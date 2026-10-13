Anderson, que chegou em uma transferência de verão por 116 milhões de libras (154 milhões de dólares) e recebeu o prêmio de melhor jogador da partida em Merseyside, afirma que o elenco usa as críticas generalizadas como motivação.

“Estamos todos muito unidos, mais unidos do que nunca, e acho que precisamos ser assim”, explicou Anderson após o apito final. “Temos que permanecer unidos. Acho que isso nos aproxima muito. Dá aquela determinação de entrar em campo sabendo que todos estão contra você e vencê-los, como fizemos.”

Ao falar sobre o ambiente hostil e a execução do plano tático do City, o jogador da seleção inglesa acrescentou: “[No] segundo tempo, mostramos muito mais qualidade [do que] no primeiro. Havia muito barulho no primeiro tempo, mas conseguimos mesmo silenciar a torcida no segundo, executamos melhor o plano e marcamos três gols muito bons.”



