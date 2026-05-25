O Arsenal finalmente conquistou o título da Premier League após uma vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace no Selhurst Park, em sua última partida nacional da temporada. As cenas de júbilo marcaram um marco significativo para o clube, mas Arteta já está exigindo mais de seus jogadores enquanto se preparam para o maior jogo do futebol europeu contra o PSG no sábado.

O espanhol está determinado a garantir que as comemorações não diminuam o espírito competitivo de sua equipe. “Precisamos que essa energia flua e ir contra isso, acho que seria um grande erro”, disse Arteta. “Já conversamos sobre o que temos que fazer em Budapeste, como vamos usar toda a energia incrível que todos nós carregamos para essa final, e amanhã vamos começar a nos preparar para isso.”