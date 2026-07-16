“Mais uma vez, faltou a peça final do quebra-cabeça” - Harry Kane fica com uma “sensação de vazio” após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo e divulga uma declaração emocionante

Em suas redes sociais, Kane foi sincero sobre a dor da eliminação. “Não há palavras fortes o suficiente neste momento para superar essa sensação de vazio no estômago”, escreveu ele. “Estávamos perto, muito perto de mais uma final, mas não foi o suficiente. Demos tudo de nós nessas últimas 7 semanas, e não ter conseguido é difícil de engolir! Sei que as expectativas são altas e com razão; já estamos batendo na porta há 8 anos, mas, mais uma vez, está faltando aquela peça final do quebra-cabeça!”

O atacante, que é o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, enfatizou que a equipe precisa encontrar uma maneira de preencher a lacuna entre ser candidata e ser vencedora. “É para isso que precisamos nos voltar agora: processar o que aconteceu e encontrar uma maneira de melhorar. Tenho muito orgulho dos rapazes e do que mostramos ao longo deste torneio – alguns jogos difíceis e ambientes adversos que conseguimos superar”, acrescentou.



