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"Mal-entendido" - Anthony Gordon e Jude Bellingham se envolvem em um incidente embaraçoso envolvendo um pênalti da Inglaterra, quando o astro do Real Madrid é privado da cobrança
Confusão em torno do pênalti durante a vitória da Inglaterra
A vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Costa Rica, em Orlando, foi um jogo bastante tranquilo, mas um incidente curioso envolvendo Bellingham e Gordon chamou a atenção no segundo tempo. Depois que os Três Leões receberam um pênalti, Bellingham imediatamente pegou a bola com a intenção de ampliar a vantagem da Inglaterra. No entanto, após uma breve intervenção da linha lateral, o jogador do Real Madrid foi instruído a passar a bola para Gordon.
O jogador do Barcelona, que vem em excelente forma, assumiu a responsabilidade e mandou a bola para o fundo da rede, fazendo 2 a 0. Embora a troca tenha parecido estranha em campo, Tuchel foi rápido em esclarecer que a situação surgiu da comissão técnica, e não de qualquer ego dos jogadores. O “mal-entendido” ocorreu durante uma agitação no vestiário, enquanto a Inglaterra buscava administrar seu elenco antes da estreia no torneio.
Tuchel explica o mal-entendido
Em declarações após a partida, que foi adiada em uma hora devido a tempestades na Flórida, Tuchel assumiu total responsabilidade pela confusão. O técnico alemão revelou que o protocolo habitual para a escolha dos batedores de pênalti foi prejudicado pelo grande número de substituições realizadas durante o amistoso, já que o habitual batedor, Harry Kane, havia sido retirado de campo.
“Houve muitas substituições e, então, a ordem dos cobradores não ficou mais clara”, explicou Tuchel aos repórteres. “Anthony era o segundo cobrador. Não estava escrito na parede; normalmente está na parede porque sabemos que só temos cinco substitutos, já havia muitas substituições, então tivemos um pequeno mal-entendido. A responsabilidade foi nossa e precisávamos comunicar isso verbalmente.”
Tuchel comentou então sobre a ética de trabalho de Bellingham no meio-campo. Ele disse: “Deixamos muito claro o nosso DNA, fora da bola, a intensidade, a pressão. Eu queria ver o Jude hoje pela primeira vez na combinação com o Harry (Kane), o Elliot (Anderson) e o Declan (Rice) no centro do jogo. Eu sei o que o Morgan (Rogers) nos dá ali. Já vi isso tantas vezes. Foi a primeira vez para o Jude. Ele acredita nessas ideias. Ele tem que acreditar, e adora fazer isso, e isso faz parte do nosso jogo. E ele fez isso como todos os outros, em alto nível.”
Priorizar o coletivo em detrimento dos indivíduos
Quando questionado se o lance da penalidade ou o desempenho individual de Bellingham e Gordon influenciariam sua escalação inicial para o torneio, Tuchel manteve-se discreto. Ele se recusou a destacar os dois jogadores, preferindo elogiar o esforço coletivo do grupo e a atitude demonstrada pelos que entraram em campo sob o calor da Flórida.
“Não quero falar sobre as duas atuações porque, para mim, é absolutamente muito cedo para focar nesses dois jogadores”, disse ele. “Tínhamos um time muito forte desde o início, sabíamos disso, e contávamos com substitutos de qualidade porque essa é a natureza do time, e a atitude vinda do banco foi excelente. Gostei da atuação ao longo dos 90 minutos, e ambos os jogadores, Jude e Anthony, fizeram parte disso.”
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Os Três Leões estão prontos para Dallas
Apesar do pequeno drama na cobrança de pênalti, o clima geral no elenco da Inglaterra é de imensa confiança. Gols de Rice, Gordon e Ollie Watkins garantiram uma noite tranquila para os jogadores de Tuchel, que saíram do teste físico sem novas preocupações com lesões. A equipe viajará agora para sua base em Kansas City para dar os últimos retoques nos preparativos antes de enfrentar a Croácia em Dallas.
Tuchel acredita que o vínculo entre os jogadores está no auge, enquanto buscam o primeiro título da Copa do Mundo em 60 anos. “Se conseguirmos realmente jogar assim, evoluir ao longo do torneio e manter esse tipo de coesão, irmandade e espírito de equipe que demonstramos hoje, então teremos uma conexão incrível com os torcedores e, com sorte, esta será uma experiência incrível”, acrescentou o técnico.