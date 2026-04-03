Em entrevista ao AS, perguntaram diretamente a Caicedo se ele conseguia “se imaginar de branco” no Bernabéu. Embora o meio-campista equatoriano continue sendo um pilar fundamental do projeto em Stamford Bridge, sua resposta deu a entender que ele não descarta uma transferência para a capital espanhola mais adiante em sua carreira.

Falando enquanto supostamente sorria, Caicedo disse: “No futebol nunca se sabe, não acha? Tenho um contrato com o Chelsea agora. A verdade é que, sinceramente, não pensei em outro clube, em deixar Londres, mas bem, no fim das contas, no futebol nunca se sabe. Tudo o que quero é me divertir. Tenho um contrato e quero continuar jogando enquanto Deus permitir. Depois disso, vamos ver o que acontece. Tenho um contrato, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Vamos ver quais surpresas nos aguardam.

"O Chelsea é um grande clube. Eles me ajudaram muito desde que cheguei. Quero retribuir isso, mostrar isso em cada jogo, enquanto estiver lá. E bem, o tempo dirá."