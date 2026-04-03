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Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Mais uma punição para o Chelsea?! Moises Caicedo comenta sobre uma possível transferência para o Real Madrid após Enzo Fernández ter sido punido por comentários semelhantes

M. Caicedo
Chelsea
Real Madrid
Premier League
E. Fernandez
M. Cucurella
La Liga

O Chelsea enfrenta uma crescente incerteza no meio-campo, já que Moises Caicedo se tornou o mais recente jogador a abordar a possibilidade de uma futura transferência para o Real Madrid. Seus comentários surgem em um momento delicado para os Blues, ocorrendo logo após seu companheiro de equipe Enzo Fernández ter recebido uma punição do clube por ter feito declarações semelhantes sobre suas ambições a longo prazo fora do oeste de Londres.

  • Caicedo deixa a porta aberta

    Em entrevista ao AS, perguntaram diretamente a Caicedo se ele conseguia “se imaginar de branco” no Bernabéu. Embora o meio-campista equatoriano continue sendo um pilar fundamental do projeto em Stamford Bridge, sua resposta deu a entender que ele não descarta uma transferência para a capital espanhola mais adiante em sua carreira.

    Falando enquanto supostamente sorria, Caicedo disse: “No futebol nunca se sabe, não acha? Tenho um contrato com o Chelsea agora. A verdade é que, sinceramente, não pensei em outro clube, em deixar Londres, mas bem, no fim das contas, no futebol nunca se sabe. Tudo o que quero é me divertir. Tenho um contrato e quero continuar jogando enquanto Deus permitir. Depois disso, vamos ver o que acontece. Tenho um contrato, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Vamos ver quais surpresas nos aguardam.

    "O Chelsea é um grande clube. Eles me ajudaram muito desde que cheguei. Quero retribuir isso, mostrar isso em cada jogo, enquanto estiver lá. E bem, o tempo dirá."

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    O precedente do caso Fernández

    O momento em que Caicedo fez esses comentários é particularmente delicado, tendo em vista a recente medida disciplinar interna tomada contra Fernández. O argentino, campeão da Copa do Mundo, foi punido pelo clube após também ter discutido a possibilidade de se transferir para o Real Madrid, o que os dirigentes do Chelsea consideraram uma violação da cultura interna que está sendo estabelecida sob a atual direção.

    O técnico Liam Rosenior confirmou que Fernández seria deixado de fora das escalações das próximas duas partidas como resultado de sua demonstração pública de interesse pelo gigante da La Liga. A decisão marca uma mudança significativa na postura rígida do Chelsea em relação aos jogadores que expressam o desejo de jogar em outro clube enquanto estão sob contratos de longo prazo com o clube.

  • Rosenior explica sua posição firme

    Ao abordar a situação de Fernández, Rosenior foi claro sobre o motivo pelo qual foi necessário estabelecer um limite. “Conversamos com o Enzo há uma hora. Como clube de futebol, e comigo fazendo parte desse processo, tomamos uma decisão. Ele não estará disponível para o jogo de amanhã e também não estará disponível para o jogo contra o Manchester City no domingo”, explicou o técnico durante a coletiva de imprensa.

    Rosenior continuou: “Acho que, para o Enzo, é decepcionante falar dessa maneira. O que posso dizer sobre o Enzo é que, em termos de caráter e como pessoa, não tenho nada de ruim a dizer sobre ele. Mas acho que um limite foi ultrapassado no que diz respeito à nossa cultura e ao que queremos construir. Por isso, tivemos que aplicar uma sanção, e essa foi a decisão que tomamos.”

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    Atualização sobre a disponibilidade dos jogadores do Chelsea

    Além das questões disciplinares envolvendo a dupla do meio-campo, Rosenior deu uma atualização sobre a condição física de vários outros astros do time titular antes de uma sequência crucial de jogos. Embora Marc Cucurella também tenha enfrentado perguntas sobre comentários recentes sugerindo que o ex-técnico Enzo Maresca não deveria ter deixado o clube — e que seria difícil recusar um retorno ao Barcelona —, espera-se que ele continue disponível para a escalação, ao contrário de Fernández.

    No que diz respeito às lesões, as notícias foram mistas para a torcida do Blues antes da partida da FA Cup contra o Port Vale, no sábado. Rosenior disse: “[Reece James] está se recuperando muito bem, mas ainda não está pronto. Trevoh [Chalobah] também está progredindo muito, muito bem. Levi [Colwill], é muito bom tê-lo de volta aos treinos completos, mas ainda vai demorar mais algumas semanas. Ele precisa cumprir esses requisitos. Mas não, temos um grupo bastante descansado. Estevao, Jamie Gittens está de volta, o que é muito positivo para a sequência de jogos.”

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