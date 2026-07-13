Maldini na Seleção, a revelação de Galli: “Eu disse a ele para se preparar, que era a vez dele. Mas ele não estava convencido. Ele me respondeu: ‘Você não gosta de mim’”

"Maldini na Seleção? Vou responder com uma história. Assim que houve as demissões em massa após a derrota para a Bósnia, mandei uma mensagem para o Paolo: 'Fica pronto, agora é a sua vez'. Também circulavam outros nomes, mas ninguém pode fazer melhor nesta fase delicada".





“O que ele me respondeu? Ele não estava convencido. ‘Você não gosta de mim’, brincou. Mas ainda haveria as eleições federais. Paolo representa a história do futebol. Tenho um carinho muito especial por esse rapaz. Ainda o chamo assim porque ele é dez anos mais novo que eu e me lembro dele na época da estreia. Ele é sério; por mais de duas décadas, esteve no vestiário como líder de um time que conquistou tudo. É uma garantia. Agora é preciso deixá-lo trabalhar”.





“A parceria com o Leo? Não posso avaliar porque não sei bem o que o Leonardo fará. Não é uma crítica, é uma constatação sobre a função, que ainda precisa ser esclarecida. Aposto tudo no Paolo porque conheço suas competências e está claro o que o diretor técnico deve fazer”.