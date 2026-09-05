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Malick Fofana revela ambições no Sunderland após Mikel Arteta barrar transferência para o Arsenal
Mikel Arteta bloqueou a ida ao Arsenal
O Sunderland fechou uma das negociações mais intrigantes da janela de transferências de verão ao contratar o ponta Fofana, de 21 anos, vindo do Olympique Lyon. O acordo, avaliado em aproximadamente £ 30 milhões, fez com que o Sunderland superasse uma concorrência significativa para fechar com o muito bem avaliado internacional belga. Curiosamente, a trajetória da carreira de Fofana poderia ter sido bem diferente se Arteta tivesse dado sinal verde para uma transferência para o norte de Londres. O Arsenal recebeu a chance de contratar o belga na semana passada, enquanto vasculhava o mercado em busca de reforços ofensivos após as saídas de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.
O Arsenal havia identificado Julian Alvarez como seu alvo principal, mas, quando ficou claro que o argentino permaneceria no Atletico Madrid, a atenção se voltou brevemente para Fofana. No entanto, relatos sugerem que Arteta estava preocupado com a capacidade de adaptação de Fofana às exigências físicas da Premier League no curto prazo. A diretoria do Arsenal também estava hesitante porque preferia um empréstimo com opção de compra, enquanto o Lyon buscava estritamente uma venda em definitivo para equilibrar as próprias contas.
- AFP
A empolgação de Fofana com o projeto em Wearside
Apesar do interesse frustrado vindo dos Emirados, Fofana chegou ao Sunderland com uma mentalidade positiva e uma visão clara para seu futuro no Nordeste da Inglaterra. Falando à mídia oficial do clube após assinar um contrato de longo prazo, ele falou sobre a calorosa recepção que recebeu e a persistência da equipe de recrutamento do Sunderland.
"Estou muito feliz e empolgado por estar aqui e mal posso esperar para começar", disse o ponta. "Conversei com muitas pessoas antes de vir para cá e elas me passaram a sensação de que realmente me queriam. Foram 48 horas agitadas, mas mal posso esperar para dar o pontapé inicial. Já joguei na Liga Europa e espero poder trazer essa experiência para cá."
A disputa por Fofana
Embora o técnico Regis Le Bris estivesse desesperado para acrescentar ao elenco a velocidade explosiva do atacante, não foi fácil para o Sunderland contratar Fofana. O jogador também foi alvo de uma disputa de última hora com o Crystal Palace no último dia da janela de transferências. Mas a chegada de Fofana representa uma importante demonstração de intenção do Sunderland, que tem sido ativo na reformulação de seu elenco para a elite.
O belga está determinado a se firmar como um dos favoritos da torcida no Stadium of Light, prometendo um estilo de jogo que prioriza habilidade e entretenimento. "Sou uma pessoa e um jogador criativo, e espero que as pessoas me assistam com alegria. A Premier League é uma nova experiência para mim, então espero que seja uma grande temporada. Sei que, com este elenco, podemos fazer algo especial", acrescentou.
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A ambiciosa movimentação do Sunderland no mercado de verão
Fofana se torna a quinta contratação de uma transformadora janela de verão do Sunderland, juntando-se a nomes como Kevin Danso e a jovem promessa Angulo. A estratégia de recrutamento do clube tem se concentrado em combinar experiência europeia comprovada com jovens talentos de alto potencial, uma estratégia exemplificada pela chegada de Fofana vindo da Ligue 1. Le Bris tem sido enfático ao falar sobre a qualidade dos novos reforços, mesmo com o elenco lidando com contratempos por lesão no início da temporada de jogadores como Diarra. Com a janela de verão agora fechada, o foco muda totalmente para o desempenho em campo, começando com uma difícil visita ao Brentford.
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