O sorteio da Liga dos Campeões da África colocou o Zamalek diante de um teste que carrega lembranças nada felizes para o time branco, depois de incluí-lo no Grupo 2, que conta com Mouloudia de Argel, Club Africain da Tunísia e Young Africans da Tanzânia.
Maldição e ironia: sorteio aterrorizante para o Zamalek na Liga dos Campeões da África
Rival árabe = eliminação do Zamalek na fase de grupos
Desde o início do formato moderno da Liga dos Campeões da África em 2016, o Zamalek foi eliminado repetidamente na fase de grupos em todas as edições em que seu grupo contou com algum adversário árabe.
Na edição de 2017, a equipe se despediu da competição após terminar em terceiro lugar em um grupo que incluía o USM Alger, da Argélia, o Al-Ahli Trípoli, da Líbia, e o CAPS United, do Zimbábue.
O cenário se repetiu na temporada 2020-2021, quando o Zamalek enfrentou o Espérance, da Tunísia, o MC Alger, da Argélia, e o Teungueth, do Senegal, e fracassou na tentativa de se classificar para as quartas de final.
Na temporada 2021-2022, seu grupo contou com o Wydad, de Marrocos, o Petro de Luanda, de Angola, e o Sagrada Esperança, mas a equipe encerrou a competição fora das vagas de classificação.
Já na edição de 2022-2023, encontrou pela frente o Espérance, da Tunísia, o CR Belouizdad, da Argélia, e o Al-Merrikh, do Sudão, e foi eliminado novamente na fase de grupos.
Caindo desta vez no grupo do MC Alger, da Argélia, e do Club Africain, da Tunísia, volta à tona a pergunta sobre a capacidade da equipe branca de quebrar esse padrão.
2016: exclusão do Entente Sétif acrescenta mais um paradoxo
A história fica ainda mais empolgante ao voltarmos à edição de 2016, que viu o Zamalek conseguir a classificação para as fases eliminatórias e, em seguida, chegar à final.
Seu grupo contou com o ES Sétif da Argélia, o Sundowns da África do Sul e o Enyimba da Nigéria, antes da exclusão da equipe argelina após episódios de violência da torcida em sua partida contra o Sundowns.
Após a exclusão do ES Sétif, o Zamalek seguiu sua caminhada no torneio até alcançar a final, antes de perder o título para o Sundowns.
Esta edição continua sendo um detalhe importante nessa ironia histórica, pois o time branco conseguiu avançar em um grupo no qual um de seus adversários árabes havia sido excluído da competição.
Passar da fase de grupos = a final
Já a segunda curiosidade é que o Zamalek chegou à final nas duas vezes em que superou a fase de grupos durante o formato moderno.
Após seu sucesso na edição de 2016, o time repetiu o feito na temporada 2019-2020, quando se classificou em um grupo que contava com o Mazembe do Congo, o Primeiro de Agosto de Angola e o Zesco United da Zâmbia.
Em seguida, superou o Espérance da Tunísia nas quartas de final e o Raja do Marrocos na semifinal, antes de perder para o Al Ahly pelo placar de 1 a 2 na partida final.
Dessa forma, a passagem do Zamalek pela fase de grupos nessas duas edições esteve ligada à chegada à final, enquanto o restante de suas participações terminou na fase de grupos.
Quebrar o tabu ou nova decepção?
O sorteio coloca o Zamalek diante de uma nova oportunidade de mudar esse retrospecto, mas, ao mesmo tempo, traz de volta à tona o paradoxo dos adversários árabes que se repetiu em suas participações anteriores.
O clube branco enfrentará o Mouloudia de Argel e o Club Africain da Tunísia, além do Young Africans, em um grupo no qual conquistar as duas vagas de classificação não será tarefa fácil.
Entre o trauma da eliminação em grupos que reuniram adversários árabes e o histórico de chegada à final sempre que conseguiu avançar, o Zamalek se vê diante de um teste duplo: quebrar o primeiro padrão e tentar repetir o segundo.
Será que este grupo marcará o início de um capítulo diferente em sua trajetória africana?
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.