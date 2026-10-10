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Malagò Grafica
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Malagò: "Ver o futebol reduzido ao que era doía em mim". E reivindica: "Agora os resultados estão chegando"

Itália

Fala o comissário da FIGC

Giovanni Malagò, comissário da Figc, convidado do Sport e Culture Festival de Mondovì, voltou a falar sobre as motivações que o levaram a assumir o comando do futebol italiano: "Ver o futebol reduzido ao que era era doloroso para mim, foi um pouco como um chamado da floresta. Nós temos que recuperar o orgulho, também no futebol. Eu penso que, como grupo, podemos bater de frente com qualquer um. Donnarumma me disse que apreciavam a escolha de Mancini, e eu sempre ouvi прежде de tudo os atletas".


Malagò prosseguiu, como relata o Sportmediaset: "Falando com Mancini, a primeira coisa que eu disse a ele foi: antes do jogo nunca vou atrapalhar vocês, isso seria uma invasão de campo, mas eu estou sempre aqui, para todos, na alegria e na dor. Eu me despi do papel de presidente do Club Italia, eu entendo de futebol, mas como posso entender tanto quanto um Claudio Ranieri? Ranieri e Zola dão muita credibilidade ao nosso projeto. Hoje também há clubes importantes que estão entendendo o quanto é importante colocar os jovens italianos para jogar".


"O que meu pai diria hoje? Em 22 de junho ele teria me dito que estava orgulhoso de mim, depois, pelo que aconteceu, teria me pedido todos os dias para mandá-los para aquele país. Se eu compraria um carro de Abodi? Não me consta que ele tenha trabalhado com carros…", acrescentou o ex-presidente do Coni.


  • Depois, sobre o caso recente que o viu passar do cargo de presidente da Federação Italiana de Futebol para o de comissário: "Foram meses incríveis e cansativos. Me vejo comissário. Mas nunca paramos de trabalhar, precisamos fazer algo diferente e corajoso, a única coisa que não podemos nos permitir é ficar parados. Sobre o técnico da seleção, muitos diziam que era errado".


    E, por fim: "Hoje me vejo com uma sub-21 classificada para a fase final da Eurocopa, com a ambição de voltar às Olimpíadas, e este é o time com o qual vamos disputar a Euro de 2032 em casa. A Itália, em novembro, vai brigar para ir às quartas da Nations, em um grupo de ferro e jogando bem, com entusiasmo, cheia de estreantes e garotos jovens que poderiam disputar a Euro sub-21. Jogadores que os italianos não conheciam, com os quais Mancini está trabalhando bem. E depois a seleção feminina, que briga pela participação na Copa do Mundo. Fomos capazes? Não sei, mas os resultados estão chegando".



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