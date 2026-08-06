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“Mal posso esperar para começar”: novo reforço do Chelsea, Marco Palestra fala sobre a “maravilhosa” transferência após recusar a Inter
Encantado com o prestígio da Premier League
Palestra revelou sua empolgação para deixar sua marca em Londres depois que o Chelsea venceu uma disputa acirrada no mercado de verão para garantir a contratação do talentoso lateral. O internacional italiano foi lançado à intensidade dos treinos e dos amistosos, incluindo uma aparição recente em Hong Kong. Palestra jogou por 65 minutos quando o Chelsea foi derrotado por 1 a 0 pela Juventus em um amistoso. O entusiasmo do jogador com o novo desafio fica evidente sempre que ele fala sobre a transferência. Ele parece genuinamente impressionado com o prestígio da elite do futebol inglês e com a atmosfera única que cerca cada dia de jogo.
Ao relembrar a mudança, ele afirmou: “Estou feliz, mal posso esperar para começar a jogar a Premier League, porque é muito emocionante”, disse Palestra à Sky Sport Italia. "Eu sei que todo jogo é emocionante, seja contra um grande clube ou não. Mal posso esperar para começar, é maravilhoso.”
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Adaptando-se à intensidade da elite do futebol inglês
Após se juntar aos novos companheiros de equipe para a preparação de pré-temporada, Palestra teve uma introdução imediata às exigências do futebol inglês. Ao falar sobre suas experiências iniciais com o elenco do Chelsea e as diferenças no estilo de jogo que encontrou até agora, o jovem defensor fez muitos elogios ao nível de competitividade que encontrou.
“É um mundo maravilhoso, porque a intensidade e a exigência física são muito altas”, disse Palestra. O defensor também fez questão de destacar o sistema de apoio dentro do clube por ajudá-lo a se adaptar tão rapidamente ao novo ambiente. Ele acrescentou: “Tenho que agradecer aos meus companheiros de equipe, à comissão e ao treinador, porque eles têm me ajudado desde o primeiro dia em tudo, tanto dentro quanto fora de campo. A organização tem sido perfeita."
A disputa pela contratação de Palestra
O jogador de 21 anos era um dos jovens zagueiros mais cobiçados da Europa após uma campanha de destaque na Serie A, o que levou a um confronto direto entre os gigantes da Premier League e a potência italiana Inter de Milão. Embora a Nerazzurri acreditasse ter estruturado um acordo suficiente para levar o defensor para San Siro, o poder financeiro do Chelsea acabou fazendo a diferença a seu favor, com €10 milhões a mais, incluindo bônus.
A decisão de se transferir para a Premier League representa um passo significativo para o cria das categorias de base da Atalanta, que subiu rapidamente na hierarquia do futebol italiano. Sua chegada a Stamford Bridge faz parte de uma tendência mais ampla de movimentação de grandes talentos na janela de verão de 2026, que já viu várias estrelas de alto perfil trocarem de clube.
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Lições do amistoso da Juventus
Para Palestra, o jogo contra a Juventus serviu como mais uma valiosa experiência de aprendizado, à medida que ele continua a construir entrosamento com seus novos companheiros de defesa. A intensidade da partida em Hong Kong ofereceu um parâmetro útil de onde o elenco se encontra atualmente em sua preparação. Embora o resultado não tenha sido o que o time de Londres queria, a integração de jogadores como Palestra continua sendo o principal objetivo desses compromissos de verão. O jovem italiano agora espera retornar à Inglaterra para finalizar sua preparação para o que promete ser uma temporada definidora de sua carreira em Stamford Bridge.
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