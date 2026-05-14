Getty Images Sport
Traduzido por
"Mais vitórias, mais tempo" - Carlo Ancelotti assina extensão de contrato de longo prazo com o Brasil antes da Copa do Mundo
Visão de longo prazo para a Seleção
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o técnico Ancelotti renovaram oficialmente seu contrato por mais quatro anos, garantindo que o italiano permaneça no comando até a Copa do Mundo de 2030. A renovação reflete a imensa confiança que ele conquistou junto à equipe e à exigente torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025.
Desde que assumiu o comando, o ex-técnico do Real Madrid tornou-se uma figura central na reestruturação do futebol brasileiro. Ao trabalhar em estreita colaboração com vários departamentos da CBF, Ancelotti cultivou uma relação marcada pela excelência profissional e estabilidade tática. A federação acredita que essas qualidades são essenciais para que o Brasil — pentacampeão mundial que conquistou o troféu pela última vez em 2002 — retorne à sua antiga glória. Essa mudança segue um período de resultados decepcionantes, incluindo eliminações consecutivas nas quartas de final tanto na Copa do Mundo de 2022 no Catar quanto na Copa América de 2024.
- Getty Images Sport
O compromisso de Ancelotti com o topo
Ao falar sobre sua decisão de prolongar sua permanência, Ancelotti expressou sua profunda ligação com o país. “Cheguei ao Brasil há um ano. Desde o primeiro minuto, compreendi o que o futebol significa para esta nação. Há um ano, temos trabalhado para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo e mais trabalho árduo. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Seguiremos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer à CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho”, disse ele.
No primeiro ano no comando, o italiano comandou a Seleção em 10 partidas. Durante esse período, ele registrou cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com sua equipe marcando 18 gols e sofrendo oito. Embora essas estatísticas ofereçam uma base, o foco agora se volta inteiramente para o projeto de longo prazo de restaurar o Brasil como força dominante no futebol mundial nos próximos quatro anos.
Dirigentes da CBF comemoram acordo histórico
O presidente da CBF, Samir Xaud, destacou a importância de garantir o futuro de Ancelotti. “Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação do contrato de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme em nosso compromisso de proporcionar à Seleção, pentacampeã mundial, uma estrutura cada vez mais sólida, moderna e competitiva. Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, ao mesmo tempo em que dedicamos grande atenção ao desenvolvimento de nossas outras seleções, às competições organizadas pela CBF e ao fortalecimento dos clubes e federações em todo o país”, declarou Xaud.
- AFP
Construindo um projeto de futuro sólido
Enquanto o Brasil se prepara para os próximos desafios, espera-se que a continuidade a longo prazo proporcionada por Ancelotti tenha boa aceitação entre os torcedores. O primeiro grande desafio de Ancelotti será neste verão, na Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México.
O Brasil foi sorteado para o Grupo C, onde enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. O objetivo continua claro: combinar sua expertise tática e imensa experiência com o talento natural do futebol brasileiro para conquistar títulos nos ciclos das Copas do Mundo de 2026 e 2030.