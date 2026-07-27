É um dia decisivo o que espera o presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, para tentar conter o evidente embaraço criado pelo caso Andrea Pirlo, o risco de demissão do diretor técnico da seleção italiana e responsável pelo Club Italia, Paolo Maldini, e do seu colaborador Leonardo. O número um da FIGC vai reunir-se com as duas pessoas a quem tinha confiado o projeto de renascimento do futebol italiano para perceber se ainda existem as condições para prosseguir e, a partir das 18h, com os representantes das várias componentes tendo em vista o Conselho Federal de amanhã.
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Malagò fala sobre o caso Andrea Pirlo antes do encontro com Maldini e Leonardo: "Novo selecionador? Recebi imensas mensagens, em breve vou falar com todos"
Malagò ao Sole 24 Ore
A decisão sobre o próximo selecionador da Itália é uma questão prioritária e Giovanni Malagò, presente num evento do Il Sole 24Ore, comentou os últimos desenvolvimentos: "O selecionador? Desde esta manhã estou a receber imensas mensagens. Vou falar com todos o mais rapidamente possível, como é justo que seja. Para a nossa recuperação em termos de credibilidade competitiva ao mais alto nível, onde nada é garantido, é preciso trabalhar com miúdos que hoje têm entre 13 e 16 anos. Por isso, é preciso modificar toda a estrutura ao nível da formação, da cultura, e isso implica também o treinador. É uma questão de semear, as ideias são muito claras. Estamos a fazê-lo, mesmo no meio de mil complexidades, porque há uma transformação a fazer. É preciso ter em conta que somos um país que antes era centrado no futebol, enquanto hoje já não o somos porque há também muitos outros desportos".
HORAS ESCALDANTES
Malagò vai tentar ultrapassar o grande alvoroço deixado como herança pelos “nãos” de peso de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola e pela brevíssima fase ligada à candidatura de Andrea Pirlo, apresentada por Maldini e Leonardo, procurando uma solução que possa dar continuidade ao projeto técnico nascido há menos de três semanas com as nomeações desejadas pelo novo presidente da Federação. Que prepara obviamente um plano de saída em caso de separação de Maldini e Leonardo e pensa em Giorgio Chiellini como diretor técnico alternativo, com um entre Antonio Conte e Roberto Mancini no comando da seleção italiana.
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