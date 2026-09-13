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Makhanya destemido está pronto para o Celtic! Reforço de verão promete corresponder em clássico decisivo
Makhanya se prepara para o primeiro Old Firm da carreira
Contratado no verão, Olwethu Makhanya está curtindo seu primeiro gosto de clássico de Glasgow, com o Rangers recebendo o Celtic nas quartas de final da Copa Premier Sports de domingo. Hearts, Hibernian e o Aberdeen, que teve um jogador expulso, já garantiram suas vagas na semifinal em Hampden Park antes do confronto em Ibrox.
O defensor sul-africano de 22 anos chegou da MLS e rapidamente se firmou na escalação titular de Derek McInnes.
Sem a presença de torcedores visitantes, após uma decisão da SPFL, Makhanya quer usar o apoio maciço da torcida da casa para garantir uma vaga entre os quatro finalistas.
- Getty Images Sport
Zagueiro conta com a autoconfiança e o entrosamento defensivo
Falando em sua entrevista coletiva antes da partida, Makhanya revelou total confiança em sua capacidade de atuar em alto nível. Ele elogiou sua parceria defensiva central em ascensão ao lado de Emmanuel Fernandez, que ajudou o Rangers a garantir quatro vitórias consecutivas, sofrendo apenas um gol.
O defensor enfatizou que a forte comunicação com Fernandez, James Penrice e Dujon Sterling fez com que sua adaptação ao futebol escocês fosse tranquila.
"Antes mesmo de vir para cá, eu sempre senti que poderia jogar neste nível alto", afirmou Makhanya. "Eu não diria que estou surpreso, porque já tinha a convicção de que iria me sair bem. Defensivamente, há uma parceria muito boa entre mim e Fernandez."
União e força mental são fundamentais para o sucesso no dérbi
Makhanya apontou a dramática vitória por 1 a 0 sobre o St Mirren, na quarta-feira, como prova do crescimento mental e da união do elenco. O defensor destacou que o entrosamento fora de campo construiu uma base sólida para o time lidar com momentos de alta pressão.
Ele insistiu que todos os jogadores, incluindo os reservas, precisam permanecer unidos contra o Celtic.
"Criamos chances e seguimos em frente até marcar nos minutos finais", acrescentou Makhanya. "Isso mostra muita mentalidade e caráter. Só temos que tentar fazer o nosso trabalho e corresponder, porque sabemos que os torcedores vão estar ao nosso lado."
- Getty Images Sport
Rangers mira vaga na semifinal em Hampden
Uma vitória no domingo colocaria o Rangers nas semifinais, marcadas para o fim de outubro, no Hampden Park. O sorteio oficial será realizado imediatamente após o apito final em Ibrox.
Makhanya segue focado em ignorar o entusiasmo externo e se concentrar estritamente em suas funções defensivas.
O Rangers busca manter o embalo e conquistar uma vitória crucial no dérbi para sua torcida.
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