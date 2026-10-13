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“Mais unidos do que nunca!”: Elliot Anderson afirma que acusações de irregularidades financeiras e provocações de “trapaceiros” motivaram os astros do Manchester City na vitória sobre o Liverpool
Manchester City cala torcida em Anfield após veredito financeiro
Uma comissão independente recentemente considerou o Manchester City culpado por infrações financeiras, ao concluir que o clube usou contratos fraudulentos para injetar £ 830 milhões (US$ 1 bilhão) em receitas infladas ao longo de nove anos. Embora o clube do Etihad tenha recorrido da decisão, enfrentou uma reação imediata em sua visita a Anfield, onde a torcida da casa gritou “trapaceiros” em sua direção.
Apesar da recepção hostil e da pressão intensa do Liverpool, os comandados de Enzo Maresca resistiram durante a primeira hora de jogo. A partida mudou drasticamente após a expulsão de Ryan Gravenberch. O City aproveitou rapidamente a vantagem numérica: Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki marcaram em uma sequência arrasadora de 13 minutos para garantir a vitória por 3 a 0.
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Anderson revela nova mentalidade de cerco
Anderson, que chegou em uma transferência de verão por 116 milhões de libras (154 milhões de dólares) e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida em Merseyside, afirma que o elenco usa as críticas generalizadas como motivação.
“Estamos todos muito unidos, mais unidos do que nunca, e acho que precisamos ser assim”, explicou Anderson após o apito final. “Temos que permanecer unidos. Acho que isso nos aproxima muito. Dá aquela determinação de entrar em campo sabendo que todos estão contra você e vencê-los, como fizemos.”
Ao falar sobre o ambiente hostil e a execução do plano tático do City, o jogador da seleção inglesa acrescentou: “[No] segundo tempo, mostramos muito mais qualidade [do que] no primeiro. Havia muito barulho no primeiro tempo, mas conseguimos mesmo silenciar a torcida no segundo, executamos melhor o plano e marcamos três gols muito bons.”
Início perfeito continua sob o comando de Maresca
A vitória contundente sobre o Liverpool ampliou o início impecável do City na Premier League. A equipe de Maresca agora soma seis vitórias consecutivas, mantém 100% de aproveitamento e tem três pontos de vantagem na liderança da tabela.
Anderson também está construindo um retrospecto pessoal impressionante em Anfield. Depois de vencer duas partidas consecutivas no estádio durante sua passagem pelo Nottingham Forest, ele chegou, com o resultado mais recente, à terceira vitória seguida como visitante diante do Liverpool.
“Gosto muito do ambiente aqui e também gosto de vencer aqui. É um lugar que me dá sorte quando jogo”, comentou. “Temos jogadores excepcionais e um treinador excepcional, então só vamos melhorar. Estou ansioso por isso.”
- AFP
A corrida pelo título continua em meio ao barulho
Com o veredito financeiro dominando as manchetes, o City precisa se preparar para recepções igualmente hostis pelo país enquanto tenta manter a disputa pelo título nacional. A capacidade de ignorar o barulho externo e superar de forma implacável um rival de ponta como o Liverpool serve de alerta claro para o restante da liga. Maresca exigirá essa mesma mentalidade de resistência daqui para a frente, enquanto a equipe busca dar sequência ao desempenho dominante neste início de temporada.
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