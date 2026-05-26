Mais uma provocação a Erling Haaland? O zagueiro do Arsenal, Gabriel, parece reacender a rivalidade com o atacante do Manchester City ao escolher uma música específica em uma postagem no TikTok sobre o título da Premier League

A intensa rivalidade pessoal entre Gabriel e Haaland migrou do campo para as redes sociais. Após as comemorações do título da Premier League pelo Arsenal no domingo, Gabriel postou um vídeo no TikTok em que aparece segurando o prestigioso troféu. No entanto, foi a trilha sonora que chamou a atenção dos torcedores. O brasileiro escolheu a música “Good Feeling”, de Flo Rida, lançada em 2011, como trilha de fundo para sua postagem. Essa escolha específica de música é amplamente interpretada como uma resposta direta a Haaland, que anteriormente cantou “oh, às vezes, tenho uma boa sensação” para as câmeras de televisão depois que o City garantiu uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Arsenal no início da temporada.



