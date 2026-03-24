Malik, marido de Kate Scott, se oferece para ajudar Thierry Henry a estrear no boxe — mas o ex-treinador de Deontay Wilder descarta uma parceria com Roy Keane

O vínculo entre os dois vai além da admiração profissional, com Scott revelando uma profunda conexão pessoal que levou Henry a ligar para ele pelo FaceTime antes de seu casamento com Kate, que trabalha ao lado do francês no programa da Liga dos Campeões da CBS Sports. Essa relação levou Scott a oferecer seus serviços de treinamento de nível mundial caso Henry decida um dia calçar as luvas.

Em entrevista à Action Network, Scott disse: “Se Thierry Henry, com seu novo físico, considerasse uma luta de boxe? Com certeza, porque, mesmo sem o físico, ele tinha a força mental necessária, o que é preciso para competir em alto nível. Quando você olha para o novo físico dele, quando converso com ele sobre isso, ele me diz que reduziu o consumo de açúcar. É a isso que ele está realmente se dedicando. Ele também quer que todos, basicamente, reduzam o consumo de açúcar.

“Eu estava conversando com ele sobre isso outro dia, e ele disse: ‘Malik, tente por um mês, por dois, e antes que você perceba, vai se sentir melhor.’ E ele está realmente empenhado nisso. E isso rendeu frutos para ele, porque você vê o físico dele, ele está em forma. E acredito que, com a força mental dele e tudo o que teve de superar para ser quem é hoje, é isso que seria necessário para se tornar um lutador, e acredito que Henry tem essas qualidades para fazer isso. Não apenas no boxe, mas em qualquer esporte que ele tivesse escolhido. Se Thierry Henry estivesse interessado em fazer algo no boxe e precisasse da minha ajuda, eu estaria aqui para ele, mais rápido do que o Super-Homem troca de roupa. Com certeza, eu faria isso e o ajudaria nessa empreitada.