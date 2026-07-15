Sano assinou com o FSV 2024 por uma quantia de transferência que, em retrospecto, parece quase ridícula: 2,5 milhões de euros. Em Mainz, porém, o jogador de 25 anos soube convencer rapidamente e se tornou, sobretudo na última temporada, um dos melhores meio-campistas de toda a liga.

Em 84 partidas oficiais pelo time de Mainz, em todas as competições, ele marcou dois gols e deu cinco assistências. Seu contrato com o clube da Bundesliga vai até 30 de junho de 2028.

Consequentemente, ele também participou da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México com a seleção japonesa. Lá, ele atuou os 90 minutos completos em três das quatro partidas, até a amarga eliminação nas oitavas de final contra o Brasil (1 a 2). Contra a Seleção, ele marcou o gol que abriu o placar (1 a 0), além de ter dado uma assistência na partida da fase de grupos contra a Tunísia (4 a 0).

Além de Sano, o Mainz também corre o risco de perder o motor do meio-campo, Nadiem Amiri. Supostamente, o RB Leipzig está de olho no jogador alemão que disputou a Copa do Mundo.