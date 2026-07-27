Malagò fala sobre o caso Andrea Pirlo antes do encontro com Maldini e Leonardo: "Novo selecionador? Recebi imensas mensagens, em breve vou falar com todos"

A decisão sobre o próximo selecionador da Itália é uma questão prioritária e Giovanni Malagò, presente num evento do Il Sole 24Ore, comentou os últimos desenvolvimentos: "O selecionador? Desde esta manhã estou a receber imensas mensagens. Vou falar com todos o mais rapidamente possível, como é justo que seja. Para a nossa recuperação em termos de credibilidade competitiva ao mais alto nível, onde nada é garantido, é preciso trabalhar com miúdos que hoje têm entre 13 e 16 anos. Por isso, é preciso modificar toda a estrutura ao nível da formação, da cultura, e isso implica também o treinador. É uma questão de semear, as ideias são muito claras. Estamos a fazê-lo, mesmo no meio de mil complexidades, porque há uma transformação a fazer. É preciso ter em conta que somos um país que antes era centrado no futebol, enquanto hoje já não o somos porque há também muitos outros desportos".