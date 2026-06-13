“Mal posso esperar pela próxima temporada” – Alisha Lehmann promete “voltar mais forte do que nunca” após o “ano mais difícil”, marcado pela transferência para o Leicester e pelo rebaixamento da WSL

A atacante de 27 anos recorreu às redes sociais para se dirigir diretamente ao seu vasto público global, após uma adaptação bastante turbulenta à vida na região de East Midlands. Admitindo que os últimos doze meses representaram o período mais difícil de sua trajetória profissional, a ex-jogadora da Juventus reconheceu que lesões imprevistas e obstáculos psicológicos atrapalharam continuamente sua integração ao time.

Escrevendo para seus seguidores no Instagram, Lehmann revelou o desgaste emocional da temporada. “Este foi um dos anos mais difíceis da minha carreira no futebol”, admitiu ela. “Houve muitos desafios, contratempos, lesões e momentos que me testaram tanto dentro quanto fora de campo. Nem sempre foi fácil, e houve momentos em que tive que lutar contra situações que nunca imaginei.”