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Malik, marido de Kate Scott, se oferece para ajudar Thierry Henry a estrear no boxe — mas o ex-treinador de Deontay Wilder descarta uma parceria com Roy Keane
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O potencial de luta e o físico de Henry
Henry é há muito tempo elogiado por seu preparo físico em campo, mas sua recente transformação física chamou a atenção do mundo dos esportes de combate. O ex-campeão da Copa do Mundo adotou um estilo de vida disciplinado, centrado em uma dieta rigorosa, chegando até a cortar o açúcar para manter um nível de condicionamento físico de elite mesmo após a aposentadoria. Essa dedicação não passou despercebida por Malik, ex-treinador do nocauteador peso-pesado Wilder. Scott acredita que a transição de Henry do campo de futebol para o ringue seria perfeita, graças à fortaleza mental e à disciplina do francês em relação à sua saúde.
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Uma oferta "à la Superman" para a lenda do Arsenal
O vínculo entre os dois vai além da admiração profissional, com Scott revelando uma profunda conexão pessoal que levou Henry a ligar para ele pelo FaceTime antes de seu casamento com Kate, que trabalha ao lado do francês no programa da Liga dos Campeões da CBS Sports. Essa relação levou Scott a oferecer seus serviços de treinamento de nível mundial caso Henry decida um dia calçar as luvas.
Em entrevista à Action Network, Scott disse: “Se Thierry Henry, com seu novo físico, considerasse uma luta de boxe? Com certeza, porque, mesmo sem o físico, ele tinha a força mental necessária, o que é preciso para competir em alto nível. Quando você olha para o novo físico dele, quando converso com ele sobre isso, ele me diz que reduziu o consumo de açúcar. É a isso que ele está realmente se dedicando. Ele também quer que todos, basicamente, reduzam o consumo de açúcar.
“Eu estava conversando com ele sobre isso outro dia, e ele disse: ‘Malik, tente por um mês, por dois, e antes que você perceba, vai se sentir melhor.’ E ele está realmente empenhado nisso. E isso rendeu frutos para ele, porque você vê o físico dele, ele está em forma. E acredito que, com a força mental dele e tudo o que teve de superar para ser quem é hoje, é isso que seria necessário para se tornar um lutador, e acredito que Henry tem essas qualidades para fazer isso. Não apenas no boxe, mas em qualquer esporte que ele tivesse escolhido. Se Thierry Henry estivesse interessado em fazer algo no boxe e precisasse da minha ajuda, eu estaria aqui para ele, mais rápido do que o Super-Homem troca de roupa. Com certeza, eu faria isso e o ajudaria nessa empreitada.
A porta está fechada para Keane
Embora a porta esteja de braços abertos para Henry, Scott não tem a menor intenção de receber Keane em seu time. A possibilidade de uma eventual luta de exibição entre o ícone do Manchester United e o ex-campeão mundial Carl Froch não desperta nenhum interesse em Scott.
“Só me interessa o boxe de alto nível. Se eu fosse conversar com minha esposa sobre isso, ela só quer que eu pratique boxe de alto nível. Agora que sou casado, levo tudo em consideração, não apenas o que é melhor para mim, mas também o que deixa minha esposa à vontade”, disse ele. “O que deixa minha esposa à vontade é eu treinar lutadores de alto nível, não treinar celebridades ou outros esportistas de alto nível.”
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Ambições para o Hall da Fama
Atualmente, Scott está empenhado em consolidar seu legado como um dos grandes nomes do ringue. Tendo já atuado no auge da categoria dos pesos pesados, seu foco está no Hall da Fama, e não no espetáculo das lutas entre categorias. O treinador concluiu: “Ela [Kate] entende minha paixão e o quanto levo a sério o trabalho de treinador, e que um dia serei um treinador do Hall da Fama, um dia serei considerado um grande treinador.”