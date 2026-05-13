"Seus gols, suas arrancadas constantes, seus chutes potentes que lembram Batistuta. Ele converteu o pênalti com uma calma sobre-humana", destacou o jornal, referindo-se às qualidades que Malen voltou a demonstrar em Parma. “Ele está incrivelmente motivado e elevou ainda mais o nosso nível”, comemorou o técnico da Roma, Gasperini. Por isso, segundo o Voetbal International, já estaria claro que os italianos exercerão com prazer a opção de compra que acordaram com o Aston Villa: 25 milhões de euros serão repassados para a Inglaterra pelo artilheiro do clube.

Com isso, o Villa receberá exatamente o valor que foi investido em Malen. Mais cinco milhões de euros, ou seja, 30 milhões de euros, o BVB havia transferido ao PSV Eindhoven no verão de 2021. No time amarelo e preto, Malen passou por fases boas e ruins, terminou com 39 gols e 20 assistências em 132 partidas oficiais – e queria muito sair. Ele realizou o sonho da Premier League com o clube de Birmingham, mas lá, em seu primeiro ano, não conseguiu ir além do papel de reserva com poucos minutos em campo. Assim, em janeiro, ele seguiu para a Itália para acumular mais minutos de jogo com vistas à Copa do Mundo.