — A fase de grupos da Seleção Masculina dos EUA teve de tudo um pouco: duas vitórias convincentes, uma derrota frustrante e um debate nacional surpreendentemente intenso sobre o significado de “Country Roads”. Em termos de números, foi a melhor campanha na fase de grupos da história do programa. Na manhã de sexta-feira, porém, nada disso importava mais.

É assim que esse torneio funciona. A Seleção Masculina dos EUA fez o que precisava fazer, venceu o grupo e garantiu sua vaga nas oitavas de final. Agora vem a Bósnia e Herzegovina, e agora vem a parte que realmente definirá essa campanha. As atuações nas últimas semanas foram importantes, mas apenas porque ajudaram a preparar o terreno para o que vem a seguir.

Então, quem provou que pode ajudar a seleção dos EUA a manter essa trajetória? Quem conseguiu se impor nos planos de Mauricio Pochettino? Quem reforçou seu papel e quem perdeu a chance de se destacar durante a fase de grupos? O GOAL analisa quem está em alta e quem sofreu uma queda...