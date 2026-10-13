Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Mais unidos do que nunca!”: Elliot Anderson afirma que acusações de irregularidades financeiras e provocações de “trapaceiros” motivaram os astros do Manchester City na vitória sobre o Liverpool

E. Anderson
Manchester City
Liverpool x Manchester City
Liverpool
Premier League

O meio-campista do Manchester City Elliot Anderson revelou que o intenso escrutínio e a recente decisão que considerou o clube culpado em uma questão financeira fortaleceram os laços no elenco principal. Contratado no verão, ele acredita que o clima hostil enfrentado atualmente pelo clube do Etihad só dá mais motivação aos jogadores para ter sucesso.

  • Manchester City cala torcida em Anfield após veredito financeiro

    Uma comissão independente recentemente considerou o Manchester City culpado por infrações financeiras, ao concluir que o clube usou contratos fraudulentos para injetar £ 830 milhões (US$ 1 bilhão) em receitas infladas ao longo de nove anos. Embora o clube do Etihad tenha recorrido da decisão, enfrentou uma reação imediata em sua visita a Anfield, onde a torcida da casa gritou “trapaceiros” em sua direção.

    Apesar da recepção hostil e da pressão intensa do Liverpool, os comandados de Enzo Maresca resistiram durante a primeira hora de jogo. A partida mudou drasticamente após a expulsão de Ryan Gravenberch. O City aproveitou rapidamente a vantagem numérica: Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki marcaram em uma sequência arrasadora de 13 minutos para garantir a vitória por 3 a 0.


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Anderson revela nova mentalidade de cerco

    Anderson, que chegou em uma transferência de verão por 116 milhões de libras (154 milhões de dólares) e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida em Merseyside, afirma que o elenco usa as críticas generalizadas como motivação.

    “Estamos todos muito unidos, mais unidos do que nunca, e acho que precisamos ser assim”, explicou Anderson após o apito final. “Temos que permanecer unidos. Acho que isso nos aproxima muito. Dá aquela determinação de entrar em campo sabendo que todos estão contra você e vencê-los, como fizemos.”

    Ao falar sobre o ambiente hostil e a execução do plano tático do City, o jogador da seleção inglesa acrescentou: “[No] segundo tempo, mostramos muito mais qualidade [do que] no primeiro. Havia muito barulho no primeiro tempo, mas conseguimos mesmo silenciar a torcida no segundo, executamos melhor o plano e marcamos três gols muito bons.”


  • Início perfeito continua sob o comando de Maresca

    A vitória contundente sobre o Liverpool ampliou o início impecável do City na Premier League. A equipe de Maresca agora soma seis vitórias consecutivas, mantém 100% de aproveitamento e tem três pontos de vantagem na liderança da tabela.

    Anderson também está construindo um retrospecto pessoal impressionante em Anfield. Depois de vencer duas partidas consecutivas no estádio durante sua passagem pelo Nottingham Forest, ele chegou, com o resultado mais recente, à terceira vitória seguida como visitante diante do Liverpool.

    “Gosto muito do ambiente aqui e também gosto de vencer aqui. É um lugar que me dá sorte quando jogo”, comentou. “Temos jogadores excepcionais e um treinador excepcional, então só vamos melhorar. Estou ansioso por isso.”


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    A corrida pelo título continua em meio ao barulho

    Com o veredito financeiro dominando as manchetes, o City precisa se preparar para recepções igualmente hostis pelo país enquanto tenta manter a disputa pelo título nacional. A capacidade de ignorar o barulho externo e superar de forma implacável um rival de ponta como o Liverpool serve de alerta claro para o restante da liga. Maresca exigirá essa mesma mentalidade de resistência daqui para a frente, enquanto a equipe busca dar sequência ao desempenho dominante neste início de temporada.

Próximas partidas
LAS

LAS

Liga dos Campeões

14 de out. de 2026

LIV

LIV

MCI

MCI

Liga dos Campeões

14 de out. de 2026

PSG

PSG