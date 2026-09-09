Sarr ainda não entrou em campo sob o comando do novo técnico Pierre Sage, já que um problema na virilha o impede, com muitas pontes sendo queimadas. Será que agora ele se apega desesperadamente à esperança de que alguém volte a procurá-lo na janela de janeiro?

Quando essa pergunta foi feita a Morrison, o ex-atacante do Crystal Palace, falando por cortesia da Freebets.com, fonte de avaliações de sites de apostas, disse à GOAL sobre uma saga infeliz: “Não sei o que está acontecendo porque eu simplesmente achei que ele realmente estivesse lesionado. E acho que o técnico veio a público e disse que ele está lesionado. Ele está treinando individualmente. Não está pronto para treinar com o elenco.

“Eu entendo. O Liverpool faz uma proposta por você, você quer sair. Mas faça isso da maneira certa, porque eventualmente você vai conseguir a transferência. É isso que eu sempre disse às pessoas. E eu não sei se ele está lesionado ou não. Então, neste momento, o Palace diz que ele está lesionado. Então eu acredito no que o Palace diz porque conheço pessoas lá. Ele está lesionado. Está treinando individualmente. Então vamos esperar para ver.

“Se as pessoas estão pensando que ele não está treinando porque queria conseguir a transferência, sim, ele está desapontado por não ter conseguido a transferência. Mas Marc Guehi, muitas vezes, não conseguiu a transferência dele. [Eberechi] Eze não conseguiu a transferência dele. Eventualmente, você vai conseguir sua transferência. Lide com a situação de forma diferente.

“E eu sei de uma coisa: o presidente vai deixar você fazer essa transferência, com certeza. Mas, como a proposta chegou tão tarde, o presidente não pode se dar ao luxo de deixar o artilheiro sair do clube e deixar o clube por um fio na luta para permanecer na Premier League. Eles precisam cuidar de si mesmos.

“Então, se alguém quer se transferir para o Liverpool, não pode simplesmente ficar sentado esperando porque o Liverpool pode dizer: ‘bem, vamos contratar [Yankuba] Minteh’, que é um jogador mais jovem. A transferência dele para o Liverpool pode não acontecer. O que ele deve fazer é recuperar a forma pelo Palace, marcar gols e então provar às pessoas. E aí, em janeiro, se tudo estiver bem, ele pode conseguir essa transferência.”