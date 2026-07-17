A primeira visita de Paolo Maldini e Leonardo — respectivamente, o novo diretor técnico e o presidente do Club Italia, e seu consultor de confiança — ao centro técnico da federação em Coverciano. De fato, já começou a nova aventura das figuras identificadas e selecionadas pelo presidente da FIGC, Giovanni Malagò, para redefinir o futuro da Seleção Nacional e, de maneira mais geral, do nosso futebol.
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Maldini e Leonardo fazem sua primeira aparição oficial em Coverciano. São momentos decisivos para a escolha do novo técnico da Seleção; o que se sabe sobre Pirlo e Mancini
EVENTO SIMBÓLICO
Após o encontro realizado ontem em Milão entre a ex-lenda do Milan e seu braço direito, hoje Maldini e Leonardo foram pela primeira vez à sede de onde terão a tarefa de planejar os primeiros passos da nova gestão. A ocasião foi uma reunião com representantes da Associação Italiana de Jogadores de Futebol, enquanto, dentro do centro técnico da federação, acontecia o curso destinado aos aspirantes a novos treinadores. Uma primeira aparição oficial, também registrada em algumas fotos, mas, acima de tudo, um evento simbólico, já que os últimos rumores indicam que as próximas horas e o fim de semana que se aproxima podem trazer novidades substanciais sobre o nome do novo técnico da Seleção Nacional.
DUAS SOLUÇÕES PARA A SELEÇÃO NACIONAL
Deixando de lado as especulações intrigantes – Pep Guardiola se distanciou oficialmente do assunto, afirmando em uma entrevista que não tem pressa em voltar tão cedo a um banco de reservas – ou algumas candidaturas que surgiram nas últimas horas, a impressão é de que a disputa para comandar a Seleção Italiana a partir do retorno da Liga das Nações em setembro, com o objetivo de reconquistar a Copa do Mundo daqui a quatro anos – inclusive por meio da participação no Euro de 2028 –, está restrita principalmente a duas opções. Por um lado, a opção mais defendida e apoiada pelo presidente da federação, Malagò, por questões de conhecimento, estima e custos, que pressiona pelo retorno de Roberto Mancini, quatro anos após sua renúncia em agosto de 2022.
MALDINI TORCE POR PIRLO
Por outro lado, há a escolha do perfil, que não precisa ser necessariamente um grande nome e que está decididamente mais fora dos padrões e convenções habituais, na qual Paolo Maldini e Leonardo começaram a trabalhar nos últimos dias. Há vários indícios que apontam para Andrea Pirlo, atual técnico do United FC, time que disputa o campeonato dos Emirados Árabes Unidos e com o qual ele tem contrato até junho de 2027. Pirlo está com seus jogadores na Letônia, para realizar a pré-temporada em vista do retorno às atividades, e até o momento não teria recebido sinais concretos de uma convocação para ir a Roma se encontrar com Maldini e Leonardo; no entanto, a possibilidade de se tornar o próximo técnico da Seleção Italiana – da qual foi um dos símbolos no início dos anos 2000, conquistando também, como protagonista, a Copa do Mundo de 2006 – o fascina bastante.
AS PALAVRAS DE MALAGO'
Na entrevista concedida recentemente à DAZN, o presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, se pronunciou da seguinte forma sobre a nomeação do sucessor de Gennaro Gattuso: “Quanto à escolha do próximo técnico, não houve contato com nenhum treinador antes das conversas com Paolo e Leonardo. Caso contrário, teríamos começado muito mal; eu teria traído imediatamente os princípios que nos levaram a iniciar essa relação”. Dando a entender que a esperança é chegar a um nome consensual até o início da próxima semana, no máximo.
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