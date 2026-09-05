Malick Fofana revela ambições no Sunderland após Mikel Arteta barrar transferência para o Arsenal

O Sunderland fechou uma das negociações mais intrigantes da janela de transferências de verão ao contratar o ponta Fofana, de 21 anos, vindo do Olympique Lyon. O acordo, avaliado em aproximadamente £ 30 milhões, fez com que o Sunderland superasse uma concorrência significativa para fechar com o muito bem avaliado internacional belga. Curiosamente, a trajetória da carreira de Fofana poderia ter sido bem diferente se Arteta tivesse dado sinal verde para uma transferência para o norte de Londres. O Arsenal recebeu a chance de contratar o belga na semana passada, enquanto vasculhava o mercado em busca de reforços ofensivos após as saídas de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

O Arsenal havia identificado Julian Alvarez como seu alvo principal, mas, quando ficou claro que o argentino permaneceria no Atletico Madrid, a atenção se voltou brevemente para Fofana. No entanto, relatos sugerem que Arteta estava preocupado com a capacidade de adaptação de Fofana às exigências físicas da Premier League no curto prazo. A diretoria do Arsenal também estava hesitante porque preferia um empréstimo com opção de compra, enquanto o Lyon buscava estritamente uma venda em definitivo para equilibrar as próprias contas.