Maldini e Leonardo fazem sua primeira aparição oficial em Coverciano. São momentos decisivos para a escolha do novo técnico da Seleção; o que se sabe sobre Pirlo e Mancini

Por outro lado, há a escolha do perfil, que não precisa ser necessariamente um grande nome e que está decididamente mais fora dos padrões e convenções habituais, na qual Paolo Maldini e Leonardo começaram a trabalhar nos últimos dias. Há vários indícios que apontam para Andrea Pirlo, atual técnico do United FC, time que disputa o campeonato dos Emirados Árabes Unidos e com o qual ele tem contrato até junho de 2027. Pirlo está com seus jogadores na Letônia, para realizar a pré-temporada em vista do retorno às atividades, e até o momento não teria recebido sinais concretos de uma convocação para ir a Roma se encontrar com Maldini e Leonardo; no entanto, a possibilidade de se tornar o próximo técnico da Seleção Italiana – da qual foi um dos símbolos no início dos anos 2000, conquistando também, como protagonista, a Copa do Mundo de 2006 – o fascina bastante.