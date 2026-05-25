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"Mal podemos esperar para levantar a Liga dos Campeões" - Mikel Arteta, técnico do Arsenal, envia um aviso de "energia incrível" ao PSG após conquistar o título da Premier League
Arteta busca uma dobradinha histórica em Budapeste
O Arsenal finalmente conquistou o título da Premier League após uma vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace no Selhurst Park, em sua última partida nacional da temporada. As cenas de júbilo marcaram um marco significativo para o clube, mas Arteta já está exigindo mais de seus jogadores enquanto se preparam para o maior jogo do futebol europeu contra o PSG no sábado.
O espanhol está determinado a garantir que as comemorações não diminuam o espírito competitivo de sua equipe. “Precisamos que essa energia flua e ir contra isso, acho que seria um grande erro”, disse Arteta. “Já conversamos sobre o que temos que fazer em Budapeste, como vamos usar toda a energia incrível que todos nós carregamos para essa final, e amanhã vamos começar a nos preparar para isso.”
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Um novo capítulo para os Gunners
Embora o troféu da Premier League represente uma conquista gigantesca para uma equipe que ficou em segundo lugar por três temporadas consecutivas, a Liga dos Campeões continua sendo a última fronteira. O Arsenal nunca venceu a principal competição de clubes da Europa, e Arteta está plenamente ciente da oportunidade de imortalizar este elenco atual nos livros de história.
“E mal podemos esperar para escrever um novo capítulo na história do nosso clube e levantar a Liga dos Campeões”, acrescentou Arteta, sinalizando sua intenção de conquistar uma histórica dobradinha continental e nacional.
Elevando os padrões no Emirates
Arteta, que conquistou a FA Cup em sua temporada de estreia em 2020, passou por vários anos de tentativas frustradas antes de alcançar esse ápice. Ele acredita que o status de “campeão” dará à sua equipe um impulso psicológico que pode ser vital quando eles entrarem em campo sob as luzes de Budapeste no próximo fim de semana.
“Eu disse aos rapazes que esta camisa agora representa algo a mais”, explicou Arteta. “Somos os campeões, e isso traz muita confiança e um tipo diferente de presença e energia. Mas também traz outro tipo de responsabilidade. Minha tarefa agora, e a de todos no clube, será elevar esses padrões e conquistar muito mais, porque acredito que somos capazes disso.”
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Alívio e redenção para o espanhol
Depois de ter ficado aquém nas últimas semanas das temporadas anteriores, o sentimento de alívio era palpável para o técnico do Arsenal enquanto comemorava em campo com sua família. Tendo usado técnicas de visualização para se imaginar com o troféu, a realidade da situação fez com que o técnico se sentisse justificado em seus métodos.
“Sou a mesma pessoa, mas estou mais feliz e aliviado, diria eu”, confessou Arteta. “Obviamente, ao longo dessa jornada, demos passos enormes. Conquistamos muitas coisas que, na minha opinião, têm muito valor. Mas, no fim das contas, estamos aqui para ganhar troféus importantes. Esse era o objetivo final. Chegamos muito perto, e em três ocasiões ficamos aquém no final, e isso foi muito doloroso. Mas acho que foi isso que nos motivou a todos a encontrar novas maneiras de mostrar do que somos feitos. É por isso que eu disse que a maneira como fizemos isso torna tudo ainda melhor.”