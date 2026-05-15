Como destacou o técnico do Newcastle United, Eddie Howe, na coletiva de imprensa antes da partida da Premier League de sua equipe no domingo contra o West Ham United, que ocupa a última posição da tabela, as recentes exclusões de Gordon do elenco não se devem apenas aos problemas que ele tem no quadril.
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Mais uma vez fora da escalação? Técnico dá a entender que o candidato preferido do Bayern de Munique poderá ser transferido no verão
Em vez disso, as constantes especulações sobre uma possível transferência do jogador de 25 anos também teriam influência nos planos de Howe. Portanto, é bem possível que Gordon não faça parte da escalação dos Magpies na partida contra o time londrino.
“Quando se chega a esta fase da temporada, é natural que nosso olhar já esteja, em parte, voltado para o próximo ano. Anthony acabou de retornar de uma lesão, e acho que a equipe jogou bem na sua ausência”, explicou inicialmente o técnico do Newcastle.
A uma pergunta sobre se Gordon estaria jogando tão pouco atualmente devido aos planos já em andamento para a próxima temporada, Howe respondeu afirmativamente: “Sim, o olhar já está, em parte, voltado para o futuro.”
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Gordon já teria chegado a um acordo com o Bayern de Munique
O atacante de 25 anos sofreu uma pequena lesão no quadril em meados de abril e, por isso, ficou de fora dos jogos seguintes contra o AFC Bournemouth e o Arsenal. No entanto, mesmo depois disso, Howe não o convocou para as partidas contra o Brighton & Hove Albion e, mais recentemente, contra o Nottingham Forest, embora Gordon já estivesse, aparentemente, recuperado e pronto para jogar.
O inglês continua sendo fortemente associado a uma transferência para o FC Bayern de Munique. O próprio Gordon já teria chegado a um acordo com o clube alemão, campeão recordista, para uma transferência na próxima temporada, mas os dois clubes ainda estão muito distantes nas negociações.
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O Bayern e o Newcastle estão negociando o valor da transferência
Segundo informações, os Magpies estão pedindo 80 milhões de libras esterlinas, o que equivale a cerca de 92 milhões de euros, pelo versátil jogador de ataque — uma quantia que o FC Bayern, muito provavelmente, não está disposto a pagar.
Afinal, o time de Munique passou por uma política de austeridade nos últimos anos; segundo informações do tz, o diretor esportivo Max Eberl e o diretor técnico Christoph Freund teriam recebido a missão de reforçar o elenco para a nova temporada apenas pontualmente, sem gastar quantias exorbitantes. A contratação de Gordon não se encaixa nesse perfil.
O presidente do clube, Uli Hoeneß, teria se manifestado recentemente a favor da contratação do inglês, mas o FCB precisaria, nas negociações, conseguir reduzir um pouco mais o valor da rescisão exigido. Ambos os clubes já estariam em conversações a esse respeito, mesmo que um acordo em breve pareça improvável.