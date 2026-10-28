Maldição e ironia: sorteio aterrorizante para o Zamalek na Liga dos Campeões da África

Desde o início do formato moderno da Liga dos Campeões da África em 2016, o Zamalek foi eliminado repetidamente na fase de grupos em todas as edições em que seu grupo contou com algum adversário árabe.

Na edição de 2017, a equipe se despediu da competição após terminar em terceiro lugar em um grupo que incluía o USM Alger, da Argélia, o Al-Ahli Trípoli, da Líbia, e o CAPS United, do Zimbábue.

O cenário se repetiu na temporada 2020-2021, quando o Zamalek enfrentou o Espérance, da Tunísia, o MC Alger, da Argélia, e o Teungueth, do Senegal, e fracassou na tentativa de se classificar para as quartas de final.

Na temporada 2021-2022, seu grupo contou com o Wydad, de Marrocos, o Petro de Luanda, de Angola, e o Sagrada Esperança, mas a equipe encerrou a competição fora das vagas de classificação.

Já na edição de 2022-2023, encontrou pela frente o Espérance, da Tunísia, o CR Belouizdad, da Argélia, e o Al-Merrikh, do Sudão, e foi eliminado novamente na fase de grupos.

Caindo desta vez no grupo do MC Alger, da Argélia, e do Club Africain, da Tunísia, volta à tona a pergunta sobre a capacidade da equipe branca de quebrar esse padrão.