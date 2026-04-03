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Mais uma punição para o Chelsea?! Moises Caicedo comenta sobre uma possível transferência para o Real Madrid após Enzo Fernández ter sido punido por comentários semelhantes
Caicedo deixa a porta aberta
Em entrevista ao AS, perguntaram diretamente a Caicedo se ele conseguia “se imaginar de branco” no Bernabéu. Embora o meio-campista equatoriano continue sendo um pilar fundamental do projeto em Stamford Bridge, sua resposta deu a entender que ele não descarta uma transferência para a capital espanhola mais adiante em sua carreira.
Falando enquanto supostamente sorria, Caicedo disse: “No futebol nunca se sabe, não acha? Tenho um contrato com o Chelsea agora. A verdade é que, sinceramente, não pensei em outro clube, em deixar Londres, mas bem, no fim das contas, no futebol nunca se sabe. Tudo o que quero é me divertir. Tenho um contrato e quero continuar jogando enquanto Deus permitir. Depois disso, vamos ver o que acontece. Tenho um contrato, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Vamos ver quais surpresas nos aguardam.
"O Chelsea é um grande clube. Eles me ajudaram muito desde que cheguei. Quero retribuir isso, mostrar isso em cada jogo, enquanto estiver lá. E bem, o tempo dirá."
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O precedente do caso Fernández
O momento em que Caicedo fez esses comentários é particularmente delicado, tendo em vista a recente medida disciplinar interna tomada contra Fernández. O argentino, campeão da Copa do Mundo, foi punido pelo clube após também ter discutido a possibilidade de se transferir para o Real Madrid, o que os dirigentes do Chelsea consideraram uma violação da cultura interna que está sendo estabelecida sob a atual direção.
O técnico Liam Rosenior confirmou que Fernández seria deixado de fora das escalações das próximas duas partidas como resultado de sua demonstração pública de interesse pelo gigante da La Liga. A decisão marca uma mudança significativa na postura rígida do Chelsea em relação aos jogadores que expressam o desejo de jogar em outro clube enquanto estão sob contratos de longo prazo com o clube.
Rosenior explica sua posição firme
Ao abordar a situação de Fernández, Rosenior foi claro sobre o motivo pelo qual foi necessário estabelecer um limite. “Conversamos com o Enzo há uma hora. Como clube de futebol, e comigo fazendo parte desse processo, tomamos uma decisão. Ele não estará disponível para o jogo de amanhã e também não estará disponível para o jogo contra o Manchester City no domingo”, explicou o técnico durante a coletiva de imprensa.
Rosenior continuou: “Acho que, para o Enzo, é decepcionante falar dessa maneira. O que posso dizer sobre o Enzo é que, em termos de caráter e como pessoa, não tenho nada de ruim a dizer sobre ele. Mas acho que um limite foi ultrapassado no que diz respeito à nossa cultura e ao que queremos construir. Por isso, tivemos que aplicar uma sanção, e essa foi a decisão que tomamos.”
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Atualização sobre a disponibilidade dos jogadores do Chelsea
Além das questões disciplinares envolvendo a dupla do meio-campo, Rosenior deu uma atualização sobre a condição física de vários outros astros do time titular antes de uma sequência crucial de jogos. Embora Marc Cucurella também tenha enfrentado perguntas sobre comentários recentes sugerindo que o ex-técnico Enzo Maresca não deveria ter deixado o clube — e que seria difícil recusar um retorno ao Barcelona —, espera-se que ele continue disponível para a escalação, ao contrário de Fernández.
No que diz respeito às lesões, as notícias foram mistas para a torcida do Blues antes da partida da FA Cup contra o Port Vale, no sábado. Rosenior disse: “[Reece James] está se recuperando muito bem, mas ainda não está pronto. Trevoh [Chalobah] também está progredindo muito, muito bem. Levi [Colwill], é muito bom tê-lo de volta aos treinos completos, mas ainda vai demorar mais algumas semanas. Ele precisa cumprir esses requisitos. Mas não, temos um grupo bastante descansado. Estevao, Jamie Gittens está de volta, o que é muito positivo para a sequência de jogos.”