Segundo informações da revista Sport Bild, o Liverpool FC demonstrou interesse no meio-campista japonês. Com essa contratação, os Reds poderiam bater o próximo recorde de transferência.
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Mais uma transferência recorde à vista: estrela em ascensão da Bundesliga estaria na mira do Liverpool FC
Segundo informações, o clube da Premier League inglesa estaria disposto a transferir ao Mainz uma quantia de 60 milhões de euros pelo Sano — o que tornaria o jogador de 25 anos, de longe, a venda mais cara da história do clube “05”.
Até agora, esse “recorde” pertence a Brajan Gruda, que o Mainz deixou ir para o Brighton & Hove Albion no verão de 2024/25 por 31,5 milhões de euros. Na época, o jogador da seleção alemã foi vendido por pouco mais da metade do valor que agora está sendo cogitado para Sano.
- (C)Getty Images
Kaishu Sano também impressiona na Copa do Mundo com a seleção japonesa
Sano assinou com o FSV 2024 por uma quantia de transferência que, em retrospecto, parece quase ridícula: 2,5 milhões de euros. Em Mainz, porém, o jogador de 25 anos soube convencer rapidamente e se tornou, sobretudo na última temporada, um dos melhores meio-campistas de toda a liga.
Em 84 partidas oficiais pelo time de Mainz, em todas as competições, ele marcou dois gols e deu cinco assistências. Seu contrato com o clube da Bundesliga vai até 30 de junho de 2028.
Consequentemente, ele também participou da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México com a seleção japonesa. Lá, ele atuou os 90 minutos completos em três das quatro partidas, até a amarga eliminação nas oitavas de final contra o Brasil (1 a 2). Contra a Seleção, ele marcou o gol que abriu o placar (1 a 0), além de ter dado uma assistência na partida da fase de grupos contra a Tunísia (4 a 0).
Além de Sano, o Mainz também corre o risco de perder o motor do meio-campo, Nadiem Amiri. Supostamente, o RB Leipzig está de olho no jogador alemão que disputou a Copa do Mundo.
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