"Mais vitórias, mais tempo" - Carlo Ancelotti assina extensão de contrato de longo prazo com o Brasil antes da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o técnico Ancelotti renovaram oficialmente seu contrato por mais quatro anos, garantindo que o italiano permaneça no comando até a Copa do Mundo de 2030. A renovação reflete a imensa confiança que ele conquistou junto à equipe e à exigente torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025.

Desde que assumiu o comando, o ex-técnico do Real Madrid tornou-se uma figura central na reestruturação do futebol brasileiro. Ao trabalhar em estreita colaboração com vários departamentos da CBF, Ancelotti cultivou uma relação marcada pela excelência profissional e estabilidade tática. A federação acredita que essas qualidades são essenciais para que o Brasil — pentacampeão mundial que conquistou o troféu pela última vez em 2002 — retorne à sua antiga glória. Essa mudança segue um período de resultados decepcionantes, incluindo eliminações consecutivas nas quartas de final tanto na Copa do Mundo de 2022 no Catar quanto na Copa América de 2024.