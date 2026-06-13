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“Mal posso esperar pela próxima temporada” – Alisha Lehmann promete “voltar mais forte do que nunca” após o “ano mais difícil”, marcado pela transferência para o Leicester e pelo rebaixamento da WSL
Alisha fala abertamente sobre as dificuldades que marcaram sua carreira
A atacante de 27 anos recorreu às redes sociais para se dirigir diretamente ao seu vasto público global, após uma adaptação bastante turbulenta à vida na região de East Midlands. Admitindo que os últimos doze meses representaram o período mais difícil de sua trajetória profissional, a ex-jogadora da Juventus reconheceu que lesões imprevistas e obstáculos psicológicos atrapalharam continuamente sua integração ao time.
Escrevendo para seus seguidores no Instagram, Lehmann revelou o desgaste emocional da temporada. “Este foi um dos anos mais difíceis da minha carreira no futebol”, admitiu ela. “Houve muitos desafios, contratempos, lesões e momentos que me testaram tanto dentro quanto fora de campo. Nem sempre foi fácil, e houve momentos em que tive que lutar contra situações que nunca imaginei.”
A próxima meta de promoção
A ponta suíça está canalizando sua frustração para um programa intensivo de recuperação durante o período de entressafra, a fim de garantir que comece a temporada com o pé direito. “Agora é hora de descansar, recuperar as energias e aproveitar um tempo com as pessoas que amo”, acrescentou Lehmann. “Mas também é hora de trabalhar. De manter o foco, treinar duro e fazer tudo o que puder para voltar mais forte do que nunca.”
Enquanto as direções se preparam para um calendário exaustivo da WSL2, garantir que seu principal trunfo criativo esteja totalmente integrado continua sendo absolutamente essencial. Antecipando os desafios da segunda divisão, uma Lehmann desafiadora concluiu: “Mal posso esperar pela próxima temporada. Estarei pronta, em melhor forma, mais forte e mais motivada do que nunca. Isso é apenas o começo.”
Drama angustiante na repescagem sela o rebaixamento do campeonato
A reavaliação defensiva agressiva dentro do clube surge após um desfecho catastrófico do calendário nacional no The Valley, onde a permanência da equipe na primeira divisão foi perdida. Uma batalha exaustiva e sem gols, que se estendeu por 120 minutos sob um calor intenso, culminou em uma derrota de partir o coração por 2 a 1 na disputa de pênaltis contra um Charlton Athletic implacável.
Alisha foi forçada a assistir do banco enquanto suas colegas perdiam quatro das cinco cobranças de pênalti, encerrando oficialmente a permanência da equipe na divisão de elite. Esse golpe final devastador condenou o clube à segunda divisão, mudando instantaneamente as prioridades internas para uma reconstrução total do elenco.
Lehmann viveu uma experiência pessoal de contrastes únicos durante o que, de resto, foi um desastre competitivo absoluto para o time do King Power Stadium. Chegada da Itália em janeiro com grande alarde, seu impacto efetivo ficou severamente limitado a apenas nove partidas na equipe principal e cinco como titular em todas as competições.
Surpreendentemente, apesar de ver sua equipe perder todas as partidas em que participou, sua imensa popularidade fora de campo rendeu conquistas sem precedentes. Aproveitando uma enorme rede digital com mais de 15 milhões de seguidores, a atacante garantiu os prêmios de Jogadora da Temporada Eleita pelos Fãs e Gol da Temporada.