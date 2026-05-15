Mais uma vez fora da escalação? Técnico dá a entender que o candidato preferido do Bayern de Munique poderá ser transferido no verão

Em vez disso, as constantes especulações sobre uma possível transferência do jogador de 25 anos também teriam influência nos planos de Howe. Portanto, é bem possível que Gordon não faça parte da escalação dos Magpies na partida contra o time londrino.

“Quando se chega a esta fase da temporada, é natural que nosso olhar já esteja, em parte, voltado para o próximo ano. Anthony acabou de retornar de uma lesão, e acho que a equipe jogou bem na sua ausência”, explicou inicialmente o técnico do Newcastle.

A uma pergunta sobre se Gordon estaria jogando tão pouco atualmente devido aos planos já em andamento para a próxima temporada, Howe respondeu afirmativamente: “Sim, o olhar já está, em parte, voltado para o futuro.”