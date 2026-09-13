Contratado no verão, Olwethu Makhanya está curtindo seu primeiro gosto de clássico de Glasgow, com o Rangers recebendo o Celtic nas quartas de final da Copa Premier Sports de domingo. Hearts, Hibernian e o Aberdeen, que teve um jogador expulso, já garantiram suas vagas na semifinal em Hampden Park antes do confronto em Ibrox.

O defensor sul-africano de 22 anos chegou da MLS e rapidamente se firmou na escalação titular de Derek McInnes.

Sem a presença de torcedores visitantes, após uma decisão da SPFL, Makhanya quer usar o apoio maciço da torcida da casa para garantir uma vaga entre os quatro finalistas.



