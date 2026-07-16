AFP
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“Mais uma vez, faltou a peça final do quebra-cabeça” - Harry Kane fica com uma “sensação de vazio” após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo e divulga uma declaração emocionante
Decepção na semifinal
Os sonhos da Inglaterra de chegar à sua primeira final da Copa do Mundo desde 1966 foram frustrados de forma dramática, quando a Argentina conseguiu uma virada no final da partida para garantir a vitória por 2 a 1. Apesar de Anthony Gordon ter dado a vantagem aos Três Leões no início do segundo tempo, após receber um cruzamento de Morgan Rogers, gols no final da partida de Enzo Fernández e Lautaro Martínez viraram o jogo de cabeça para baixo.
A derrota deixou a equipe abalada, principalmente o capitão Kane. O atacante do Bayern de Munique divulgou uma declaração emocionante dirigida aos torcedores e aos companheiros de equipe, ao lidar com mais uma oportunidade perdida por pouco no cenário internacional.
O discurso emocionante de Kane
Em suas redes sociais, Kane foi sincero sobre a dor da eliminação. “Não há palavras fortes o suficiente neste momento para superar essa sensação de vazio no estômago”, escreveu ele. “Estávamos perto, muito perto de mais uma final, mas não foi o suficiente. Demos tudo de nós nessas últimas 7 semanas, e não ter conseguido é difícil de engolir! Sei que as expectativas são altas e com razão; já estamos batendo na porta há 8 anos, mas, mais uma vez, está faltando aquela peça final do quebra-cabeça!”
O atacante, que é o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, enfatizou que a equipe precisa encontrar uma maneira de preencher a lacuna entre ser candidata e ser vencedora. “É para isso que precisamos nos voltar agora: processar o que aconteceu e encontrar uma maneira de melhorar. Tenho muito orgulho dos rapazes e do que mostramos ao longo deste torneio – alguns jogos difíceis e ambientes adversos que conseguimos superar”, acrescentou.
Uma mensagem de resiliência
Aos 32 anos, surgiram dúvidas sobre se essa teria sido a última chance de Kane levantar a Copa do Mundo. No entanto, sua declaração sugeriu uma determinação em continuar se preparando para o sucesso futuro, destacando especificamente a resiliência necessária para ter sucesso no mais alto nível do esporte.
“Buscar a glória nem sempre significa que você vai alcançá-la. É preciso lutar por ela, cair, se levantar e tentar de novo, e é isso que faremos; não há outro caminho a não ser continuar acreditando e seguindo em frente”, afirmou Kane. Ele concluiu sua mensagem agradecendo aos torcedores da Inglaterra: “Obrigado a cada um dos torcedores que viajaram e demonstraram seu apoio nos estádios. Obrigado a todos os torcedores em casa por acreditarem em nós. Obrigado aos rapazes e à comissão técnica por tudo o que deram. Como sempre, ganhando ou perdendo, aprendemos e partimos de novo!”
- Getty Images Sport
Ainda falta um jogo
Embora a decepção com a eliminação nas semifinais leve algum tempo para ser superada, a participação da Inglaterra no torneio ainda não chegou oficialmente ao fim, já que a seleção enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, no sábado.
Após a derrota, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, reconheceu a dificuldade de se preparar para uma partida que nenhuma das equipes gostaria de disputar. “Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida”, disse Tuchel aos repórteres. “Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar lá. Todo mundo joga para ganhar a Copa do Mundo, mas é assim que as coisas são. Temos um dia a menos de recuperação do que a França, mas vamos encarar isso com profissionalismo.”
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