“Mal posso esperar para começar”: novo reforço do Chelsea, Marco Palestra fala sobre a “maravilhosa” transferência após recusar a Inter

Palestra revelou sua empolgação para deixar sua marca em Londres depois que o Chelsea venceu uma disputa acirrada no mercado de verão para garantir a contratação do talentoso lateral. O internacional italiano foi lançado à intensidade dos treinos e dos amistosos, incluindo uma aparição recente em Hong Kong. Palestra jogou por 65 minutos quando o Chelsea foi derrotado por 1 a 0 pela Juventus em um amistoso. O entusiasmo do jogador com o novo desafio fica evidente sempre que ele fala sobre a transferência. Ele parece genuinamente impressionado com o prestígio da elite do futebol inglês e com a atmosfera única que cerca cada dia de jogo.

Ao relembrar a mudança, ele afirmou: “Estou feliz, mal posso esperar para começar a jogar a Premier League, porque é muito emocionante”, disse Palestra à Sky Sport Italia. "Eu sei que todo jogo é emocionante, seja contra um grande clube ou não. Mal posso esperar para começar, é maravilhoso.”