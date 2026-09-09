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“Mal aconselhados” - as sagas de Ismaila Sarr e Jean-Philippe Mateta intrigam a lenda do Crystal Palace Clinton Morrison após links de transferência com o Liverpool e uma alegação bizarra sobre contrato
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Sarr teria se recusado a treinar em meio a ligações com o Liverpool
Sarr, que já havia chamado atenção no Watford, retornou ao futebol inglês em 2024 após uma passagem de uma temporada pelo Marseille. Ele marcou 21 gols em todas as competições na última temporada, enquanto o Palace acrescentou o troféu da Conference League às lembranças da FA Cup e da Community Shield.
O ponta de 28 anos marcou pela seleção de Senegal na Copa do Mundo de 2026 e viu sua cotação disparar a ponto de se especular sobre uma transferência milionária para Anfield. Sarr estava disposto a fazer essa mudança e, segundo relatos, chegou a se recusar a treinar em determinado momento enquanto esperava que o Palace aceitasse uma oferta. Nenhum acordo foi fechado.
Como vai se desenrolar a saga de Sarr em Selhurst Park?
Sarr ainda não entrou em campo sob o comando do novo técnico Pierre Sage, já que um problema na virilha o impede, com muitas pontes sendo queimadas. Será que agora ele se apega desesperadamente à esperança de que alguém volte a procurá-lo na janela de janeiro?
Quando essa pergunta foi feita a Morrison, o ex-atacante do Crystal Palace, falando por cortesia da Freebets.com, fonte de avaliações de sites de apostas, disse à GOAL sobre uma saga infeliz: “Não sei o que está acontecendo porque eu simplesmente achei que ele realmente estivesse lesionado. E acho que o técnico veio a público e disse que ele está lesionado. Ele está treinando individualmente. Não está pronto para treinar com o elenco.
“Eu entendo. O Liverpool faz uma proposta por você, você quer sair. Mas faça isso da maneira certa, porque eventualmente você vai conseguir a transferência. É isso que eu sempre disse às pessoas. E eu não sei se ele está lesionado ou não. Então, neste momento, o Palace diz que ele está lesionado. Então eu acredito no que o Palace diz porque conheço pessoas lá. Ele está lesionado. Está treinando individualmente. Então vamos esperar para ver.
“Se as pessoas estão pensando que ele não está treinando porque queria conseguir a transferência, sim, ele está desapontado por não ter conseguido a transferência. Mas Marc Guehi, muitas vezes, não conseguiu a transferência dele. [Eberechi] Eze não conseguiu a transferência dele. Eventualmente, você vai conseguir sua transferência. Lide com a situação de forma diferente.
“E eu sei de uma coisa: o presidente vai deixar você fazer essa transferência, com certeza. Mas, como a proposta chegou tão tarde, o presidente não pode se dar ao luxo de deixar o artilheiro sair do clube e deixar o clube por um fio na luta para permanecer na Premier League. Eles precisam cuidar de si mesmos.
“Então, se alguém quer se transferir para o Liverpool, não pode simplesmente ficar sentado esperando porque o Liverpool pode dizer: ‘bem, vamos contratar [Yankuba] Minteh’, que é um jogador mais jovem. A transferência dele para o Liverpool pode não acontecer. O que ele deve fazer é recuperar a forma pelo Palace, marcar gols e então provar às pessoas. E aí, em janeiro, se tudo estiver bem, ele pode conseguir essa transferência.”
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O Liverpool precisa olhar para Sarr na janela de janeiro?
O Liverpool, que segue interessado no ponta do Brighton Minteh, adicionou ao elenco durante o verão o vencedor da Champions League Bradley Barcola, de £123 milhões ($167 mi), ao lado do promissor espanhol Victor Munoz. O clube manteve Cody Gakpo e espera dar minutos regulares ao jovem prodígio de 18 anos Rio Ngumoha.
Levando tudo isso em conta, o clube ainda estará de olho em Sarr na virada do ano? Morrison acrescentou: “Eu sei que eles querem um jogador pelo lado direito. E o número um deles era Minteh. E o Brighton os recusou. Eles ofereceram £65 milhões.
“Eu sei que Sarr quer essa mudança para lá, eu entendo, é o Liverpool Football Club. Todo mundo vai querer ir para o Liverpool. Mas a mudança não aconteceu agora. E a melhor coisa a fazer é baixar a cabeça, ficar em forma e desempenhar um papel importante para o Palace ir bem nesta temporada.”
Mateta afirmou que o último ano de contrato é inválido
Outra estrela de destaque em Selhurst Park que vem gerando muitas manchetes indesejadas é o robusto atacante Mateta. O internacional francês, que esteve perto de se juntar ao gigante da Serie A, o AC Milan, em janeiro, afirmou que a extensão de 12 meses que foi acionada em seu counteract é inválida.
Questionado sobre essa situação um tanto bizarra, Morrison disse: “Não vejo isso com o JP. E eu o conheço muito bem. Então é estranho. Sinto que ele está sendo mal aconselhado. É simples assim, ele é uma boa pessoa. Tenho muita consideração pelo JP. E sinto que ele está sendo mal aconselhado.
“Mas uma coisa com o JP é que ele está lesionado no momento. Ele deve voltar em uma semana ou em algumas semanas. Quando voltar, vai dar tudo por aquele clube. Como vocês viram na temporada passada, quando havia muito barulho de que ele sairia, poderia ter ido para o AC Milan. Obviamente, isso não aconteceu por causa do exame médico. Voltou, marcou o gol na final da Conference League.
“Então, obviamente, há dois jogadores com os quais os torcedores do Palace provavelmente estão frustrados no momento: Sarr e Mateta. Mas ainda acho que são dois jogadores que terão um grande impacto para o clube quando voltarem.”
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Mateta e Sarr, ambos abertos a novos desafios
Mateta marcou 62 gols pelo Palace em 203 partidas, desde que chegou ao clube em janeiro de 2021. Ele agora tem 29 anos e vai acreditar que ainda tem mais uma grande transferência, e um novo desafio, pela frente.
O mesmo pode ser dito de Sarr, que precisa aproveitar ao máximo sua fase individual, mas o Crystal Palace não vai ceder à pressão se os termos oferecidos não forem adequados para o clube. Resta saber o que o mercado de transferências de 2027 trará.
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