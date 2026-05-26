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Mais uma provocação a Erling Haaland? O zagueiro do Arsenal, Gabriel, parece reacender a rivalidade com o atacante do Manchester City ao escolher uma música específica em uma postagem no TikTok sobre o título da Premier League
A rivalidade ganha um tom musical na internet
A intensa rivalidade pessoal entre Gabriel e Haaland migrou do campo para as redes sociais. Após as comemorações do título da Premier League pelo Arsenal no domingo, Gabriel postou um vídeo no TikTok em que aparece segurando o prestigioso troféu. No entanto, foi a trilha sonora que chamou a atenção dos torcedores. O brasileiro escolheu a música “Good Feeling”, de Flo Rida, lançada em 2011, como trilha de fundo para sua postagem. Essa escolha específica de música é amplamente interpretada como uma resposta direta a Haaland, que anteriormente cantou “oh, às vezes, tenho uma boa sensação” para as câmeras de televisão depois que o City garantiu uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Arsenal no início da temporada.
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Um histórico de confrontos em campo
Essa retaliação digital é apenas o mais recente episódio de uma rivalidade que atingiu o ponto de ebulição durante a temporada 2024-25. Em um emocionante empate em 2 a 2 entre os dois gigantes naquela temporada, Haaland atirou a bola diretamente na nuca de Gabriel após o gol de empate no final da partida. O veterano do Arsenal, posteriormente, atiçou as chamas em uma entrevista pós-jogo, afirmando desafiadoramente que sua equipe estava “esperando” pelo City no Emirates. Gabriel, então, fez questão de comemorar efusivamente na cara do atacante durante a retumbante vitória do Arsenal por 5 a 1 em casa, mais tarde naquela temporada.
Temporadas brilhantes para ambas as figuras-chave
Apesar da evidente antipatia mútua, ambos os jogadores tiveram temporadas individuais magníficas nesta temporada. O artilheiro norueguês tem se mostrado tão letal como sempre, marcando 38 gols em 52 partidas em todas as competições. Sua excepcional fase no campeonato nacional garantiu-lhe a Chuteira de Ouro da Premier League pela terceira vez em quatro temporadas. Enquanto isso, Gabriel tem sido uma presença colossal com 50 partidas em todas as competições, atuando como a base de uma formidável defesa do Arsenal que, no fim das contas, levou o clube londrino à glória nacional. Embora o Manchester City tenha ficado aquém das expectativas, o espírito competitivo de ambos iluminou a primeira divisão inglesa.
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O que vem por aí para Gabriel e Haaland?
Olhando para o futuro, o foco imediato de Gabriel passará a ser a conquista do título europeu, já que o Arsenal se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, em 30 de maio. No entanto, é altamente improvável que seu emocionante duelo pessoal com Haaland tenha realmente chegado ao fim. Como se espera que ambas as estrelas continuem sendo figuras centrais em seus respectivos clubes, os torcedores podem esperar mais confrontos explosivos quando eles inevitavelmente se enfrentarem novamente na próxima temporada.