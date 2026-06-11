Em declarações após a partida, que foi adiada em uma hora devido a tempestades na Flórida, Tuchel assumiu total responsabilidade pela confusão. O técnico alemão revelou que o protocolo habitual para a escolha dos batedores de pênalti foi prejudicado pelo grande número de substituições realizadas durante o amistoso, já que o habitual batedor, Harry Kane, havia sido retirado de campo.

“Houve muitas substituições e, então, a ordem dos cobradores não ficou mais clara”, explicou Tuchel aos repórteres. “Anthony era o segundo cobrador. Não estava escrito na parede; normalmente está na parede porque sabemos que só temos cinco substitutos, já havia muitas substituições, então tivemos um pequeno mal-entendido. A responsabilidade foi nossa e precisávamos comunicar isso verbalmente.”

Tuchel comentou então sobre a ética de trabalho de Bellingham no meio-campo. Ele disse: “Deixamos muito claro o nosso DNA, fora da bola, a intensidade, a pressão. Eu queria ver o Jude hoje pela primeira vez na combinação com o Harry (Kane), o Elliot (Anderson) e o Declan (Rice) no centro do jogo. Eu sei o que o Morgan (Rogers) nos dá ali. Já vi isso tantas vezes. Foi a primeira vez para o Jude. Ele acredita nessas ideias. Ele tem que acreditar, e adora fazer isso, e isso faz parte do nosso jogo. E ele fez isso como todos os outros, em alto nível.”



